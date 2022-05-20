Над Бускетсом возраст не властен: футболист может побить рекорд, который он установил в 26 лет

В этом сезоне Серджи Бускетс уже отыграл за «Барселону» 4330 минут в 50 матчах.

Если Бускетс сыграет матч против «Вильярреала» в воскресенье от начала и до конца, он побьет свой собственный рекорд в 4420 минут, сыгранных за сезон. Он установил его в сезоне 2015/16 под руководством Луиса Энрике.

Бускетс сыграл за «Барсу» в том сезоне 53 матча, но ему тогда было всего 26 лет. Сейчас футболисту 33 года, и он провел целых 50 матчей, играя на самом высоком уровне.

«Барселона», безусловно, очень полезен выпускник «Ла Масии».