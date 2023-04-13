Миллиардер из Гонконга ведет переговоры с потенциальными командами «Ф-1»

Бизнесмен Кэлвин Ло готов поддержать одну из заявок на участие в «Формуле-1» с 2026 года.

Гонконгский миллиардер не стал уточнять, с какими командами общается, но исключил поддержку « » и «Хайтека», которые стремятся попасть в «Ф-1» – таким образом, речь может идти о проекте «Пантера Азия». Дедлайн на подачу документов истекает 30 апреля.

«Верите вы или нет, финансы – не главная проблема. Важно собрать опытных людей, механиков, всю команду в одно целое.

Прямо сейчас появились определенные возможности, и мы ведем достаточно серьезные переговоры с несколькими командами», – сказал Ло.

Предприниматель сообщил, что одна потенциальная команда, с которой он ведет переговоры, уже подала заявку, а другая пока готовится к этому.

Ло отметил, что владельцы «Ф-1» из «Либерти Медиа» «слишком сосредоточены на США», в то время как сам бизнесмен действует сообща с неназванными инвесторами из Азии:

«Я считаю, что есть много азиатских игроков, которые хотят войти в спорт – больше, чем можно себе представить. Мне повезло, что я знаком со многими из них, и они высказали свою заинтересованность. Так что это консорциум, мы объединяем ресурсы.

Мне бы хотелось, чтобы «Ф-1» больше занималась Азией, привлекала азиатских талантов – не только гонщиков, а людей, остающихся за кадром».

Босс «Мерседеса» ворвался в список миллиардеров Forbes. Это он на «Ф-1» так заработал?