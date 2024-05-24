Хави вышвырнули из «Барсы» – он перестал быть нужным

Эмоции фаната «Барселоны».

Два с половиной года назад Хави пришел спасать кризисную «Барселону»: пожертвовал своими деньгами, вернул в Лигу чемпионов, выиграл Ла Лигу и Суперкубок Испании. Хави готов был продолжать и без трансферов, но Жоан Лапорта уволил его ради Ханси Флика.

Хави приходил спасителем

В ноябре 2021 году в «Барселоне» царил кризис: потеряли Лионеля Месси, в чемпионате шли девятыми, в группе ЛЧ – третьими. Жоан Лапорта устал от Рональда Кумана и уволил его прямо в самолете после выездного поражения от «Райо Вальекано».

Хави тогда еще тренировал «Аль-Садд» в Катаре и не планировал возвращаться в «Барселону» так рано, но выбора не было – любимый клуб звал на помощь. Катарцы обещали отпустить, если позовет «Барселона». На деле оказалось, что клуб не хочет расставаться с тренером и просит неустойку в 5 млн за досрочное расторжение контракта. Половину суммы Хави выплатил из своего кармана.

Так же он пошел на значительное снижение зарплаты. Тренеру обещали от 2 до 4 млн, а большая часть выплат была привязана к достижению определенных результатов с командой. В Катаре платили 10 млн и без условий.

В первом же матче Хави обыграл «Эспаньол», а на поле в стартовом составе вышли такие парни: Оскар Мингеса, Эрик Гарсия, Нико Гонсалес, Илиас Ахомач, Рики Пуч, Юсуф Демир, Эззальзули Абде и Филиппе Коутиньо. Зимой команду усилили Ферран Торрес, Пьер-Эмерик Обамеянг, Адама Траоре и Дани Алвес. Перед Хави стояла задача вернуться в топ-4 и попасть в Лигу чемпионов.

Даже с таким набором футболистов он перевыполнил план и стал вторым, попутно обыграв «Реал» (4:0) и «Атлетико» (4:2).

Хави прогрессировал

Перед стартом следующего сезона «Барселона» отпустила ненужных футболистов эпохи Бартомеу и активировала знаменитые рычаги, чтобы усилить состав. Пришли Франк Кессье, Андреас Кристенсен, Роберт Левандовски, Рафинья и Жюль Кунде. С Хави начали требовать трофеи.

Получилось уже в январе: обыграли «Реал» (3:1) в финале Суперкубка. Этого бы не было, не подними Хави «Барселону» на второе место в прошлом сезоне.

А вот в Лиге чемпионов снова не получилось: сильная группа с «Интером» и «Баварией» и индивидуальная ошибка Пике, которая стоила «Барселоне» необходимых очков для выхода в плей-офф. Не получилось и с Кубком Короля: проиграли «Реалу» 0:4 дома после победы в первом матче полуфинала. Зато с Ла Лигой полный порядок: уверенно обошли «Реал» и показали образцовую игру в обороне. Левандовски стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, а Марк-Андре тер Стеген побил рекорд по сухим матчам в истории всей Ла Лиги.

Амбиции руководства и отсутствие усиления

Летом команду покинули ключевые Серхио Бускетс и Жорди Альба. Подмену левому защитнику даже не искали, оставшись с одним Бальде на весь сезон, а вместо топ-опорника подписали Ориоля Ромеу из «Жироны» за 3,4 млн евро – это все траты в летнее окно. Еще бесплатно удалось привлечь Иньиго Мартинеса и Илкая Гюндогана. Перед стартом сезона Хави получил новый контракт и новые задачи – победа во всех турнирах, включая Лигу чемпионов. И это на фоне качественного усиления «Реала».

Очевидно, что дела сразу пошли не лучшим образом. В заявке основной команды на весь сезон было всего 19 футболистов: к ноябрю потеряли Гави, к январю еще и Бальде. Зато играли сразу несколько футболистов до 18 лет – Ламин Ямаль, Пау Кубарси и Эктор Форт.

На фоне игрового кризиса и вечных упреков от журналистов Хави снял давление с команды и принять удар на себя: сообщил, что покинет клуб в конце сезона. Сработало, «Барселона» выдала 13 матчей без поражений, вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов и вернулась на вторую строчку Ла Лиги.

Хави снова хотел спасти «Барсу», но ему не дали

Все это время «Барселона» уговаривала Хави остаться и дальше развивать проект. На самом деле причины были банальнее – никто не соглашался идти в кризисную «Барсу». Хави жертвовал собой, чтобы спасти «Барселону». Главный тренер решил остаться и даже согласился начать следующий сезон без глобальных усилений состава. Лапорта целовал Хави и радостно рассказывал, как сильно они поддерживают главного тренера.

Но потом что-то произошло.

Лапорта нашел вариант лучше

Для увольнения нашли максимально банальную причину: сначала запустили слухи, что уволят Хави, если он не обеспечит второе место в Ла Лиге, а затем придрались к его словам.

«Нынешнее финансовое положение клуба не имеет ничего общего с тем, что было 25 лет назад. Ситуация сложная. Раньше тренер говорил: «Я хочу подписать вот этого, этого и этого». Сейчас все не так» – делился Хави на пресс-конференции перед матчем.

Разве за такое увольняют тренера?

Хави справился с игровой задачей на конец сезона и забрался на вторую строчку, которая дает право выступить в Суперкубке Испании. Так что же произошло?

Лапорта практически договорился с Nike о новом контракте с подписным бонусом в 100 млн евро, который решит часть финансовых проблем клуба и позволит «Барселоне» провести активное трансферное окно.

Вот только покупать футболистов решили не под Хави, а под Ханси Флика. Лапорта фанатеет от немецкой школы тренеров и всегда мечтал пригласить немца в «Барселону». Сейчас был подходящий случай: свободен Флик, который повторил легендарное достижение «Барселоны» выиграв все трофеи за один сезон. Президенту нужен быстрый результат, а не долгий проект.

Хави просто вышвырнули, когда он стал не нужен

За два с половиной года Хави привел «Барселону» в порядок. Команда стала стабильнее, выиграла трофеи и даже в кризисный сезон не опустилась ниже второго места в чемпионате. Удивительное достижение, особенно на фоне такого мощного «Реала», который играет в финале Лиги чемпионов и держит в составе сразу несколько претендентов на «Золотой мяч».

Хави доверился академии: при нем дебютировало 16 воспитанников, в следующем сезоне планировалась новая волна молодых талантов.

Хави всегда был готов идти на жертвы ради клуба: платил компенсации, получал минимальную зарплату, брал удар на себя, не требовал громких трансферов, тихо старался делать работу. Возможно не идеально, но делал это с максимальной самоотдачей и старался прогрессировать. Он не хотел быть самым великим тренером в истории, а мечтал, чтобы «Барселона» оставалась великой.

Любовь Хави к «Барселоне» оказалась безответной. Его любили, пока он был удобен, но как только на горизонте показался другой вариант – быстро отодвинули в сторону.

Неделю Хави просил о встрече только лишь для того, чтобы просто обсудить сложившуюся ситуацию, ничего не требуя, а пытаясь объяснить свою позицию: «Мне это не нравится. Я ищу единства, консенсуса. Я семейный человек».

Лапорта не нашел времени, чтобы встретиться с Хави на базе, но при этом нашел время, чтобы отправить Деку на встречу с агентом Флика в Дублине.

Стиль Лапорты – эмоциональный подросток

Фото: Gettyimages.ru /Alex Caparros, Marco Luzzani, David Ramos