Флик – новый тренер «Барсы». Что нужно знать

Хочет трансферы.

Ханс-Дитер Флик – новый главный тренер «Барселоны». Хави уходит, теперь официально.

Контракт на два года. Как пишет As, немец согласился на три миллиона евро в год чистыми. Однако прописаны высокие бонусы за трофеи: в случае победы в ЛЧ получит миллион евро, за титул в Ла Лиге – 750 тысяч.

Из-за финансовых сложностей «Барсы» с Фликом приедут лишь два ассистента – Тони Тапалович и Маркус Зорг. As добавляет: возможно назначение еще одного ассистента, который помог бы немцу адаптироваться к Испании. Один из вариантов – Тиаго Алькантара.

Флик – вариант президента Лапорты

Ханси – протеже президента «Барсы». Жоан фанатеет от периода Флика в «Баварии», нравится яркий стиль и нацеленность на трофеи.

Кстати: спортивный директор Деку, на которого Лапорта скидывал решение по новому тренеру, хотел Сержиу Консейсау из «Порту», они связаны одним агентом – Жорже Мендешем. Президент не оценил вариант, хотел топ-тренера.

В январе связывались с Юлианом Нагельсманном. Отказ. Потом – Ральф Рангник, он решил остаться в сборной Австрии. Весной Томас Тухель заявил: покинет «Баварию», мечтает об Испании. Финансово не потянули. В итоге список сократился до доступного Ханси Флика.

В апреле провели первые переговоры: немец активно изучал испанский язык, несколько раз посещал Каталонию в поисках недвижимости. Планировал следующий сезон. Потом «Барса» решила оставить Хави. Флик начал переговоры с «Баварией».

Как писали инсайдеры Шей Лугасси и Жерар Ромеро, Флик оставался в шаге от «Барсы». С ним почти договорились. Но Лапорта переубедил Хави.

А потом передумал сам. Теперь будет Флик.

Как Флик оценивает состав? Ждет трансферов?

Усиление нужно, да.

Денег пока нет, но «Барселона» вот-вот анонсирует новый контракт с Nike, по которому получит 100 млн евро. Это позволит отойти от трансферных ограничений Ла Лиги.

«Барсе» нужно усилиться под нового тренера. Пока Флик, по информации инсайдеров, строит такие планы.

● Уйдут Жоау Феликс и Жоау Канселу, тренер не считает повтор аренды «хорошим решением».

● «Барсе» необходим опорник. Приоритет – Йозуа Киммих, не продлился с «Баварией». Переговоры с 29-летним игроком выглядят сложно: придется заплатить за трансфер, получает около 20 млн евро в год.

● Будет опорник «Бетиса» Гидо Родригес, его почти подписали еще при Хави. Флик не против, но дает понять – это лишь игрок подмены. А нужен лидер.

● Флик – огромный фанат Левандовского. Роберт останется основным форвардом «Барсы», но Витор Роке получит много игрового времени.

● «Барселона» хотела бы нового левого вингера. В списке: Нико Уильямс из «Атлетика», Луис Диас из «Ливерпуля».

Хави ушел мирно

Экс-тренер отказался от компенсации за увольнение, так «Барса» сэкономит 12 млн евро.

По информации As, единственное условие Хави – полные выплаты команде тренеров, там менее трех млн евро. Сам Хави ничего не взял. Но просит «Барсу» компенсировать 2,5 млн евро затрат из 2021-го – расторгал контракт с «Аль-Саддом» из своего кармана.

«Это непростой клуб, – послание Хави новому тренеру. – Экономическая ситуация неблагоприятна.

Новому тренеру придется пострадать. Ему стоит быть терпеливым. Единственное, что его спасет – это победа. На меня часто смотрели через увеличительное стекло. Тот факт, что я – часть лучшего поколения «Барсы», порождал определенные ожидания. Это сработало против меня.

Мы не идеальны. Ошибались во многих вещах, особенно в этом сезоне. На тактическом уровне нам еще предстоит учиться, но это был отличный опыт. В этом сезоне пришлось страдать, а не получать удовольствие. Таков футбол. Это жизнь».

Стиль Лапорты – эмоциональный подросток

Фото: Gettyimages.ru /Stuart Franklin, Alex Grimm/Bongarts, Fran Santiago