Плей-офф НБА – это нереальная концовка каждый день. Тайриз Халибертон сделал красиво в 3-м матче с «Милуоки»

Самой примечательной частью третьего матча серии между «Индианой» и «Милуоки» стало одно владение в овертайме, которое длилось 102 секунды (то есть треть всего овертайма). За это время «Пэйсерс» 6 раз забрасывали невод и вытащили 5 подборов на чужом щите.

А также ноль очков.

«Они лезли отовсюду, – жаловался потом Крис Миддлтон. – Разыгрывающие бежали на подбор, крайние бежали на подбор, «большие» бежали на подбор. Надо лучше мешать броскам, а потом ставить спину своим игрокам. Несколько раз они умудрялись выхватить мяч, хотя опять же, на другой стороне мы делали то же самое. Если бы мы позаботились о подборах, то у нас было бы больше шансов».

У «Индианы» была вторая атака регулярного сезона, но не из-за таланта исполнителей, а из-за концептуальной структуры. «Пэйсерс» навязывают сверхбыстрый баскетбол (они вторые по скорости игры в лиге), а в серии с «Милуоки» оказалось, что они (одни из худших на подборах в регулярке) еще и доминируют на щитах против пенсионерской бригады. Как результат, «Индиана» совершила 105 бросков за матч (43% с игры) против 88 у соперника (47% с игры) .

Без Янниса Адетокумбо соперники выясняют, кто из них хуже. «Индиана» не может найти стабильные опции для атаки, а «Милуоки» страдает сразу по множеству причин одновременно и выживает вопреки всему.

Для хозяев все складывалось удачно. Они с самого начала заставили ветеранов из «Бакс поддерживать быстрый темп, вдобавок дотянулись до всех отскоков. И уже к концу первой четверти дистанция между оппонентами выросла до 19 очков.

На протяжении всего матча «Бакс» отчаянно возвращались.

Во-первых, замедлили игру.

«Мне понравилось, как мы старались, – сказал Док Риверс. – Мне понравилось, что мы не поддались эмоциям, продолжали играть, несмотря на такое начало. Они опять навязали нам скорость, от которой у нас закружилась голова. А затем мы вдруг нащупали свой ритм, и после этого игра кардинально изменилась. Так что, мне кажется, это придаст нам больше уверенности в дальнейшем».

«Бакс» не так много теряли мяч, а когда и теряли, то не давали «Пэйсерс» бежать. За весь матч дали 14 очков после 11 потерь.

В первой четверти у «Индианы» было 63% с игры. В последующих – они ни разу не преодолели даже 39%.

Во-вторых, нашли лидеров.

Дэмиан Лиллард получил травму колена в первой четверти, а затем вернулся и повредил еще и ахилл. Положиться на него было сложно – у него 6 из 20 с игры, но, по крайней мере, он отвлекал на себя внимание.

Так что «Бакс» постарались дать как можно больше бросков Бобби Портису и Крису Миддлтону.

Первый поначалу вновь выглядел несуразно – как и во второй игре, он словно бы недавно узнал о существовании баскетбола. И все же затем, когда происходящее несколько замедлилось, взвалил на себя атаку, даже забил путбэк после промаха Лилларда. Возможно, помогла дразнилка от болельщиков «Индианы», которые уморительно орали: «Бобби, Бобби, Бобби!»

Во второй половине Портис реализовал 6 из 9.

«Баскетбол – это игра ритма, – объяснил Портис. – Есть командный ритм, а есть твой собственный ритм, когда ты получаешь мяч. Мне кажется, в первой половине они заставили меня суетиться. Во второй – я перевел дыхание, получал мяч и действовал в своем темпе».

Второй мог вообще пропустить этот матч, но в итоге стал его главным героем, единственным человеком, на которого вся суета, которую развел Рик Карлайл, вообще не действует. Миддлтон набрал 42 очка (плюс 10 подборов и 5 передач), реализовав 16 из 29 попыток .

Именно немыслимые попадания Миддлтона из-за дуги обеспечили «Милуоки» овертайм. Естественно, не обошлось без попустительства защиты «Индианы», которая не стала ставить его на линию, а просто смотрела, как зрелищно он атакует.

«Мы действительно запланировали фолить, – объяснил Рик Карлайл. – Просто не удалось этого сделать. Миддлтон отрывался в обоих случаях, мы не успевали за ним и не трогали его после этого. Я понимаю, что этот вопрос последует. Тут моя вина. Я беру ответственность за это».

Миддлтон положил три с сопротивлением за 2,3 секунды до конца основного времени.

Набрал 4 первых очка «Бакс» в овертайме.

Сравнял счет трехочковым за 6 секунд до конца овертайма.

«Даже не знаю, как описать то, что он делал, – восхитился Рик Карлайл. – Он клал броски, когда его держали несколько человек сразу».

В-третьих, вакханалию «Индианы» на подборах тоже удалось прекратить. После первой четверти «Милуоки» либо выступал на равных, либо и вовсе брал щит с небольшим преимуществом.

К сожалению для «Бакс», они не смогли выдержать эту линию в решающий момент. За минуту до конца четвертой четверти Паскаль Сиакам взял три отскока на чужом щите – именно благодаря им «Пэйсерс» получали дополнительные попытки и оставались с Миддлтоном на равных. В овертайме было вот это безумное 102-секундное владение, а затем Нембард вырвал подбор и сравнял счет на 115.

«Мне казалось, что мы должны побеждать, – уверен Лиллард. – У нас было несколько возможностей, когда мы выходили вперед на три очка, а после этого у нас случались моменты недопонимания в защите и мы давали им возможность сравнять счет, или же мы отбивались, но позволяли им забрать подбор. Мы могли повести чуть больше в счете, и тогда давление на них было бы выше».

«Все решилось в борьбе за ничейные мячи, – сказал Бобби Портис. – В плей-офф часто так бывает, спорные мячи решают, кто победит, а кто проиграет. Они собрали 19 отскоков на нашем щите. По сути, это победа».

«Каждый раз, когда мяч оказывался на паркете, они его оставляли за собой, – заметил Док Риверс. – Они просто сокрушили нас. Выиграли все спорные мячи. Наши парни дрались. Наши парни сражались. Но у них не получалось. Знаете, когда вы атакуете лучше, чем другая команда, но у соперника на 17 бросков больше, невозможно победить. Очень тяжело победить. И все же мы могли это сделать ».

Да, «Милуоки» вернулся с «-19», нашел эффективных лидеров, ушел от Дэйм-тайм к Миддлтон-тайм в концовке.

За 6 секунд до конца Крис Миддлтон совершил «двойное чудо» – положил дальнюю попытку и вроде бы дал понять, что «Бакс» не могут проиграть, пока он в игре. (К этому моменту у него уже было 5 фолов).

Камера поймала Тайриза Халибертона, который умолял партнеров «вырвать победу прямо сейчас». Лидер «Индианы» вообще не мог попасть на протяжении всей игры – у него к этому моменту 7 из 21, 1 из 12 с дистанции . Он сделал очередной трипл-дабл (16 передач, 10 подборов), забил сверху, руководил нападением, но не давал «Пэйсерс» то, что им было нужно больше всего.

Мяч из тайм-аута вбросили на половину «Индианы». Даже после 46 минут в игре реактивный защитник сделал как будто ненужный круг вокруг площадки, заходя на атаку словно бомбардировщик.

«Я собирался бросать по-любому, – признался Халибертон. – Я собирался действовать инстинктивно. Крис Миддлтон пихал Паскаля Сиакама и крикнул Патрику Беверли идти под заслоном. Как только я увидел, что Патрик повернул голову, я среагировал – открылся проход по центру, и наконец-то я попал. Сегодня у меня никак это не получалось».

Халибертон качнул Беверли кроссовером, показав, что пойдет в правую сторону, получил свободный проход по центру, а дальше уже бросал флотер через Андре Джексона почти с линии штрафных.

Выглядит очень просто. На самом деле, еще сложнее, чем броски Миддлтона.

«Единственное, что не получилось – мы не хотели, чтобы мяч был у него на правой руке , – пояснил Док Риверс. – Нужно, чтобы кто-то с той стороны это контролировал. Ему пришлось атаковать с разбега. Это очень сложный бросок. Опять же, хотелось бы еще, чтобы на нем не нарушили правила, при разнице в два очка легче сравнять счет. При разнице в три очка – это гораздо сложнее. Но да, ему удался очень сложный бросок».

Еще и на третье чудо Миддлтона не хватило.

Фото: Gettyimages.ru /Dylan Buell, Stacy Revere