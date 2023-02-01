Новый босс мировых гонок достал «Ф-1» всего за год: обмен панчами в прессе, возмущенные письма, запреты и претензии

Грядет переворот?

2022-й мировые гонки и «Формула-1» встретили с новым президентом: на должности босса Международной автомобильной федерации Жана Тодта сменил Мохаммед бен Сулайем. До выборов он прославился как 14-кратный чемпион Ближнего Востока по ралли и представитель очень богатой семьи из Дубая: его брат Султан Ахмед – глава крупного государственного регионального почтового и логиcтического оператора DP World (№3 в мире) с оборотом в $8,5 млрд в год и стоимостью $27 млрд. Не меньше бен Сулайем восхищал коллекцией редких суперкаров общей стоимостью $75 млн .

Во время предвыборной кампании он строил образ ФИА и мировых гонок будущего на принципах широкой открытости и прозрачности, а также обещал запустить программы недорогих серий, удвоить количество участников и усилить разнообразие и инклюзивность.

Год спустя видно: пока Мохаммед выполняет только одно обещание – действительно открывает спорт и федерацию миру. Например, ФИА запустила кампанию по оцифровке и публикации всех архивов в истории всех состоящих в ней автоклубов – то есть всех судейских решений за всю историю любых гонок. И пообещала подсветить все занятные и спорные истории, которые только обнаружатся.

Однако у открытости проявились и внезапные побочные эффекты: оказалось, что бен Сулайем любит постить в твиттер или сказать в интервью что-то крайне эмоциональное и не слишком продуманное – прямо как Илон Маск или Дональд Трамп. «Формула-1» и команды сперва слегка удивлялись, но в январе начали отвечать – и, похоже, все идет к конфликту главных мировых гонок и ее регулятора.

Скандал с неуместными комментариями о продаже прав на «Ф-1» суверенному фонду Саудовской Аравии

20 января Bloomberg выдал абсолютно «инвестиционный» инсайд : якобы в прошлом году государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии PIF сделал предложение нынешнему владельцу коммерческих прав, «Либерти Медиа», предложение о полном выкупе «Ф-1». Оценка – более чем $20 млрд с учетом имеющихся долгов, что намного выше уплаченных американцами $8,4 млрд (с учетом долгов на тот момент).

При этом Bloomberg отметил, что «Либерти» ясно дала понять фонду Саудовской Аравии – «Формула-1» не продается. Еще бы: на момент предположительных обсуждений капитализация серии (судя по стоимости акций, обращаемых на бирже под тикером FWONK) колебалась в пределах 25-28 млрд. Причем бизнес «Ф-1» все еще выглядит быстро растущим, и соглашаться на сделку по сниженной оценке не было видимых причин.

По инсайду, Саудовская Аравия сохранила интерес к сделке и купила у «Либерти» опцион (то есть право покупки «Ф-1» за ту же сумму, которая поступит от другого претендента и устроит американцев). Конец истории?

Не для бахрейнского эмира бен Сулайема: он тут же разразился пространным сообщением с туманным смыслом:

«Будучи хранителями автоспорта, ФИА, как некоммерческая организация, с осторожностью относится к предположительно завышенной цене в $20 млрд, которую навесили на «Формулу-1».

Любому потенциальному покупателю рекомендуется руководствоваться здравым смыслом, думать и действовать главным образом в интересах спорта и представить четкий, устойчивый план действий. А не просто приносить много денег.

Это наша обязанность – думать о таких вещах. О том, каковы будут последствия для промоутеров Гран-при в плане увеличения платы за проведение гонок, других коммерческих расходов. Думать о любых негативных последствиях, которые это может иметь для болельщиков.

Я считаю, что у вас должен быть план. У вас должен быть план, а не только деньги. Это просто рациональный подход к вопросу, это логика. Пока все это в любом случае лишь слухи. Но я также считаю, что ФИА должна участвовать в подобных переговорах – или как минимум предложить совет, поскольку сам чемпионат принадлежит ФИА. Да, мы его как бы сдаем в аренду. Но я просто хочу внести ясность, чтобы мы все могли двигаться вперед».

Тем не менее, ясности не возникло: если $20 млрд – переоцененная планка, то как насчет биржевой цены, по которой теоретически «Ф-1» может купить кто угодно хоть прямо сейчас? Зачем комментировать слухи о продаже, которую сам же владелец прав тут же и отклонил?

Выступление бен Сулайема предсказуемо приняли за начало войны за власть над «Ф-1» – и серии вместе с командами и «Либерти» это не понравилось. Настолько, что на следующий день юридический отдел «Формулы-1» выслал президенту ФИА официальное письмо, в котором «Либерти» выразила крайнее недовольство тем, что бен Сулайем позволил себе публичные высказывания, которые напрямую касаются коммерческих вопросов, связанных с «Формулой-1».

В письме утверждалось, что своими комментариями бен Сулайем перешел черту:

«ФИА недвусмысленно взяла на себя обязательства не предпринимать ничего, что могло бы нанести ущерб владельцам, руководству или негативно повлиять на коммерческие права. Мы считаем, что данные комментарии, сделанные с официального аккаунта президента ФИА в социальных сетях, нарушают эти обязательства и совершенно неприемлемы», – говорится в обращении стороны «Формулы-1» .

Цитата – из письма, но его не публиковали, а просто показали всем более-менее крупным англоязычным гоночным медиа. И это редчайший случай в «Ф-1» – еще жестче было бы только запостить его на корпоративном сайте.

Из перепалки сложилось впечатление, будто нынешний президент ФИА не до конца представляет суть соглашений между федерацией и владельцем коммерческих прав на чемпионат: один из предшественников бен Сулайема Макс Мосли сдал в аренду на 100 лет право на проведение чемпионата мира в высшем классе автогонок «Формулы-1» компании Formula One Managment, которой сейчас и владеет «Либерти». По условиям соглашения команды и серия договариваются о правилах и сделках, а ФИА затем визирует и подтверждает (или отклоняет) итог – то есть об участии в переговорах речи идти не может.

Почему же тогда бен Сулайем внезапно решил напомнить об особом мнении ФИА? Вероятно, из-за трудностей с финансированием: оказывается, Федерация терпела убытки год за годом, а 2022-й закрыла с дефицитом аж в $20 млн . Тем не менее, критику за судейство и провалы в организации получает именно регулятор – может, это и был лишь способ поднять, например, выплаты за аренду.

Скандальные требования принять в «Ф-1» «Кадиллак-Андретти»

В «Формуле-1» с 2016-го сложился привычный и стабильный порядок вещей: 10 команд в относительно живом состоянии. Внешний интерес чаще всего балансировался с финансовым состоянием участников: если кто-то катился к грани банкротства, находились инвесторы, выкупавшие команды. Однако после «Хааса» не виднелось богатых смельчаков, готовых открывать организации с нуля.

Вплоть до бума «Ф-1» в США и по всему миру в 2021-м и 2022-м – растут посещаемость, рекламные портфолио и доходы. Потолок расходов же уравнял заводских гигантов с середняками и сделал большинство команд прибыльными – и на пороге серии тут же появилась американская организация «Андретти». Сперва она пыталась купить «Заубер», затем просто просилась 11-й в пелотон, а после объявила о привлечении «Кадиллака» в качестве партнера и подала заявку на участие.

Все – с полной поддержкой бен Сулайема. Он несколько раз приветствовал в твиттере заявку «Андретти», негодовал сдержанной реакции команд и самой серии, а после разразился еще более раздраженным комментарием:

«Как мы можем сказать «нет» крупному производителю вроде «Кадиллака»? Ведь мы столько говорим о развитии «Формулы-1» в США. Там уже проводятся три Гран-при, все развивается. Но меня избрали (президентом ФИА) не для того, чтобы зарабатывать деньги, а чтобы развивать автоспорт, это предельно ясно.

Да, сейчас команды могут сказать, что новая конюшня заберет их кусок пирога. Но чего вы вообще хотите? Может, стоит вообще избавиться от пяти уже существующих команд, а оставшиеся тогда получат еще больше денег? Так что на это можно смотреть с двух сторон.

Я хочу, чтобы «Формула-1» процветала, но все эти разговоры о том, больше будет денег или меньше…То есть, введение потолка бюджетов оказалось весьма успешным. Я хочу развивать успех».

Коллективные сомнения емче всех выразил шеф «Ред Булл» Кристиан Хорнер:

«Послушайте, «Андретти» – это отличный бренд. То, что Марио Андретти сделал для «Формулы-1» – в том числе в контексте того, что он американец, – это просто фантастика. Понятно и то, что приход брендов «Дженерал Моторс» и «Кадиллак» в «Формулу-1» стал бы отличной новостью.

Однако, как и во всех других подобных случаях все сводится к вопросу – кто будет все это оплачивать? И если предположить, что платить за это будут команды чемпионата, то вполне логично, что они вряд ли хорошо это воспримут.

Две команды, которые поддерживают заявку «Андретти» («Макларен» и «Альпин») либо собираются с ними сотрудничать, либо будут поставлять им двигатели. В то время как остальные восемь команд задаются вопросом: «Секундочку, а зачем нам делиться своей долей призового фонда?»

При этом, с другой стороны, люди из «Либерти» говорят: «Мы за это платить не будем, нас устраивает ситуация с десятью командами, которые прочно стоят на ногах. У нас все настроено и работает». Уверен, они бы больше предпочли вариант как у «Ауди» (немецкая компания запартнерилась с «Заубером» – Sports.ru) – если бы «Андретти» просто купили одну из уже существующих команд.

Если добавить одну или две новые команды, вы разбавите ценность десяти уже существующих команд, чья стоимость сейчас чрезвычайно сильно выросла».

И общее настроение команд и серии – именно такое: напор «Андретти» вместе с общей сомнительностью их коллаборации с «Кадиллаком» сильно всех напрягает. Особенно с учетом постоянных громких заявлений Майкла Андретти в стиле «они просто жадные» и не менее громкой поддержки бен Сулайема – хотя к сути самого проекта до сих пор много вопросов без ответов.

Предыдущий президент ФИА себе такого не позволял.

Ссора с «Ред Булл» из-за внезапного присуждения титула Ферстаппену на Гран-при Японии

Казалось бы, мелкий и почти незаметный момент, но он слишком ярко подчеркивает все отношение между бен Сулайемом и командами: новый президент ФИА пользуется любой возможностью, чтобы подколоть участников «Ф-1».

Вот и на награждении чемпионов 2022-го ФИА Гала во время вручения кубка шефу «Ред Булл» Кристиану Хорнеру он внезапно резко ответил на ремарку насчет путаницы с чемпионским моментом Макса Ферстаппена (которая и правда была) – и спровоцировал не очень красивую перепалку в прямом эфире:

Бен Сулайем: В последний свой чемпионат я гонялся под спонсорством «Ред Булл», но… вы сказали, что Япония была противоречивой. Нет. ФИА обвиняют за ситуацию с очками, но не ФИА придумала правила. Их придумали команды, а мы применили. Так что спасибо!

В итоге все быстро прервал директор «Ф-1» Стефано Доменикали, пока ситуация не эскалировалась еще сильнее.

Конечно, виновата не ФИА, а медиакоманда «Ф-1», которая готовила чествования Ферстаппена, но забыла всем объяснить причины. Однако еще раз обострять прямо на награждении – это было странно.

Запрет на несогласованные высказывания гонщиков

Последние два года в «Ф-1» запомнились небывалым количеством политических акций и протестов: Льюис Хэмилтон обращался к публике с движением за равенство, Себастьян Феттель раздражал промоутеров и спонсоров шлемами с надписями «разработка нефтеносных песков – экологическое преступление», остальные вынужденно реагировали…

«В каком-то смысле в автоспорте стало слишком много политики, – комментировал бен Сулайем. – Мы стараемся разделить спорт и политику. У ФИА нейтральный статус, но, думаю, некоторые люди видят это лишь тогда, когда им это подходит. Я пришел из черно-белого мира, для меня это тяжело – если речь о нейтральности, значит, она должна присутствовать. ФИА должна действовать осторожно с политическими вопросами, иначе мы забудем истоки автоспорта.

Ники Лауду и Алена Проста интересовали лишь гонки. Теперь же Феттель ездит на радужном велосипеде, Льюис увлечен правами человека, а Норрис обращается к проблемам психического здоровья. У всех есть право думать. С моей точки зрения, важно понять, следует ли нам постоянно навязывать свои убеждения через спорт.

Я вырос в арабской и международной культуре, я мусульманин. Я не навязываю свои взгляды другим людям, никогда. Посмотрите, как мы работаем в ОАЭ – 16 национальностей! Назовите хоть одну федерацию с таким составом. Кроме того, там более 34 процентов женщин и представители семи религий. Христиан даже больше, чем мусульман. И я горжусь, потому что это создает доверие и авторитет. Но стану ли я распространять свои убеждения? Нет».

ФИА сперва боролась на локальном уровне: запрещала неодобренные детали одежды, предписывала находиться в командной форме на награждениях и делала вид, будто остальное ее не касается. Но все закончилось запретом всех несогласованных акций: теперь гонщики должны обязательно спросить дозволения у федерации и бен Сулайема, если захотят, например, вновь нанести радужный флаг на шлем.

И новый пункт правил посчитали чрезмерным: Льюис Хэмилтон заявлял, будто оно направлено против него, Валттери Боттас высказывался в стиле «не понимаю, зачем нам это запрещать». А Палата Лордов Великобритании даже написала бен Сулайему несколько пространных критических писем:

«Совершенно ясно, что эта политика в первую очередь направлена против сэра Льюиса Хэмилтона, вашего самого откровенного и смелого гонщика, чьи комментарии о ситуации в странах с ужасающей репутацией в области соблюдения прав человека без сомнения были бы плохо восприняты коррумпированными и жестокими режимами этих стран».

Конечно, президенту международной федерации со штаб-квартирой в Париже совсем необязательно прислушиваться или реагировать на недовольство британских лордов, но сам факт подобного письма и его попадание в прессу показал, как все довольны новыми правилами.

Под руководством бен Сулайема ФИА зачем-то воюет с пирсингом, обручальными кольцами и нательными крестами

Один из самых внезапных и нелепых сюжетов «Формулы-1» 2022-го – битва с пирсингом Хэмилтона: ФИА пыталась заставить его снять и постоянно напоминала о регламенте, а Льюис эпатировал, выбивал отсрочки и в итоге вообще раздобыл себе медицинское исключение .

Однако кроме Хэмилтона пострадали и остальные: оказалось, что теперь в болид нельзя надевать обручальные кольца, нательные кресты и любые другие талисманы. Формально у ФИА железные обоснования: эти правила присутствовали в регламенте и раньше, но игнорировались.

«Не спрашивайте меня, почему – вопрос к прошлому режиму, – комментировал бен Сулайем. – Я люблю ювелирные изделия, просто обожаю. Но в болиде выбора нет. Это как с превышением скорости на дорогах: ты не препятствуешь людям, но они получают штрафы, даже если нарушили ненамеренно. Нельзя такое игнорировать из-за дружбы, правила едины для всех.

Я просто говорю, что правила существуют. Не мне решать научные вопросы – это дело медиков. Мне бы хотелось, чтобы Льюис был примером для подражания, амбассадором, который посылал бы верные идеи молодежи и помогал избежать трагедий. «Ф-1» должна использовать его в благих целях».

С президентом ФИА действительно не поспоришь, но временами у публики создавалось ощущение, будто это такая прокрастинация вместо решения реальных проблем. И потому даже формально правильные меры выглядели не слишком здорово.

Кажется, «Ф-1» уже ищет замену нынешнему президенту ФИА

Зачем же бен Сулайем все это делает?

«Ситуация здоровая, все идет очень хорошо. ФИА старается действовать аккуратно, – оценивал он ситуацию в конце сезона. – Есть денежные вопросы, но должен быть и надлежащий контроль. Невозможно жить без правил, без их уточнения, обновления. Что бы вышло в итоге – рестлинг? Как в WWF (ныне WWE, рестлинг-промоушн – Sports.ru), где контроля нет? Нет, контроль нужен».

Однако, кажется, именно манера ведения дел нового президента и превратила спорт в рестлинг «ФИА против «Ф-1» – только за год бен Сулайем разжег больше скандалов, чем его предшественник Жан Тодт за все десятилетие на посту.

Но комментарии про продажу чемпионата особенно разъярили «Ф-1» – после письма юристов, кажется, все медиасообщество (как минимум в Британии, где базируются большинство команд и сама серия) принялось за поиск новых способов ткнуть президента федерации.

Например, тут же вспомнилось вырванное из контекста, но не слишком красивое высказывание 2001 года: «Я люблю пустыню и люблю знакомиться с настоящими людьми, и не люблю женщин, которые считают, что они умнее мужчин, поскольку на самом деле это не так». Бен Сулайема обвинили в сексизме, хотя еще летом он создал пост советника по равенству, инклюзивности и разнообразию и назначил на него женщину Татьяну Куценко, много лет проработавшую с Мохаммедом в ОАЭ. Но ФИА все равно пришлось дополнительно оправдываться.

В итоге британская пресса следом закинула и слух о желании владельцев «Ф-1» сместить президента ФИА под давлением повестки и заменить на бывшего руководителя «БАР» (с него начинался нынешний «Мерседес») и «Бенеттона» (одна из предыдущих стадий «Альпин») Дэвида Ричардса. Он когда-то здорово повысил зрительский интерес к ралли, а сейчас управляет главным регулятором гонок Британии Motorsport UK.

И он даже выглядит логично: «Ф-1» предсказуемо не хочет терпеть такое наглое вмешательство в их коммерческие дела без какого-либо основания, а действенных рычагов смещения президента ФИА у них нет. Только расследования серьезных превышений полномочий или медийная кампания для превращения жизни и работы бен Сулайема в личное ток-шоу «Пусть говорят».

А вы на чьей стороне?

Фото: globallookpress.com/Gigi Soldano, Antonin Vincent, Julien Delfosse, Alessio De Marco, Jaap Arriens