💥 «Барса Фемени» вышла в финал Лиги чемпионов! Каталонки обыграли «Челси» после провального первого матча

«Барса Фемени» сделала это!

После поражения со счетом 1:0 в домашнем матче полуфинала Лиги чемпионов против «Челси», женская команда каталонского клуба сумела перевернуть ситуацию, одолев футболисток «Челси» на «Стэмфорд Бридж» со счетом 2:0.

Лучшая футболистка мира Айтана Бонмати забила первый мяч, а звезда сборной Швеции Фридолина Рольфо оформила решающий мяч.

В финале «Барса» сыграет с «Лионом» или «ПСЖ».

Напомним, «Барса Фемени» - действующие победители Лиги чемпионов. За последние три года они выиграли трофей два раза.