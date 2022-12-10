Президент ФИА бен Сулайем: «Ф-1» превратилась бы рестлинг без надлежащего контроля»
Мохаммед бен Сулайем рассказал о ключевой роли ФИА в «Формуле-1».
Бен Сулайем уже год занимает должность президента Федерации и за это время осознал, как тяжело контролировать соблюдение командами «Ф-1» правил.
«Формула-1» – вершина автоспорта. Команды работают на пределе, и всегда возникают противоречия. Так что это вызов. Каждый час – вызов.
Ситуация здоровая, все идет очень хорошо. ФИА старается действовать аккуратно. Есть денежные вопросы, но должен быть и надлежащий контроль. Невозможно жить без правил, без их уточнения, обновления. Что бы вышло в итоге – рестлинг? Как в WWF (ныне WWE, рестлинг-промоушн – Sports.ru), где контроля нет? Нет, контроль нужен.
Я знал, что адаптация ФИА к новой эре станет большим вызовом. Это как телефон – если ты его не обновляешь, то останешься позади. Команды и технологии движутся вперед, и мы должны не просто поспевать за ними, но и оказываться впереди.
ФИА унаследовала некоторые проблемы с регламентом и финансами. А принимать решения без глубокого изучения фактов нельзя. Этот год стал вызовом – и я говорю не о «Формуле-1», а о ФИА в целом.
ФИА – сложно устроенная организация. К примеру, в футболе один размер ворот, один размер мяча. Представьте, какой регламент в картинге, представьте все дисциплины под эгидой ФИА – ралли и все остальные. Каждый день – вызов, но приятный вызов», – заявил бен Сулайем.
Болиды «Ф-1» стоят десятки миллионов, рули – экраны-компьютеры, но проблему обзора сзади решают как 50 лет назад. Почему?!
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