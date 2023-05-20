Всего два места.

В январе Международная автомобильная федерация (ФИА) запустила редкий и долгожданный процесс – сбор заявок на вступление новых команд в «Формулу-1». Предполагалось выбрать две – для расширения в 2025-м, 2026-м или 2027-м (выигравшие кастинг самостоятельно решат, когда вступать в чемпионат). Критериев на вступление – восемь: от технических способностей и ресурсов до бизнес-плана, репутации и вопроса окружающей среды.

Все формальные заявки и бумаги принимали вплоть до 15 мая – теперь все ждут вердикта ФИА до 30 июня.

По инсайду RacingNews365, всего в федерацию постучались 6 потенциально новых команд – они и разыграют два свободных места. Рассказываем все, что о них известно.

«Андретти-Кадиллак»: «база больше, чем у «Феррари»

Андретти – главная гоночная семья США (наверное, с ней может сравниться только «Пенске» – владелец «Индикара» и «Индианапиолиса»). Гоночной структурой управляет Майкл Андретти (сам бывший гонщик – чемпион «Индикара» и пилот «Макларена» в 93-м с одним подиумом в «Ф-1»), сын чемпиона «Ф-1», «Ле-Мана», «Дайтоны» и «Индикара» Марио Андретти.

Он пытается создать или купить команду «Ф-1» еще с 2021-го – в прошлом году почти договорился с «Заубером», но сделка сорвалась буквально в последний момент.

В погоне за местом «Андретти» даже заложил новую базу за $200 миллионов – «больше, чем у «Феррари»: в Фишерсе (штат Индиана, пригород Индианаполиса – столице автоспорта США). Ее планируют ввести в работу с 2025-го.

«Андретти» много лет соревнуется в «Индикаре» и других американских гонках, участвует в «Формуле Е» с 2014-го (даже превратилась в полузаводской коллектив «БМВ») и приобрела славу одной из самых успешных гоночных команд Америки.

Однако все два года «Ф-1» и потенциальные соперники сдержано относились к их заявкам на вступление, и в январе 2023-го «Андретти» выложила на стол мегакозырь: заводскую поддержку «Дженерал Моторз» через бренд «Каддилак». Американский автогигант пообещал помощь с разработкой собственного мотора, полное содействие в производстве шасси и вообще сделал много громких (и слегка сомнительных) заявлений.

Тем не менее, заявка «Андретти-Кадиллака» все равно выглядит самой масштабной и продуманной – словно они сразу планируют выстроить заводскую вертикаль в главном гоночном чемпионате планеты. Например, команда уже заявила об открытии системы подготовки пилотов в «Ф-2» и «Ф-3» в случае принятия их в «Ф-1» – умный ход!

Проект агента Мазепина: сотрудничество с «Мерседесом», уже потрачено 30 млн евро

Команда «Формулы-2» и других молодежных серий принадлежала семье Мазепиных с 2015-го по 2022-й, а теперь продана бывшему боссу и бывшему менеджеру Никиты Оливеру Оуксу. Никита дебютировал в ней в «Ф-3», затем уходил в «АРТ» (поскольку «Хайтек» еще не был глыбой молодежек) и вновь возвращался для кампании в «Формуле-2» уже в собственной команде (программу специально расширили до главной серии).

Однако слухи из мира гонок заставляют сомневаться в полном разрыве: Оукс якобы помогал Мазепину с созданием британской команды «99 Рейсинг» (чей логотип подозрительно напоминает логотип и название ивент-агентства Никиты) для гонок в «Азиатской серии «Ле-Ман».

Вне зависимости от потенциального участия Мазепиных в заявке «Хайтека» проект шасси Н26 (поскольку старт планируется в 2026-м) уже готовится, а заявка на «Ф-1» подана. Масштаб реально поражает!

• Для разработки шасси нанимается штат из 60 инженеров – возглавляют проект бывший инженер «Феррари» по производительности Дэйв Гринвуд и бывший техдиректор «Ред Булл», «Рено» и «Катерхэма» Марк Смит, главным дизайнером взят бывший инженер «Рено» и «Ред Булл» Кит Барклай, а глава технологий разработки машины – проработавший в половине пелотона Джеймс Кнэптон. Звезд нет, но для «черновой» версии – крайне мощно и амбициозно.

• Для персонала обещают представить 40-акровую базу в британском Бичестере – ее заявляют как «строящуюся», а пока же персонал планируют разместить на нынешних мощностях «Хайтека» в Сильверстоуне.

• Достигнуты принципиальные договоренности с «Мерседесом»: начаты тесты в старой аэротрубе команды на заводе в Сильверстоуне (сейчас ее использует инженерное подразделение команды Mercedes Applied Science). «Хайтек» получит и моторы «Мерседеса».

• Штат уже исследует устройство шасси современного «Ф-1» по данным крэш-тестов и нагрузочных проверок других команд. В аэротрубе инженерный штаб изучает модели последних двух сезонов для понимания работы современных болидов «Ф-1» – и готовятся к представлению регламента для 2026-го (ожидается в середине 2024-го).

• На команду «Ф-1» уже потрачено свыше 30 миллионов евро. Однако, по свежим инсайдам RacingNews365, Оукс уже предлагал продажу проекта другим претендентам на вступление – если это правда, шансы на попадание в Гран-при не так уж велики.

Formula Equal: равногендерная команда от бывшего менеджера чемпиона «Ф-1» с арабскими инвесторами

Formula Equal вышел из тени только недавно, но, оказывается, открыт еще в 2018-м под руководством Крэйга Поллока – бывшего менеджера чемпиона «Ф-1» 1997-го Жака Вильнева. Они вместе с BAT уже запускали команду «БАР» – потом ее выкупила «Хонда», а теперь мы знаем ее как «Мерседес».

Поллок подошел к конструированию команды со стороны модной повестки – презентовал планы по полной гендерной равномерности: «Концепция и идея заключалась в том, чтобы построить команду «Формулы-1» с 50 процентами мужчин и 50 процентами женщин. Если речь о существующем коллективе «Формулы-1», сделать это крайне трудно. Гораздо легче начинать с чистого листа».

Причем речь не о равенстве по среднесписочной численности (это и сейчас уже вполне достижимо почти без дополнительных сверхусилий): идея – в полной гендерной «зеркальности» и среди инженеров, и среди механиков, и среди гонщиков. Если таланты найдутся, конечно.

Оплатит проект, похоже, госфонд Саудовской Аравии: он уже спонсирует национальную гоночную федерацию и собственный Гран-при. Глава Федерации принц Аль-Абдулла Аль-Фейсал упоминал о варианте с собственной командой.

«[Проект в случае успеха станет] первой командой «Формулы-1», которая по-настоящему находится вне Европы. Она должна быть построена с нуля в стране Персидского залива, такова наша цель. Это долгосрочный проект, не краткосрочный», – подтверждал Крейг. Такие амбиции высказывали только саудовцы.

Топ из «Формулы-2»: «Карлин» с инвестором из Австралии

«Карлин» – одна из самых старых и сильных команд молодежных серий: через нее к «Ф-1» пришли например, Карлос Сайнс, Ландо Норрис, Джордж Расселл, Юки Цунода, Себастьян Феттель, Дэн Риккардо и Даниил Квят. Она работает с 1996-го и выиграла за это время «Формулу-2», множество раз – Гран-при Макао и британскую «Ф-3», «Формулу-Рено 3.5» (старый аналог «Ф-2»), европейскую «Ф-3» и GP3. Причем она пробовалась всюду – даже в «Индикаре» и «Формуле Е» – но проекты часто закрывались из-за нехватки денег.

Теперь условия изменилась: в начале 2023-го организацию выкупил новозеландский производитель авто Rodin Cars во главе с миллиардером Дэвидом Дикером – первым проектом компании стала версия болида «Ф-1» для общественных дорог. Следующий – трековый гиперкар быстрее «Ф-1» по логике «если бы не было ограничений регламента».

Сам Дикер владеет еще и IT-компанией с выручкой в $3 млрд в год (капитализация – в районе 2,5 млрд), а его состояние оценивается в $1 млрд.

После открытия тендера на вступление в «Ф-1» Дэвид заявил в интервью новозеландской прессе – он тоже идет в Гран-при. Причем цитаты из его анонса – истинно безумные:

• «У нас есть $500 млн для полного цикла инвестирования, мы сделаем целиком всю машину, мы найдем девушку в гонщицы».

• «Не могу представить, как «Ф-1» пропускает нас. Они подумают, что весь проект – сумасшествие. «Эти ребята из задницы мира, бла-бла-бла». Я просто жду оправданий, почему нас не пускают».

• «Это сумасшедшая схема, но ****, мы все равно попробуем. По-моему это просто игра. Есть шанс, и мы попытаемся. Не могу представить причины, по которым мы бы не добились успеха. Новая команда с базой в Англии не расширит общий пирог».

• «Мы хотим построить собственную силовую установку. У нас есть все, что нужно, прямо здесь, на базе в Новой Зеландии. Если захотим, можем построить машину по правилам «Ф-1» и продать ее как клиентскую, если нас не пустят. Мы все равно собираемся строить машины. У нас там по плану вообще-то несколько новых моделей».

Да, речь о команде с фабрикой и базой в Новой Зеландии – и она только строится:

К ней Дикер обещает добавить 40 инженеров и тестовый трек, а среди потенциальных пилотов называет 16-летнего Луиса Шарпа из британской «Ф-4» и двукратную чемпиону женской Серии W Джейми Чедуик (очков для суперлицензии у нее не достаточно, и сейчас она укатила во вторую лигу «Индикара» в США»).

Но главное – позиция по взносу для новых команд: сейчас он установлен на уровне $200 млн, команды обсуждают поднятие до 600 млн, но Дикер заявил в интервью о вере, «что его можно снизить через переговоры». Действительно, и какое, интересно, оправдание «Ф-1» придумает, чтобы его не пустить?

Пока инициатива «Карлин» больше напоминает попытку громко прорекламировать новые машины Rodin.

Азиатская «Пантера» с гонконгским инвестором

Проект азиатской команды «Пантера» появляется в публичном поле с 2018-го, юридически открыта в 2019-м, а первые большие планы о входе в «Ф-1» объявлены в 2020-м.

Тогда у проекта нашлись временная база в Великобритании неподалеку от «Сильверстоуна», и несколько ключевых менеджеров: глава отдела аэродинамики Тим Милн (раньше работал в «Ф-1» в «Рено», «Тойоте», «Супер Агури» и «Маноре»), спортивный и технический директора (их фамилии пока не раскрывают). Руководит организацией ее сооснователь Бенжамен Дюран – автор гоночной команды «СМП Рейсинг» в WEC и ELMS, а также бывший директор инженерного подразделения «СМП» BR Engineering (запускал всю систему в 2013-м

На тот момент проект хотели запустить в «Ф-1» уже с 2022-го (с нынешним регламентом), команда работала над аэрообвесом, а менеджмент искал инвесторов.

В каком состоянии заявка сейчас:

• есть предварительное соглашение на поставку моторов;

• планы по гоночной академии;

• начата разработка компьютерных моделей болида и набран базовый персонал.

Правда, все работы оставлены из-за ковида, команда не хочет строить собственную базу с аэротрубой, а 70 процентов деталей планируют закупать. Пилотов ищут среди азиатов, как и местных инженеров. Базу тоже планируют со временем выстроить именно там.

«Мы также общаемся с некоторыми производителями в Азии, которые могут прийти в «Формулу-1» в какой-то момент. Однако не думаю, что они станут сотрудничать с нами с самого начала. И, безусловно, они не будут готовы создавать моторы в 2026-м», – объяснял Дюран.

Пресса увидела в этих словах намеки на контакты с «Хендэ», ведь гоночной программой корейского производителя сейчас управляет старый знакомый Бенжамена – бывший шеф «Рено» в «Ф-1» Сириль Абитебуль. Сириль не отрицал опцию входа в Гран-при рано или поздно при наличии обстоятельств.

Также проект «Пантеры» предположительно нашел и инвестора – страхового брокера-миллиардера из Гонконга Кэлвина Ло.

«Верите вы или нет, финансы – не главная проблема. Важно собрать опытных людей, механиков, всю команду в одно целое, – говорил Ло в апреле. – Прямо сейчас появились определенные возможности, и мы ведем достаточно серьезные переговоры с несколькими командами. Одна потенциальная команда уже подала заявку, а другая пока готовится к этому.

Я считаю, что есть много азиатских игроков, которые хотят войти в спорт – больше, чем можно себе представить. Мне повезло, что я знаком со многими из них, и они высказали свою заинтересованность. Так что это консорциум, мы объединяем ресурсы.

Мне бы хотелось, чтобы «Ф-1» больше занималась Азией, привлекала азиатских талантов – не только гонщиков, а людей, остающихся за кадром».

Второй проект бывшего менеджера Ротенбергов и миллиардера из Гонконга – LKY SUNZ

Если у вас дежавю, то неудивительно: в апреле сразу после интервью Кэлвина Ло появился инсайд о второй южноазиатской заявке – ее подал отделившийся от «Пантеры» Дюран при помощи «азиатских партнеров и американского спортивного фонда Legends Advocates Sports Group».

LKY SUNZ – судя по всему, вариант транскрипции Lucky Suns – «счастливые солнца»: название вполне в духе Восточной Азии: Китая или Японии. Где-то там планируется искать рынок и завод, но опорную базу все равно думают основать в Европе.

Главная идея проекта – построение внутренних связей между Северной Америкой, Азией и Африкой для «продвижения недопредставленных социальных сообществ в автоспорт и создания разнообразия в «Ф-1».

«Мы надеемся, инвесторы разделят видение сочетания молодой культуры и гонок для создания команды-дисраптора мира «Формулы-1», – заявил Дюран. – Мы будем единственной командой, оперирующей за пределами привычных коридоров, и разрабатывающей лучшие программы для привлечения талантов из недопредставленных групп. У нас уже есть менеджмент из топов автоспорта, экспертов музыкальной сферы и индустрии развлечений».

Существующие команды все еще не рады потенциальным новичкам

В январе только «Макларен», «Альпин» и «Мерседес» высказывались в поддержку новых участников – как раз те, кто и собирается что-то поставлять и продавать дебютантам. Остальные последовательно сомневались в необходимости расширения пелотона или как минимум настаивали на повышении взноса с каждого новичка до $500-600 млн

C тех пор отношение не изменилось – ведь обсуждения условий вступления так никуда и не продвинулись.

«Те же проблемы, что и 12 месяцев назад: в чем выгода принятия 11-го участника с точки зрения финансов для нынешней команды или франшизы? – высказался шеф «Ред Булл» Кристиан Хорнер. – В конце концов кто за это заплатит, если будут урезаны доходы остальных десяти? Как будто индейки голосуют за Рождество – зачем им это? «Либерти» [«Либерти Медиа», владеет «Ф-1»] готова заплатить за 11-ю команду и профинансировать ее? Готова ли ФИА снизить свои доходы, чтобы помочь новому коллективу обустроиться?

Но даже помимо этого, если вы посмотрите, например, на пит-лейн в том же Монако, или Зандворте, или на других трассах, где мы гоняемся, – где мы разместим 11-ю команду? Где мы поставим моторхоумы, как мы разместимся в паддоке? Куда поедут грузовики? Думаю, будет невероятно сложно приспособиться к тому, как эволюционировал спорт»,

«Сейчас все десять команд очень стабильны. Такого не было давно. Конкуренция становится плотнее, финансовая ситуация в командах устойчивая. Зачем раскачивать лодку, если плюсов для нас не будет?» – заявил руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер.

У кого же тогда все-таки есть шанс на вступление в «Ф-1»?

Как бы команды ни противились, тендер объявлен, серьезные заявки поданы – такое все-таки часто заканчивается расширением. Кого же могут принять?

«Необходимо убедиться, что потенциальный участник настроен делать то, что надо, – высказался шеф «Макларена» Зак Браун, с первых дней поддержавший расширение. – По своему опыту могу сказать, что в автоспорте много мечтателей. Нам не нужны команды, недооценивающие вызов и уходящие через два года. Снимаю шляпу перед «Хаасом» за его решимость и то, что он продолжает делать. Нам нужны команды вроде такой».

Что же такого сделал «Хаас»? Подробно – здесь, а если вкратце: изобрел революционную бизнес-модель с аутсорсом изготовления болида (отдан итальянской «Далларе» – производителю машин «Ф-2», «Индикара» и других гоночных моносерий), арендой инженеров у топовых команд (40 человек у «Феррари» в Маранелло) и тремя базами в Италии, Англии и США с отдельными назначениями (инжиниринг, опорная точка трековой команды, маркетинг). А еще – выжил с микробюджетом и научился искать спонсоров без мегарезультатов.

Вот такие гении и нужны «Формуле-1».

Какие же шансы у потенциальных новичков?

«Андретти-Кадиллак» – по справедливости шансы должны быть максимальные. Если не брать их, то вообще никто тогда не подходит.

«Хайтек» H26 – без связей с Мазепиными шансы были бы весьма немаленькими, но мир автоспорта сейчас такую историю не потерпит. Похоже, подготовленный проект продадут второму потенциальному претенденту, и он уже войдет в «Ф-1».

Formula Equal – именно он может стать таким вторым претендентом, если купит H26. У Поллока все-таки уже есть опыт создания и управления командой, «Хайтек» предоставит основу, саудовские инвесторы – понятные «Ф-1» и ФИА финансы, а суть проекта – позитивную повестку.

«Карлин» – просто реклама машин Rodin. Серьезность попытки заканчивается ровно на моменте «попытаемся снизить сумму взноса» – команды просто не пропустят такое. Все остальные заявления основателя вне зависимости от их реалистичности – красивая обертка.

«Пантера» и LKY SUNZ – до разделения выглядели сомнительно, но возможно из-за идеологии привлечения нового рынка. После разделения выглядят абсолютно непредметными маркетинговыми проектами на удачу, особенно LKY SUNZ: подготовить за месяц полный бизнес-план, проект базы и поставки оборудования с деталями совершенно невозможно. Единственный вариант – покупка как раз H26: тогда есть шанс на попадание хотя бы в шорт-лист.

Четыре месяца спустя готовой к вступлению в «Ф-1» выглядит все равно только одна заявка.

Фото: globallookpress.com/Hoch Zwei/Keystone Press Agency; twitter.com