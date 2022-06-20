Умтити может оказаться в «Жироне»

Будущее Самуэля Умтити может быть связано с «Жироной», которая вышла в первый дивизион Ла Лиги. Такое утверждение следует из слов Пере Гвардиолы, президента совета директоров каталонского клуба.

«Мы не исключаем этого», — сказал брат тренера «Манчестер Сити» в интервью для Cadena Ser.

Гвардиола не хотел распространяться на тему возможного трансфера французского защитника.

«Обсудите эти вопросы с Кике Карселем и Мишелем», — добавил Гвардиола.

Очевидно, что «Жироне» нужно будет усилить свою команду, чтобы играть в Первом дивизионе, и Умтити, безусловно, хороший вариант.

«Барселона» хочет распрощаться с футболистом, но пока клубу это не удается. Проблемы Умтити с коленом не способствуют улучшению ситуации. В январе футболист достиг договоренности с «Барсой» о сокращении зарплаты, чтобы упростить свой уход из клуба.

На сегодняшний день будущее Умтити остается туманным. Им интересовались несколько французских клубов, но соглашение так и не было заключено. «Барселона» возвращается к тренировкам 4 июля, до этого момента обе стороны хотели бы определенности с этим вопросом.