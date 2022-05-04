Майкл Андретти о срыве сделки по покупке «Альфа Ромео»: «Не собирались покупать команду и при этом вообще ее не контролировать»

Чемпион «Индикара» 1991 года Майкл Андретти рассказал о положении дел с его заявкой на создание команды в «Формуле-1».

Изначально Андретти вел переговоры с «Альфа Ромео» и «Заубером» о покупке уже существующей команды, но сторонам не удалось прийти к соглашению. После этого американец принял решение создать команду с нуля и подал заявку на участие в «Формуле-1». Которая на данный момент официально еще не была рассмотрена.

Также Андретти опроверг предположения, согласно которым отказался от покупки «Заубера- , потому что счет запрашиваемую цену слишком высокой.

«Нет, 1000% нет. Случилось совсем не это. Сделка развалилась, потому что они (владельцы ) внезапно изменили условия и хотели вообще все контролировать. Они хотели иметь право вето на абсолютно каждое решение.

Они изменили свою позицию за два дня до того, как мы должны были все подписать и оформить сделку. Так что мне абсолютно все равно, кто там и что говорит. Мы не собирались покупать команду, тратить на это кучу денег, и при этом вообще не контролировать эту команду», – рассказал Андретти.

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