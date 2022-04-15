Болельщики «Барселоны» напали на фаната «Айнтрахта» возле «Камп Ноу»

Фанаты «Айнтрахта» из Франкфурта были разочарованы фанатами «Барсы» после поражения со счетом 3: 2 в четвертьфинале Лиги Европы в четверг вечером.

На видео, размещенном на Reddit, видно, что болельщик из Франкфурта подвергся нападению как минимум двух мужчин, один из которых был в футболке «Барселоны».

Фанат, кажется, уходит после ссоры, но за ним следует мужчина в толстовке с капюшоном. Он атакует сзади. К нему присоединяется еще один мужчина в футболке «Барселоны», который валит немецкого болельщика на землю и начинает бить ногами.

Женщина в красном вмешивается в потасовку.

Бедный фанат на земле закрывает лицо, прежде чем уйти.