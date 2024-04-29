«Финикс» – абсолютное разочарование плей-офф НБА. А все потому, что это «суперкоманда»

Произошел троллинг.

Последние 20 лет болельщики «Санс» поносили владельца клуба Роберта Сарвера, чья чрезмерная экономность неизменно мешала дать команде чуть больше прочности. В прошлом сезоне лига к всеобщему облегчению избавилась от одиозного хозяина: тому пришлось продать организацию после появления расследования, выявившего, что его хамоватый характер плохо соответствует современным стандартам корпоративной этики НБА. И «Финикс» приобрел Мэтью Ишбия, фанат баскетбола, который сразу показал, что видит в этом не просто бизнес, а хочет бороться за чемпионство. Ради этого «Санс» раздали все активы, приобрели двух звезд, потратили на сезон-23/24 порядка 300 миллионов…

И в результате стали единственной командой, получившей 0-4 в первом раунде.

Теперь уже издеваются над самим Ишбией. Тот допустил типичную ошибку новичка – решил, что умнее всех, не захотел долго ждать и за короткий срок привел клуб в то, что выглядит как тупик: «Санс» остались без драфт-пиков под обмен, без молодых игроков, с 50-миллионными контрактами имеющего право на обмен Брэдли Била, 36-летнего Кевина Дюрэнта и франчайза-чокера Девина Букера. Дюрэнт здесь до лета 2026 года, Бил – до лета 2027 года, Букер – до лета 2028 года .

Наверное, еще рано говорить о том, что эра суперкоманд (то есть команд, построенных с нуля вокруг трех звезд) завершилась. И все же. В регулярке действительно доминировали те, кто взращивал свои коллективы в течение нескольких лет, развивал молодых игроков, добавлял важные кусочки пазла через обмены, прокачивал глубину: «Денвер», «Миннесота», «Оклахома», «Бостон». Тогда как те, кто построен вокруг суперзвездных трио, формально терпят бедствие: Леброн-Дэвис-? (они сами хотели, чтобы тут был Уэстбрук, но в итоге Расселл) в «Лейкерс», Ленард-Харден-Джордж в «Клипперс», Лиллард-Яннис-Миддлтон в «Милуоки»…

Никола Йокич тут популярно объяснял, насколько важна сыгранность и многолетнее строительство, когда из года в год «Наггетс» отбрасывали ненужные элементы и добавляли элементы, усилившие то, что у них имелось, как долго настраивали механизм уже после появления Аарона Гордона и Майкла Портера. По тому же длинному и неприятному пути прошлись и другие: «Оклахома» с долгим сливом, «Бостон» с упорной верой в дуэт, в который никто больше не верит, «Миннесота» – с Гобером, который идеально подходит именно их лидерам. Да и новые правила коллективного соглашения сделают объединение трех суперзвезд невозможным в будущем.

И все же проблемы всех вышепоименованных коллективов носят слишком комплексный характер, чтобы вот так сразу закрыть эру суперзвездных команд (хотя, безусловно, это то, что выходит из моды) на их примерах. Что точно завершилось, так это эра глупых суперзвездных команд.

И вот у «Санс» получилась как раз такая.

Каждый предпринятый ими маневр в вакууме можно признать удачным.

Они выменяли Кевина Дюрэнта, отдав за него Микэла Бриджеса, Кэма Джонсона и 4 пика. Пиков было многовато (хотя расскажите это «Миннесоте»), но совершенно точно «Финикс» стал ближе к титулу в ближайшей перспективе: игроков такого уровня вообще никогда не меняют, только таких уникальных бродяг и искателей счастья, как КейДи.

Они сбросили контракт Криса Пола, чтобы взять Брэдли Била. Это стало возможно во многом благодаря очевидному конфликту интересов: агент Била – сын директора «Санс», и из-за наличия права на вето «Финикс» выступил единственной командой, куда его могли обменять. Можно как угодно относиться к Билу, но, если его контракт сам по себе не кажется проблемой (для Ишбии – точно), логика понятная: «Санс» хотели вообще изначально отчислить Пола, а так смогли конвертировать ничто в игрока номинально звездного уровня.

Они отдали Деандре Эйтона и получили за него центровых Юсуфа Нуркича и Дрю Юбэнкса, а также Грейсона Аллена. У Эйтона длился многолетний конфликт с Девином Букером, поэтому «Санс» посчитали, что избавление от ленивого центрового уже усилит команду. Да, его меняли в момент, когда он особенно не был никому интересен (из-за своего контракта), но не сказать, чтобы за этот сезон статус Эйтона сколько-нибудь вырос. «Финикс» остался с суперценным 3&D игроком в лице Грейсона Аллена, лучшего снайпера сезона-23/24, и закрыл минуты Эйтона крупным телом Юсуфа Нуркича.

Тренером стал Фрэнк Вогель, чемпион НБА в составе «Лейкерс» и архитектор нескольких защитных команд, претендующих на титул.

На скамейке появились: 35-летний Эрик Гордон, периодически феерящий в составе почти чемпионского «Рокетс», 3&D без 3 Джош Окоги, а потом и еще один край с трехочковым Ройс О’Нил и наконец вечный Таддеус Янг на четверке. По факту выяснилось, что там пустота, но опять же все очень логично для минимальных возможностей.

По отдельности все было не так уж плохо. Все вместе же превратилось в сумасбродство Ишбии: «Санс» будто бы просто набрали трех рандомных, плохо подходящих друг другу звезд, забыли о резерве и совместимости и решили, что их талант в чистом виде перевесит сыгранность и глубину остальных . Ну, потому что так больше никто не делает. Объединения суперзвезд давно дискредитировали себя благодаря опыту Уэстбрука в «Лейкерс», благодаря тому, что случилось в «Бруклине», благодаря Джеймсу Хардену вообще везде. Это слишком тонкие настройки, которые чаще не удается отладить, чем наоборот.

Ишбия, по всей видимости, и вовсе ориентировался на опыт «Бостона»-2008 (первой суперкоманды), мягко говоря, не очень релевантный. Потому что с тех пор лига успела переродиться раза три, как минимум.

И все же сравнение с теми «Селтикс» хорошо объясняет, что пошло не так.

1. «Большому Трио» «Бостона» было комфортно друг с другом. Им все равно пришлось жертвовать: Гарнетту – касаниями в атаке, Аллену – стилем игры, но они сразу же стали дополнять друг друга.

Здесь же с середины сезона пошли слухи, что Дюрэнт опять хочет открыть новую главу и недоволен качеством атаки. Троица «Финикса» слишком мало сыграла друг с другом, но по этому сезону было очевидно, что они не только не делают друг друга лучше, но наоборот сбивают друг друга с ритма, совершая однотипные броски по очереди.

Все их навыки накладываются друг на друга. Все их недостатки только приумножаются .

У «Санс» формально команда звезд. Вот только ни в одном матче серии с «Миннесотой» троица «Санс» не была лучше стартовой пятерки соперников. Джейден Макдэниэлс переехал через Била, Энтони Эдвардс – через Букера, переоцененная эффективность Дюрэнта проиграла недооцененному влиянию на игру Руди Гобера. Хотя по ходу регулярки была иллюзия, что не все так плохо: у них 26-15 в тех матчах, когда они втроем выходили на паркет, и очень впечатляющие «+6,6» .

Показательно, что «Санс» были худшими в четвертых четвертях. Точно не этого ждешь от команды с тремя суперснайперами.

2. У «Бостона» сразу же обозначилась защитная идентичность. Гарнетт взвалил на себя максимум на своей половине и перестал быть MVP в атаке.

Собственно, идентичность «Санс» лучше всего проявилась в прошлогодней серии с «Денвером», когда Дюрэнт и Букер набрасывали по 60%. Эта команда могла побеждать только при идеальном бросковом выступлении лидеров.

Иначе – никак.

«Санс» весь сезон выезжали исключительно на всплесках индивидуального таланта. В четвертой встрече серии с «Миннесотой» Дюрэнт выбил 70% (33 очка), Букер – 60% (49 очков), и этого все равно недостаточно.

Тут нужны все 80%, если все спорные мячи проиграны, все возможные потери совершены, а защита всерьез рассчитывает на Юсуфа Нуркича .

3. У «Бостона» был юный разыгрывающий, нахальный паренек, который среди суперстаров дорос до звезды. Он защищался на мяче и распределял его впереди, и поначалу даже этого было больше, чем требовалось.

«Финикс» вообще проигнорировал такое амплуа, решив, что разыгрывающий – этот тот, кто всего лишь переводит мяч на другую половину. Руководить атакой должен был Девин Букер, но выяснилось, что быть вспомогательным разыгрывающим и основным – это вообще не одно и то же.

В серии с «Миннесотой» было слишком хорошо видно, как «Санс» не хватает организатора, который бы не терял мяч на ровном месте и создавал моменты для остальных. По ходу всего сезона постоянно было так, что в какой-то необъяснимый момент мяч почему-то начинает все время приходить к Юсуфу Нуркичу, а его звездные партнеры просто стоят и наблюдают за ним.

Это так и не исправили.

4. На скамейке «Бостона» появились такие опытные мужчины, как Джеймс Поузи и Пи Джей Браун, Сэм Кэсселл и Тони Аллен. Дэнни Эйндж поскреб везде и дотянулся даже до Москвы, откуда хотел привезти Теодороса Папалукаса.

Ролевые игроки «Финикса» растворились. Когда дошло до дела, «снайперы» перестали попадать открытые попытки, центровые превратились в пассажиров, все вместе были не готовы к уровню интенсивности, предложенному «Миннесотой». «Финикс» был худшей командой по очкам резервистов и худшей командой по точности дальних у резервистов .

Из ветеранского опыта – только ворчание Эрика Гордона.

Несмотря на 0-4, «Финикс» до определенных моментов оставался в игре. И зачастую исход матчей определяли короткие провалы, когда «Санс» бесились на судей, плыли в защите, проседали под физическим давлением. Это смотрелось вдвойне неуместно, так как «Миннесота» в плей-офф ничего не добивалась примерно со времен Гарнетта, а «Санс» мнили себя претендентом на трофей .

5. У «Бостона» не существовало проблем с лидерами. Там были люди, которые вели собственные команды на протяжении предыдущего десятилетия. Там были сверхопытные ветераны на скамейке, которые знали о плей-офф все.

Главное, что объединяет «Санс» с тем «Селтикс» – их лидеры тоже уже не были лучшими в лиге на тот момент (их пик прошел), но в отдельной игре, в отдельной серии могли ими стать. Не так сложно представить и сейчас в такой гипотетической роли Кевина Дюрэнта или Девина Букера. В конце концов, они перекидали Николу Йокича в прошлом году.

Проблема в том, что все звезды «Финикса» всегда были ведомыми. Дюрэнт – вечный рюкзак на спине «Голден Стэйт», а до этого Расселла Уэстбрука. Букер комфортно себя чувствовал в тени Криса Пола, а лично запомнился неуместными стычками с Дончичем, после которых получал по заднице. Брэдли Бил – вообще по другим вопросам, человек просто зарабатывает при помощи баскетбола, ему комфортно было сидеть в болоте с «Вашингтоном» все эти годы.

В общем, перестройка «Финикса» была проведена на поверхностный взгляд удачно, но при этом в ней не хватало реальных профессиональных знаний: умения найти неожиданный талант (Бол Бол не пригодился), угадать с ветераном (Эрик Гордон ворчал, что ему не дают играть, а сам все промазал), собрать характерных персонажей (вряд ли центровые не попадавшего в плей-офф «Портленда» сделают вас лучше). Хорошие клубы НБА так не работают, они делают такие вещи, как размен Д’Анджело Расселла на Майка Конли и кучу всего – на Руди Гобера, или размен Маркуса Смарта на Кристапса Порзингиса, или размен Гэри Харриса на Аарона Гордона. Они делают вещи, которые широкой публикой воспринимаются как нечто заведомо идиотское или бесполезное, это не обмены признанных звезд или скореров.

Так что здесь не нужно даже угадывать автора, почерк Ишбии горит огненными буквами в пустыне.

Нужно только подчеркнуть, что Мэта Ишбию можно критиковать за уровень исполнения замысла, но не за саму идею . На бумаге получается, будто он отказался от молодой команды, которая играла в финале-2021 и взяла регулярку в 2022-м, ради больной химеры собрать «Большое трио» в современном баскетболе, когда так больше никто не делает. Однако это же вообще не так: «Санс» сдали позиции еще до прихода Дюрэнта, Крис Пол больше не соответствовал такому уровню, что прежде, Эйтон бесил партнеров своим пофигизмом, у Бриджеса и Джонсона был явный потолок…

Ишбия выбирал между косметическими изменениями (пересобрать ту молодую бригаду без Криса Пола, что требовало высокого уровня экспертизы) и радикальными (вытащить Кевина Дюрэнта, раз подвернулась такая возможность).

За смелость и готовность тратиться любой болельщик «Финикса» должен сказать ему спасибо.

Облажался не Ишбия, а все, кому он доверился. Возможно, эра суперкоманд еще могла бы продлиться, если бы суперзвезды в этой конкретной суперкоманде были настоящие.

Кевин Дюрэнт своим приходом развалил очередную симпатичную команду, но не дал зрителям позитивных эмоций. Самое забавное наблюдение относительно него в «Санс» – он как будто переоценивает сам себя и неслучайно последнее время говорит о том, что должен котироваться наряду с величайшими. Леброн всегда требует у руководства помощи, Харден прибился к бригаде «Клипперс», Ленард позвонил Полу Джорджу… Дюрэнт готов связаться с непредсказуемыми персонажами вроде Кайри Ирвинга, сомнительными парнями вроде Девина Букера или даже с самим Брэдли Билом, чтобы доказать, что может побеждать и вне «Голден Стэйт». Это любопытный подход, но на фоне завершающегося пика не самый очевидный.

Девин Букер вряд ли исправился своими 49 очками в последнем матче. Он выглядел настолько беспомощно против жесткой опеки «волков», так смешно терялся в дабл-тимах, не был готов к уровню давления плей-офф, что мысль о том, что и его можно обменять, перестала казаться дичью. Он начинал серию в статусе лучшего атакующего защитника НБА, а закончил ее с полноценным резюме чокера, теряющегося в решающие моменты и ведущего себя стыдно на площадке. «Миннесота» сделала его главной жертвой и психологически раздавила. До этого ему всегда удавалось перекинуть ответственность на Деандре Эйтона, но вот эта серия заставила переосмыслить все наши знания о нем и прийти к промежуточным выводам.

Брэдли Бил – без комментариев. Восточная конференция в силу исторической слабости порождает «звезд Восточной конференции», которые к реальным звездам никакого отношения не имеют.

Естественно, он сгодился исключительно на то, чтобы создать новый мем. Заявил: «Будь я проклят, если меня вынесут 0-4», после чего допустил 6 потерь и выбросил 4 из 13 в четвертом матче.

Фрэнк Вогель как будто ничем не управлял, уже в который раз. Он потерял контроль над постчемпионскими «Лейкерс» с Расселлом Уэстбруком и вновь предстал больше наблюдателем в данном случае. Проблемы «Санс» с организацией игры проявлялись на протяжении всей регулярки, но исправить их у тренера не получилось. То ли у Вогеля не нашлось инструментов для этого (то есть разыгрывающего, качественных защитных исполнителей, времени), то ли его уже не воспринимают всерьез, о чем можно судить по его коммуникации с Брэдли Билом во время игры. Сам он говорит о том, что на строительство такой необычной команды (это правда) требуется больше, чем один сезон. «Санс» были здоровыми только в последней трети регулярки, как будто набрали хороший ход, когда обыгрывали сильные команды под конец чемпионата, но наткнулись на «Миннесоту».

«Миннесота» чуть ли не всем виделась самым желаемым соперником, так как «Финикс» легко ее обыгрывал по ходу сезона. Однако в плей-офф предстала самым нежеланным соперником, всем тем, чем «Финикс» не являлся – командой сыгранной, голодной, злой, которая в большинстве матчей серии просто сносила своей энергией, убивала на подборе, душила в защите и не позволяла передохнуть ни на минуту. «Волки» во всех встречах без исключения имели на 10-15 атак больше .

Это была серия «Миннесоты». «Финикса» там особо и не наблюдалось, разве только все новые бессильные штрихи в наследие для величайших.

Самое интересное – может ли такая серия ударить по дальнейшей заинтересованности Ишбии.

Прямо сейчас кажется, что у «Финикса» нет других вариантов, кроме как оставить все как есть. И надеяться, что косметическая отделка как-то поможет.

Здесь чуть ли не единственная возможность что-то изменить – это увольнение тренера. Вогель подписал 5-летний контракт прошлым летом (31 млн), но это те траты, что, по крайней мере, не отражаются на платежке и не повышают налог. Его помощник Кевин Янг, самый дорогой ассистент в НБА, уже нашел себе новую работу – он продолжит на университетском уровне. «Финикс» проиграл не на уровне тактики, а на уровне желания и самоотдачи, на уровне габаритов и дисциплины, и сложно представить, чтобы кто-то заставил Била биться, а Букера – не ныть. Но хуже не будет, а больше тут ничего не исправишь .

«Санс» не контролируют свои пики с 2025 по 2030 год. У команды есть пик этим летом, а затем они могут еще обменять пик драфта-2031 уже после драфта-2024. Пики драфта-2025, 2027 и 2029 ушли в «Бруклин». Также «Нетс» могут свопнуть пики драфта-2028. Пики 2026, 2028 и 2030 могут быть свопнуты по желанию «Уизардс».

Из-за второго потолка у «Санс» не будет контракта по исключению среднего уровня этим летом. Они смогут подписывать людей только на минималки.

У «Финикса» уже выделено 150 миллионов на следующий год, чтобы заплатить Дюрэнту, Букеру и Билу. За Била невозможно получить что-то ценное в принципе, а у него еще вето на обмен. Трейд Дюрэнта не вернет «Санс» потерянных активов, он стал старше еще на один год и провел еще один плей-офф, показавший, что его переоценивают, когда называют лучшим скорером в истории баскетбола. Единственный рабочий вариант для «Санс» – обмен Девина Букера, за него, по крайней мере, можно многое получить, но это больше похоже на выстрел в ногу. Если никто из «Большого Трио» сам не захочет переехать (Дюрэнт, привет!), то эксперименты в Аризоне продолжатся.

Публично Ишбия подтверждал свою привязанность к троице. Дюрэнт заработает 106 миллионов в ближайшие два года. В июле стартует новый контракт Девина Букера, рассчитанный на 221 миллион. У Била еще 160 миллионов продолжать делать то, что он делает, до 2027 года.

Так что Ишбия застрял с самым дорогим составом в лиге. И, по сути, ему остается либо все это взрывать, чтобы тупо не сжигать деньги и уходить в длительную перестройку без своих пиков, либо вкладываться дальше вот в этого сомнительного франкенштейна.

Для нового владельца такой дилеммы существовать не должно.

Две недели назад «Финикс» продлил соглашение Грейсона Аллена – 70-летний контракт на 4 года довел сумму налога на следующий сезон до 116 миллионов. А главное финансовое решение летом – это продление Ройса О’Нила. У «Санс» есть права Берда, которые позволяют им подписывать его выше потолка зарплат, но опять же тут будут санкции: условный 10-миллионный контракт потребует еще 55 млн в виде налоговых выплат.

Остальное – это игрок с драфта (ориентировочно тот, кто сможет сразу помогать) и минималки (какие ветераны воспримут увиденное в этом плей-офф как шанс стать чемпионами). Плюс какой-то хитрый обмен с участием Нуркича и Аллена, за которых, правда, нельзя получить одного игрока, зарабатывающего столько, сколько они вдвоем (таковые ограничения для налогоплательщиков).

Обновленный «Финикс» снова будет стоить больше 300 миллионов. И в этом будет что-то экстравагантное – вкладываться в проект, который имеет сугубо теоретические шансы, чтобы хотя бы не опозориться.

Фото: Gettyimages /Christian Petersen / Staff David Berding / Freier Fotograf Chris Coduto / Freier Fotograf