FC BARCELONA
Блог

Дибала хочет играть за «Барсу», а не в АПЛ

Барселона Барселона
Ювентус Ювентус
Пауло Дибала Пауло Дибала
Клубы
Футбол Футбол

Аргентинец уже контактирует с каталонцами.

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала получил предложения от «Барселоны» и «Тоттенхэма», сообщает Sport.es.

Футболист склоняется к переходу в каталонский клуб. Вариант с Ла Лигой ему нравится больше, чем с АПЛ.

Контракт аргентинца с туринцами рассчитан до конца текущего сезона. Ранее сообщалось, что стороны вернутся к переговорам о продлении соглашения.

В нынешней кампании 28-летний нападающий сыграл 27 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 12 голов и 6 результативных передач.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные