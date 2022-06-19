«Увидев это фото, Хави попросил Тер Стегена смотреть на мяч, как на грудь жены»: в соцсетях шутят над вратарем «Барсы»

«Увидев последние фотографии из отпуска Тер Стегена, Хави попросил его смотреть на мяч как на грудь его жены, чтобы он мог также здорово ловить его».

«Тер Стеген ловит мячи как на поле, так и за его пределами…»

А вот как на самом деле выглядит пара с фото:

По данным Diario Sport, каталонский клуб не исключает, что отпустит 30-летнего голкипера, который является одним из самых дорогостоящих игроков «Барсы», если получит хорошее предложение. Сейчас «Барса» ждет обращений по этому вопросу от других клубов.

«Барса» не очень довольна игрой тен Стегена в этом сезоне. Он не играл на старте сезона из-за травмы колена, а затем не выручал «Барселону» и пропускал голы в эпизодах, где, как считают в клубе, мог сделать больше.

В этом сезоне тер Стеген отыграл 48 матчей за «Барсу» во всех турнирах, 15 из них – на ноль. В этих играх немец пропустил 55 голов.