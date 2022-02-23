Дибала хочет играть за «Барсу», а не в АПЛ

Аргентинец уже контактирует с каталонцами.
Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала получил предложения от «Барселоны» и «Тоттенхэма», сообщает Sport.es.
Футболист склоняется к переходу в каталонский клуб. Вариант с Ла Лигой ему нравится больше, чем с АПЛ.
Контракт аргентинца с туринцами рассчитан до конца текущего сезона. Ранее сообщалось, что стороны вернутся к переговорам о продлении соглашения.
В нынешней кампании 28-летний нападающий сыграл 27 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 12 голов и 6 результативных передач.
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