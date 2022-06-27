«Барселона» хочет включить Магуайра в сделку по Де Йонгу. «МЮ» не планирует расставаться с капитаном

Видят в мощном англичанине замену Пике?

«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Барселоны» о включении Гарри Магуайра в сделку по обмену на Френки де Йонга, сообщает The Sun (источник - The Metro ).

«Красные дьяволы» пытаются подписать Фрэнки де Йонга все лето, но все еще не заключили сделку по голландскому полузащитнику.

«МЮ» хочет подписать нового полузащитника до начала сезона 2022/23 - недавно назначенный главный тренер Эрик тен Хаг очень хочет воссоединиться со своим бывшим подопечным из «Аякса».

Однако «красным дьяволам» потребовалось больше времени, чем ожидалось, чтобы заключить сделку с «Барселоной» - клубы не могут согласовать трансферную плату по 25-летнему голландцу. Каталонцы теперь просят Харри Магуайра в рамках сделки по Френки де Йонгу, поскольку они надеются сего помощью укрепить свою защитную линию перед новым сезоном.

Однако, согласно вышеупомянутому источнику, «Юнайтед» не желает расставаться со своим капитаном - Тен Хаг очень хочет поработать с Магуайром в его первом сезоне на «Олд Траффорд».