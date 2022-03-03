Действительно ли «Барса» дала Хави больше времени, чем Куман? Отвечаем

Независимо от того, насколько риторическим вы считаете этот вопрос, Роналд Куман сам поднял его в недавнем интервью.

Куман сказал: «Мне не дали столько времени, сколько дали новому тренеру [Хави], я все еще нахожу это болезненным».

Эта цитата может показаться жалкой.

Куман был назначен 19 августа 2020 года бывшим президентом «Барселоны» Хосепом Марией Бартомеу.

Если не принимать во внимание время, проведенное им при Бартомеу, и начать отсчет с того момента, когда Лапорта стал президентом в марте 2021 года, то голландский тренер отвечал за предсезонку и провел 25 матчей «Барсы», прежде чем был уволен.

Из этих 25 матчей он проиграл 8 и выиграл 12. «Барселона» также была на грани вылета из Лиги чемпионов, выиграв всего один из своих первых 4 матчей группового этапа.

Хави работал только на 20 матчах «Барселоны». При Хави «Барса» проиграла всего 4 матча, выиграла 10 и сыграла вничью 6.

На данный момент «Барса» поднялась с 9-го на 4-е место в турнирной таблице.

Куман не прав!