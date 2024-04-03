Дрэймонд Грин вытащил матч с «Далласом»: 3 из 3 в четвертой, защита против Кайри, блок-шот Гэффорду

На последних минутах Дрэймонд Грин и Клэй Томпсон тащили «Уорриорс» в противоположные стороны. Первый был безупречен в атаке, выписал блок со спины Гэффорду, отзащищался после размена против Кайри Ирвинга. Второй не донес из-под кольца из-за налетевшего сзади Клебера, а потом прямо перед арбитрами изобразил то, что посчитал бы пробежкой любой, кто не работает в судейском корпусе НБА.

«Голден Стэйт» и «Даллас» должны были играть в январе, но та встреча была перенесена из-за смерти помощника главного тренера Деяна Милоевича. Тогда казалось, что это во всех смыслах поможет «Уорриорз»: даже помимо психологического потрясения, связанного с гибелью друга на глазах у команды, тогда они проходили наиболее сложную стадию сезона и совсем уж беспомощно валились в подвал. Кроме того, еще одна встреча удлиняла и без того сложное выездное турне «Далласа»: они путешествуют с 25 марта и за прошедшую неделю провели 5 матчей.

На деле «Уорриорс», уже нажавшие все возможные панические кнопки и перешедшие в режим выживания, получили в гости самую горячую команду в НБА. «Даллас» выиграл 11 из последних 12 матчей.

«Голден Стэйт» не дождался помощи от своих лидеров.

Томпсон реализовал 5 из 14 с игры, 2 из 8 из-за дуги.

Карри отдал 7 передач и забил 3 из 5 трехочковых, но внутри дуги попасть совсем не мог (2 из 13), а еще допустил 4 потери.

Зато «Уорриорс» вернулись к своему фирменному стилю – их защита в четвертый раз за последние пять матчей удержала соперника в 100 очках.

«Дрэймонд блистательно отыграл сегодня в защите, – сказал после Стив Керр. – Что он уже делает довольно давно. Он – одна из главных причин, благодаря которым нам удалось перевернуть этот сезон».

«Голден Стэйт» победил благодаря 3 компонентам.

Во-первых, им удалось сделать так, чтобы урон от Луки Дончича и Кайри Ирвинга был минимальным.

В конце прошлой недели Леброн Джеймс в своем подкасте заявил, что любой тренер, который играет дабл-тим против Дончича, ни черта не понимает и так делать никогда не следует. И, естественно, Керр стал пробовать именно это.

У Дончича – 30 очков, 11 из 22 с игры, 11 передач, 12 подборов.

Однако на протяжении всего матча «Уорриорз» частенько набрасывались на него вдвоем и заставляли избавляться от мяча. Один из таких моментов в первой половине завершился потерей, после которой Гэри Пэйтон поставил сверху. В последней четверти Дончич атаковал сам лишь 3 раза. «Голден Стэйт» позволил партнерам разыгрывающего себя обыграть, но они не преуспели в розыгрыше лишнего, суетились или просто мазали.

Во-вторых, «Голден Стэйт» превзошел соперника за счет глубины.

На домашней площадке себя проявили чуть ли не все резервисты. Крис Пол в кои-то веки принялся попадать со средней (6 из 11). Брэндин Подземски оказался самым полезным с «+17». Мозес Муди устроил шоу специально для Марка Кьюбана (4 из 6 из-за дуги). А Гэри Пэйтон был везде. «Он перехватил мяч, забил сверху, довел ребенка до слезу, но тут же принес ему извинения. Чего он только не сделал», – сказал комментатор «Уорриорз».

Скамейка «Уорриорз» была намного лучше – 39:13. И благодаря этому хозяева легко возвращались в игру и создали комфортный задел в начале четвертой четверти.

«Далласу» сильно не хватало Лайвли.

А еще сильнее – лучших версий Тима Хардуэя (попал лишь 1 из 4 с дистанции), Данте Экзама (опасался атаковать), Макси Клебера (не донес до кольца ни одной из 4 попыток), а также Дуайта Пауэлла (не помог ни в защите, ни на щитах).

«Нам это было необходимо, – сказал Керр. – Мне кажется, этот сезон получился переходным: наши молодые парни играют больше и помогают больше, старшие товарищи передают им часть ответственности. Думаю, мы нашли хорошее сочетание… У нас всегда были проблемы, когда Стеф садился, так было последнее десятилетие. Но Крис, на мой вкус, создает нам оптимальную ситуацию со второй пятеркой».

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В-третьих, «Голден Стэйт» играл с другим уровнем самоотдачи. Что было видно не только по защите и борьбе за отскоки (52 против 42).

Скорее, по эмоциям.

Эндрю Уиггинс включил атлетизм и за себя, и за отсутствующего Кумингу (23 очка, 8 из 16), привычно был основным защитником против Луки, брал на себя атаки в ключевых владениях.

Трэйс Джексон-Дэвис обосновался на позиции центрового и позволил Дрэймонду Грину не тратить энергию на пихание с теми, кто больше.

«Шорт-роллы Грина с Карри доведены до совершенства, – сказал после игры Джейсон Кидд. – Он находил возможности набирать очки и находить парней. Нам нужно лучше защищаться, когда они со Стефом играют пик-н-роллы. Мы играем с ними снова на этой неделе, посмотрим, что мы сможем сделать лучше. И Грин видел какую угодно тактику в защите, и Стеф – тоже, нужно пытаться выбить их из ритма».

А на другой стороне Дрэймонд Грин стал героем самых запоминающихся эпизодов последних минут. Он выполнял роль свободного страхующего и успевал везде – и инициировал дабл-тимы, и встречал под щитом Ирвинга и Дончича, и возвращался к Гэффорду.

И, естественно, подчеркивал это и ором, и жестами, и всем прочим.

В теории Леброн, возможно, и прав, но на практике получилось так, что к вот этому сочетанию ментальности и тактики уровня плей-офф уставший «Даллас» был не вполне готов. «Мэверикс» так и продолжали играть двойки с «большими», а те в этом случае выступили чересчур неповоротливо и предсказуемо, чтобы получать преимущество благодаря даблам против Дончича.

«В начале четвертой мы отставали 8-12 очков, но обязаны были вернуться, – поделился мнением Кайри Ирвинг. – Нам нужны подобные матчи, чтобы набрать лучшую форму. Это задача номер один, а потом уже подготовиться психологически, физически, духовно, эмоционально…

По сравнению с прошлым разом они сильно перестроили игру. Стеф вернулся, Клэй вышел в старте. Они внесли несколько корректив, и казалось, что сегодня – матч накала плей-офф. Матч решили шахматные ходы, которые они делали».

«Мэверикс» сократили разницу до минимума финальным спуртом. И обрели возможность возмущаться из-за чистейшей пробежки у Томпсона, но основная канва этой встречи сложилась задолго до этого.

Фото: Gettyimages.ru /Thearon W. Henderson