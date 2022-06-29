Виктор Фронт: «У Лапорты нет плохих намерений, но он импровизирует, и это может быть опасно»

Виктор Фронт – сосьо и бывший кандидат на пост президента «Барселоны» - говорил о ситуации в клубе в интервью Marca. Он недоволен действиями Жоана Лапорты, считая их рисковыми и потенциально опасными для «Барселоны».

Об экономике

«Наш план – оптимизировать экономику клуба, а также улучшить спортивные аспекты. Импровизация привела нас к неудачам. Нам нужны несколько лет в качестве переходного периода для стабилизации экономики, но вместо этого руководство говорит, что нужно планировать трансфер Холанда. Хотя я уверен, что у Лапорты нет плохих намерений».

Об отношениях с «Мадридом»

«Хотя «Реал Мадрид» остается нашим основным конкурентом, у нас много общих целей. Разумно двигаться в одном направлении, раз наши интересы совпадают».

О будущем

«Я оптимист, у клуба есть потенциал. Если все делать все грамотно, то нас ждет блестящее будущее, но если действовать не имея плана, то существует множество рисков, можно только усугубить ситуацию. Проблема в доходах и расходах, в соперниках в Мадриде и Париже…у нас был план, мы рассчитывали на Месси и Хави…хотели высокой конкурентоспособности и сейчас хотим. Нам нужна пара лет, чтобы стабилизировать клуб, поэтому я надеюсь, что спешки не будет, потому что в спешке можно наделать ошибок, за которые придется дорого заплатить».