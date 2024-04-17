Зайон набрал 40, но сломался в ключевой момент. «Лейкерс» выжили в плей-ин с «Новым Орлеаном»

«Новый Орлеан» – одна из тех команд, против которых «Лейкерс» чувствовали себя комфортно на протяжении всего сезона. И так и казалось очень долго в матче плей-ин: гости выдержали стартовый натиск, а потом принялись за дело – и «-10» превратились в начале третьей четверти в «+18». Энтони Дэвис то ли из-за проблем со спиной, то ли еще из-за чего выглядел неважно, но это и не требовалось. Леброн включил режим неудержимости: за вторую четверть он набрал 12 очков, 6 раз вставал на линию, отдал 3 передачи, а его команда, которую ругали за недостаток пространства в начале сезона, превратилась в трехочкового монстра – 5 из 8 из-за дуги.

Тут Уилли Грин показал средний палец руководству «Пеликанс».

«Новый Орлеан» явно нужно пересобрать: их лидеры как минимум не делают друг друга лучше, а то и вовсе плохо сочетаются. Поэтому тренер посадил на скамейку Си Джей Макколлума (у него «-17», 4 из 15 с игры) и Брэндона Ингрэма («-16», 4 из 12) и показал, как его команда может играть, как она должна играть. Наконечником «Пеликанс» стал Зайон Уильямсон, а остальные – Лэрри Нэнс, Хосе Альварадо, Трей Мерфи и Херб Джонс – идеально его дополняли. Естественно, никакого Йонаса Валанчюнаса.

«Пеликанс» сразу стали атлетичными, мобильными, злыми и заставили «Лейкерс» ошибаться. Дэвис либо не получал мяч, либо промахивался из «краски». Леброн провалил четвертую четверть – 1 и 8, 2 передачи на 1 потерю, ролевые игроки пропали… Зайон Уильямсон объяснил доходчиво, почему его считали потенциально лучшим игроком поколения перед драфтом. На площадке оставались Энтони Дэвис и Леброн Джеймс, но лучшим, конечно, был форвард «Пеликанс» – он накрыл Джеймса как неразумного ребенка, он снес его же на другой половине , он не замечал ни страивающейся на нем защиты «Лейкерс», ни длиннорукого Энтони Дэвиса. Зайон не удосуживался даже бросать – набирал скорость, врезался в троих и все равно умудрялся набирать очки. Он реализовал 17 из 27 попыток (63%), сделал 5 передач, собрал 11 отскоков . Что ни говори, но у него есть гордость: после провала в предыдущем матче Уильямсон собрался и выступил совершенно иначе.

За три минуты до финальной сирены Уильямсон выловил аллей-уп и сравнял счет, а потом увидел перед собой Энтони Дэвиса и попер прямо на него.

95:95.

И тут все резко закончилось. В проходе, который символизировал всю мощь «Пеликанс», Уильямсон повредил подколенное сухожилие и ушел.

Грин не стал возвращать Ингрэма – тот так и просидел последние 8 минут. Однако вынужденно бросил на парке Си Джея Макколлума.

Даже после ухода Уильямсона ролевики «Нового Орлеана» еще дрались: Альварадо доводил мяч до Нэнса, Трей Мерфи создавал себе атаки, все та же мобильная и жесткая защита давала возможность разбежаться…

В итоге решающей стала стычка Хосе Альварадо и Д’Анджело Расселла. Они схлестнулись еще в первой четверти и продолжали разговаривать и в четвертой. И разыгрывающий «Лейкерс» оставил этот спор за собой.

Три владения определили результат.

В быстрой атаке за полторы минуты до конца (при равном счете) Альварадо испугался атаковать через Остина Ривза и отбросил мяч в угол – но точно в руки Расселла. Тут же, пока защитник «Пеликанс» медленно поднимался, «Лейкерс» довели мяч до Энтони Дэвиса.

После двойки с Леброном Остин Ривз залез под щит и, собрав там толпу, выбросил мяч в угол, откуда Расселл атаковал совсем свободный. Он был самым надежным среди трех звезд «Лейкерс» сегодня – 5 из 11 из-за дуги, 21 очко, 6 передач. 104:100

Джеймс взял на себя решающий бросок за полминуты до конца при «+2» у «Лейкерс». Остался против Дайсона Дэниэлса, вытянул подстраховку от Херберта Джонса, бросил через руки с отклонением и не попал вообще никуда. Но Энтони Дэвис выступил в роли Рона Артеста – выловил мяч после «сквозняка» и заработал штрафные. 106:102

Дальше уже «Лейкерс» не промахивались с линии и не дали «Пеликанс» ни шанса. Спасительные трехочковые бросать у них было некому: «Новый Орлеан» пытался спасти с помощью быстрых двухочковых.

Ну, и напоследок. Из серии – все тренеры НБА верят в конспирологию с участием «Лейкерс».

«Я думаю, что в нашу пользу не очень хотят свистеть, – сказал после игры Уилли Грин. – У меня вот такое ощущение, когда я пересматриваю игры. Мы доминируем в «краске» в каждом матче. У нас есть доминирующий игрок в лице Зайона. И мне кажется, что мы не получаем те свистки, которые заслуживаем».

Фото: Gettyimages.ru /Jonathan Bachman