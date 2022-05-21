Женская команда «Барсы» проиграла «Лиону» в финале Лиги Чемпионов

В финале женской Лиги чемпионов «Барселона Фемени» проиграла «Лиону» со счетом 3:1.
Единственный гол за «сине-гранатовых» забила Алексия Путельас.
Каталонцы плохо действовали в обороне, пропустив три гола за первые 33 минуты.
Тем не менее, «Барса» обошла соперника по владению мячом - 58% и нанесла 15 ударов по воротам. Однако этого было недостаточно, чтобы обыграть французскую команду.
В этом сезоне «Блауграна» уже выиграла чемпионат (выиграв все свои матчи) и все еще может выиграть Кубок Королевы.
Комментарии