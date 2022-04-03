«Барселона» готова заплатить 50 миллионов евро за нападающего «Бенфики», забившего 27 голов

«Барселона» продолжает работать над планом Б на случай, если Эрлинг Холанд не окажется на «Камп Ноу» этим летом, и одной из альтернатив, как говорят, является нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес.

По данным Diario Sport, каталонцы готовы заплатить за 22-летнего футболиста до 50 миллионов евро. Его рыночная стоимость в последнее время выросла, так как он проводит хороший сезон в Португалии.

В этом сезоне Дарвин забил 27 голов и отдал три голевые передачи в 34 матчах за «Бенфику». «Блауграна» следит за ним уже несколько сезонов.

Несмотря на хорошие цифры, «Барса» не хочет платить за Нуньеса более 50 миллионов евро, поскольку они считают, что могут подписать бомбардира «Реал Сосьедада» Александра Исака по той же цене.