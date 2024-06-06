«Сердце говорило: стоит продолжить с Хави. Но я решил все изменить». Лапорта выговорился

Флик – топ, «Реал» играет грязно.

Жоан Лапорта посетил подкаст «Barca One». Президент «Барселоны» ответил на важные вопросы: планы на лето, что там с финансами и почему же уволили Хави.

Мы собрали главное.

Хави требовал усиление. Итог – «элегантное» прощание

Конечно, отставка Хави стала основной темой. Президент «Барсы» признает: решение тяжелое, но он хочет дать «новый импульс», эта команда стоит на месте:

«Хави возглавил нас в сложный момент, вскоре выиграл Ла Лигу и Суперкубок. Однако в этом сезоне дела шли не очень хорошо. В какой-то момент Хави сказал, что не хочет продолжать. Я согласился на уход в конце сезона. Он «куле» в сердце, да и в середине сезона тренера лучше не менять.

Был момент, когда ситуация вынуждала продолжать сотрудничество. Хави – легенда. Его энтузиазм побудил нас утвердить его на посту тренера. Но вскоре он сделал заявление ... существенно поменял свои требования. Уже спортивное руководство не поверило в совместный проект. Совет директоров вправе принимать такие решения. Или изменять их, как это сделал и сам Хави.

Больше он не мог выдерживать давление, так казалось. И это привело меня к мысли: «Барсе» нужен новый импульс, мы должны выжать максимум. Сердце говорило: стоит продолжить с Хави. Но я решил все изменить .

Думаю, мы очень элегантно расстались с Хави. Он сдержал слово, мы – свое. Мы договорились. Для него дверь открыта. Теперь мы делаем шаг с целью продолжить побеждать. Беру ответственность за это решение на себя. Как и за все другие, что принимаю вместе со своей командой».

Почему Лапорта тянул с увольнением Хави? Вот его ответ: «Нужно принимать во внимание ситуацию, контекст. После матча с «Райо» сказал Хави: поговорим после финала женской Лиги чемпионов. Но неуверенность Хави и его желание знать, что происходит, привели к тому, что пришлось форсировать события».

«Отец династии немецких тренеров». Почему Флик?

Коротко: президент «Барсы» восхищен отношением Флика – считает, что тренер готов принять вызов даже в сложных экономических условиях.

«Вариант с Ханси Фликом – решающий фактор увольнения Хави. Это тренер, способный с этим составом конкурировать с кем угодно. Обыграть кого угодно, – уверен Лапорта.

Думаю, Флик – отец династии немецких тренеров , когда-то я не смог его подписать. Ханси уже изучил состав «Барселоны», как стоит использовать наших игроков. Он воодушевлен. Это спокойный тренер, ответственный и зрелый. Он вселил уверенность. Флик вызывает у меня хорошие чувства. Он пришел в клуб, который больше, чем клуб.

Мы говорили с Ханси. Он осознает, что такое «Барса», и у него дом на Форментере (принадлежащий Испании остров). Это профессионал и победитель. Он выиграл шесть трофеев за сезон. Впечатляет, хотя мне неприятно это вспоминать, ха-ха.

Флик привержен академии «Барсы» . Флик поставил на молодежь в «Баварии», сборной Германии. Он встретился с Ямалем и Бальде, со всеми остальными. Это большое будущее, которое подпитывается опытным игроками: Френки де Йонг, Гюндоган, Левандовски. Флик мотивирован выжать максимум из состава».

Еще Лапорта считает: основная задача Флика на старте сезона – физподготовка: «Мы просим Флика выигрывать, мощнее подготавливать игроков. Он поможет «Барсе» с физикой. Не жертвуя стилем – он понимает, что мы должны играть в два касания и молниеносно возвращать мяч.

Я же говорил: поражения означают последствия. Так оно и произошло: вы все видели, как после 60-й минуты падал уровень «Барсы», матчи заканчивались не так, как шли до этого. Так было в двух играх с «Реалом», они отыгрывались в концовках.

Не хочу сказать, что команда плохо готовилась. Всегда есть что улучшить. Флик улучшит физическую подготовку – для этого он адаптируется к структуре «Барсы». Придет тренер по физподготовке, и они вместе разработают эффективный план».

Что с трансферами? Спойлер: ждать не стоит

По словам президента «Барсы», текущий состав каталонцев отвечает всем требованиям. Флик готов сделать Араухо, Педри и Левандовского еще сильнее.

Лапорта напоминает: «Барса» заключает новый контракт с Nike, он позволит выйти из финансовых ограничений Ла Лиги. Однако президент уверяет, что «Барса» не хочет делать громких трансферов и поставит на молодых парней из Ла Масии.

Планы на трансферное окно пока такие:

● Йозуа Киммих и Мартин Субименди из «Сосьедада» – даже не обсуждаются;

● Жоау Канселу и Жоау Феликса хотят оставить. Флик ценит талант Феликса и пытался его подписать в «Баварии»;

● Роберт Левандовски останется в «Барсе», станет центром атаки вместе с Ламином Ямалем;

● Витор Роке уходит в аренду, президент настаивает на Ансу Фати и опорнике Марке Касадо, которого не хотел интегрировать Хави;

● Все решает Флик. Продаж важный игроков не будет, серьезных покупок – тоже .

Похоже, «Барса» не намерена отвечать на трансфер Килиана Мбаппе в «Реал». «Мне нравится философия «Барсы» – формирование команды из воспитанников», – краткая реакция Жоана.

Слова про «Реал»: играют «грязно», им благоволят судьи

Естественно, президент «Барсы» не прошел мимо «Мадрида». Недавно с Лапорты сняли обвинения во взяточничестве при выплатах экс-вице-президенту технического комитета судей. «Реал» и Ла Лига выступали против удовлетворения апелляций каталонцев.

«Конечно, я доволен. Больше мне не предъявляют обвинения, не проводят расследование, – говорит Лапорта. – Удивляет, что в отношении меня провели расследование, да.

Кому-то кажется: «Барса» подкупает судей. Документально подтверждено – это консультации . Людям удалось связать нас с судейскими решениями. Теперь тяжело искать новости иного толка. А тот факт, что именно «Реал» выступил и продлевал расследование на шесть месяцев, – просто грязный ход. Но для победы этого недостаточно.

Не знаю, почему они разыгрывали эту карту, именно им традиционно благоволят судьи. От них можно ожидать чего угодно, но меня удивило то, что «Мадрид» начал переписывать историю. Если есть клуб, что пользуется благосклонностью арбитров, то это «Реал», не «Барселона» .

Мы верим в систему правосудия. Это спланированная кампания с целью очернить «Барсу», повлиять на судейские решения. На стадионах враждебное относятся к «Барсе», и судейские решения вредили нам. Например, как в случае с голом Ламина на «Бернабеу». Нет, мы не получили видео».

Телеграм-канал Barca Family

Фото: one.fcbarcelona.com ; Gettyimages /David Ramos / Staff, Juan Manuel Serrano Arce / Stringer, Alex Grimm / Staff; IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press ; East News /AP Photo/Emilio Morenatti