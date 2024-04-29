Эмбиид играет с параличом лица и на хромой ноге – но его болячки давно не сюрприз. Он травмирован каждый плей-офф

Проклятие «Процесса».

У лидера «Филадельфии» Джоэла Эмбиида – свежая душевная травма. Камерунцу французу американцу человеку мира не понравилось, что на домашнем матче «Сиксерс» (92:97, 1-3 в серии) приехавшие из Нью-Йорка болельщики гостей были шумнее местных.

«У «Никс» много поклонников, и они находятся не очень далеко от нас. Но я здесь уже 10 лет и никогда прежде такого не видел. Меня это немного разозлило, особенно потому, что Филадельфия считается спортивным городом. Такого происходить не должно», – грустил центровой после поражения, которое приблизило его к вылету из плей-офф на дистанцию одного матча.

Почему фанаты «Никс» так активны – понятно: их клуб не просто один из фаворитов на Востоке, выигрывает впервые за юинг знает сколько лет, но и завоевывает все больше уважения в мире НБА. А вот почему фанаты «Сиксерс» так приуныли?

Наверное, они уже устали верить в славный итог «Процесса», который зашел в тупик. Построение команды, начатое с драфта Эмбиида в 2014-м, никак не завершится. За 10 лет приходили новые тренеры с чемпионским резюме, новые менеджеры с репутацией провидцев, новые звезды – Батлер, Харден – которым быстро надоедало играть с Эмбиидом.

Точнее, надоедало вылетать из первого-второго раунда плей-офф, где «Сиксерс» традиционно выступают с не до конца здоровым Эмбиидом. И здесь уже речь не о душевных травмах, а о физических. Повреждения – неотъемлемая часть спорта, у «Никс» тоже не играет Джулиус Рэндл, и только в этом плей-офф игры уже пропускали Батлер, Яннис, Лиллард, Кавай, Зайон. А сам Эмбиид-то отыграл все четыре матча против «Никс»…

…с небольшим исключением – по ходу первого уходил в раздевалку, неудачно приземлившись на прооперированное зимой левое колено после авантюрного данка.

Серьезной травмы избежать удалось, Эмбиид вскоре вернулся в игру, но по его неловким движениям уже непонятно – это эффект конкретной травмы или накопленная усталость от бесконечных повреждений (в четвертых четвертях в этой серии он попал только 3 из 18)? Ведь левое колено – не единственное, что тревожит Эмбиида и болельщиков «Филадельфии».

По ходу второго матча зрители заметили, что Джоэл не может моргнуть левым глазом. Известный спортивный врач Брайан Саттерер сразу определил, что это лицевой неврит: «Видите, что левая сторона лба не морщится, в отличие от правой? Это означает, что она не получает иннервации. Думаю, это паралич Белла, но с поражением только верхней ветви черепного нерва, а не всего, иначе у него также отвис бы рот».

Интернет-диагноз подтвердился: центровой играет с легкой формой паралича Белла. Настолько легкой, что Эмбиид набрал 50 очков в третьем, пока что единственном победном матче «Филадельфии» в серии.

Но не настолько легкой, чтобы не замечать ее:

«Думаю, все началось за пару матчей до встречи с «Майами» в плей-ин. У меня была сильная мигрень, но я решил, что не стоит придавать этому особого значения. [...] Потом я снова это заметил, недавно. Уверен, что если вы погуглите симптомы, то поймете, что это такое. Это доставляет мне большой дискомфорт – левая сторона лица, рот и глаз. Приходится тяжело, но я не сдаюсь. Жаль, что так вышло, но это не оправдание. Борьба продолжается, надо делать свое дело и не останавливаться.

Глаз постоянно сухой. Зрение временами становится размытым. Все время приходится туда капать. Это очень неприятно. Это может растянуться на недели. На месяцы. Надеюсь, что не станет хуже. У меня красивое лицо. Мне не нравится, когда мой рот вот так искривляется»

Паралич Белла не угрожает карьере Эмбиида – возможно, это вообще наименьшая из болячек баскетболиста. И туманность перспектив «Филадельфии», затихшая поддержка трибун Wells Gargo Center – от того, что у Джоэла уже огромная коллекция недомоганий, которые проявляются конкретно в плей-офф. Абсолютно в каждом розыгрыше. Он или вынужден пропускать матчи, или, что чаще – играть не в полную силу.

Все началось еще в колледже, где Эмбиид не мог помочь Эндрю Уиггинсу в «Мартовском безумии» NCAA, из которого университет Канзаса, один из фаворитов, вылетел без своего стартового центрового уже во втором раунде.

Затем были два пропущенных из-за операций сезона в НБА. Долгожданный дебют – и Эмбиид проводит только 31 матч в сезоне. Когда Джоэл здоров – это мощнейшая сила на баскетбольном паркете, и «Филадельфия» ежегодно бронирует себе место в плей-офф, даже закладываясь на 20-30 пропущенных им в регулярке игр.

Вот только он никогда не здоров полностью, и к каждому плей-офф Джоэл получает какое-то новое, бонусное повреждение. Иногда – малозначительное, как лицевой паралич, из-за которого не пропускает матчей. Иногда – серьезнее, как повреждение колена, которое требует мгновенного ухода в раздевалке и пугает тех редких болельщиков, которые еще не привыкли к хрупкости Джоэла. Иногда – это переломы, разрывы мениска, растяжения связок и пропущенные игры.

К 30 годам Самый ценный игрок НБА-2023 провел за карьеру менее 2000 минут в плей-офф – значительно меньше, чем другие суперзвезды его поколения (Йокич – 2,7 тыс, Яннис – почти 3, даже у Дэвиса – 2,2). Его догоняет 27-летний Девин Букер, «Финикс» которого вообще не выходил в плей-офф до 2021-го. Шаткое здоровье Эмбиида, которое еще и подводит в самый ответственный момент – его личная трагедия. И одновременно с этим – общая трагедия всех болельщиков «Сиксерс».

Фото: Gettyimages /Tim Nwachukwu