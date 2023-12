Кьеллини закончил в 39. Прощай, последний настоящий итальянский защитник

Галерея чемпионств и разбитых голов.

Джорджо Кьеллини объявил о завершении карьеры. После «Ювентуса» 39-летний итальянец доигрывал в МЛС. Настало время прощаться.

Для вас – главные моменты в карьере игрока, которого часто называли последним настоящим итальянским защитником.

Как-то позабылось, что все начиналось в «Ливорно» в Серии С. А уж вспомнить брутального Кьеллини с кучеряшками вообще невозможно. Но да, так выглядел пацан, который на заре 2000-х закрывал в скромном клубе левый фланг.

В 2003 году Кьеллини поехал со сборной Италии на молодежный Евро U-19. Команда с Джампаоло Паццини и Альберто Аквилани взяла трофей. Кьеллини в финале играл левого полузащитника и даже сделал голевую передачу на победный гол – удачно вбросил мяч из аута.

В клубе за этим последовал успешный сезон в Серии Б – и Кьеллини позвали в Серию А. Игрока купил «Ювентус», но сразу отдал в «Фиорентину» по правам совместного владения. Джорджо во Флоренции занимался привычным делом: выходил левым защитником или латералем. И даже с ходу забил три гола. А команда чудом не вылетела.

Из Флоренции Кьеллини сразу же вызвали в сборную Италии. В ноябре 2004-го Джорджо дебютировал в матче против Шотландии – вышел на замену во втором тайме. Марчелло Липпи тогда активно просматривал молодежь.

Кстати, вторая игра за сборную – против России. Тут Кьеллини вышел на 69-й минуте, чтобы сдержать свежего Дениса Бояринцева. Защитник справился.

Летом 2005-го «Ювентус» забрал Кьеллини из «Фиорентины» – выкупил вторую половину прав за 4,3 млн евро. В первой половине сезона Джорджо часто выходил на позиции левого защитника, но потом проиграл конкуренцию Дзамбротте, Бальцаретти, Песотто и Зебине.

Уже в конце карьеры Кьеллини рассказывал, что очень жалеет о быстром переходе в «Юве»: он уверен, что в «Фиорентине» не потерял бы место в старте и точно поехал бы на ЧМ-2006. И стал бы чемпионом мира. Но Липпи взял на турнир Фабио Гроссо – и получилось тоже неплохо.

С одной стороны, Кьеллини в 2006 году выиграл первое чемпионство. С другой – титул сразу же отобрали. А «Ювентус» отправили в Серию Б. Там у Джорджо уже не было конкурентов. Дидье Дешам первым начал выпускать парня в центре защиты.

Туринский клуб пропустил всего 30 голов, а Кьеллини сделал дубль в матче с «Ареццо», который ознаменовал официальное возвращение в Серию А.

В сезоне-2007/08 «Ювентус» в Серии А тренировал уже Клаудио Раньери. Он то и закрепил за Кьеллини место в центре обороны. В этом же сезоне случилась единственная прямая красная карточка в карьере Джорджо – за жесткий фол против Доминико Морфео из «Пармы». Кстати, соперника тоже удалили – за неспортивное поведение.

Примерно в то же время закрепляется и брутальный образ защитника «Юве». В матче за молодежную сборную Италии, в которой Джорджо еще и капитанил, ему разбили голову. Через три с небольшим месяца ситуация повторилась – теперь это произошло на чемпионате Европы U-21 в решающем матче против португальцев, победитель которого получал путевку на Олимпийские игры.

В «Ювентусе» тогда было без особенных успехов. Но Кьеллини взяли на Евро-2008. Так получилось, что сам Джорджо на одной из тренировок травмировал Фабио Каннаваро – и занял его место в заявке.

Уже в Австрии и Швейцарии Кьеллини воспользовался травмой Марко Матеррацци – и с тех пор никому не отдавал центр защиты. На всех больших турнирах, на которые итальянцы ездили после 2008 года, Джорджо стабильно был в старте (пропустил всего 4 матча, два из которых – из-за травмы).

В 2008-м с Кьеллини сборная пропустила всего один гол за три матча, но вылетела от испанцев в серии пенальти.

В сезоне-2008/09 «Юве» вернулся в Лигу чемпионов. Группу прошли уверенно – четыре сухих матча. «Зенит» с Аршавиным, Данни и Погребняком за 180 минут не придумал, как пройти Кьеллини. А в 1/8 финала туринцы уткнулись в бешеный «Челси» Гуса Хиддинка.

Несмотря на то, что «Ювентус» не блистал результатами в Серии А, игру Кьеллини отмечали. В 2008 году его признали лучшим защитником чемпионата. В 2009-м и 2010-м это звание тоже оставалось за Джорджо – а потом приз просто перестали вручать.

В 2010-м «Ювентус» забрал из «Бари» защитника Леонардо Бонуччи. И это было начало прекрасной дружбы – Бонуччи стал главным партнером Кьеллини.

344 совместных матча за «Юве» и сборную Италии. Ровно 200 в Серии А.

В чемпионате Италии «Ювентус» за 200 матчей с парой Кьеллини-Бонуччи пропустил всего 147 голов. 96 сухих игр.

В 2011 году в «Ювентус» пришли Андреа Бардзальи и Антонио Конте – и сложился рецепт доминирования «Ювентуса», который начал клепать титулы один за другим. В 2012-м Кьеллини впервые взял скудетто.

Летом 2012-го Кьеллини поехал на чемпионат Европы. В полуфинале сборная Италии образцово засушила немцев, но в финале снова разбилась об испанцев – 0:4, самое крупное поражение в карьере Джорджо с момента перехода в «Ювентус».

Внутри Италии же у «Юве» все было отлично. Скудетто №2...

И сразу же чемпионство №3.

В 2014-м Кьеллини поехал на второй чемпионат мира со сборной Италии. В 2010-м не вышли из группы, в 2014-м история повторилась. Главным же хайлайтом турнира для «скуадры адзурры» стало плечо Джорджо после укуса Луиса Суареса.

В 2014-м «Ювентус» заменил Антонио Конте на Массимилиано Аллегри. Он стал с запасом главным тренером в карьере Кьеллини – 210 матчей вместе.

В конце сезона уже привычно отпраздновали четвертое чемпионство подряд.

А вот выход в финал Лиги чемпионов стал чем-то новеньким. Кьеллини не сыграл из-за травмы. Без него «Юве» пропустил три гола от «Барселоны». Оставалось только утешать партнеров.

И штамповать чемпионства. Это уже пятое.

2016-й – еще один чемпионат Европы. Кьеллини отомстил Испании за поражение на прошлом турнире – в 1/8 финала забил победный гол. Но потом сами итальянцы в серии пенальти уступили немцам. Снова без трофея...

Зато в «Ювентусе» проблем с трофеями не было. По итогам сезона-2016/17 Кьеллини взял шестое чемпионство и третий кубок. На фотографии Джорджо с женой Каролиной Бонисталли, а в чаше уселась дочь Нина.

Мог быть и требл. В Лиге чемпионов «Ювентус» выступил очень мощно: выбили «Барселону» (Кьеллини забил), «Монако» с молодым Мбаппе. Проиграли только один матч, но это был финал – 1:4 от мадридского «Реала».

Летом 2017-го Кьеллини остался без Бонуччи – партнер по центу защиты ушел в «Милан». Помешало ли это взять седьмое подряд скудетто? Конечно же, нет!

Но было и большое потрясение. Италия снова не отобралась на чемпионат мира – проиграли Швеции в стыках. После такого Кьеллини за компанию с Буффоном закончил карьеру в сборной. Хорошо, что потом передумал.

В 2018-м «Ювентус» ждали радикальные перестановки. Буффон ушел, Бонуччи вернулся, пришел Криштиану. Кьеллини стал полноценным капитаном. Когда у Федерико Бернардески спросили, как ему играется на тренировках с Роналду, он ответил, что лучше иметь в партнерах Джорджо Кьеллини.

Закончили сезон восьмым чемпионством кряду.

Сезон-2019/20 начался для Джорджо разрывом крестообразных связок. В 35 лет защитник получил самую серьезную травму в карьере. Кьеллини пропустил полгода – в феврале вернулся на поле, но форму так и не набрал.

Капитан сыграл всего три матча – Маурицио Сарри видел в составе более современных и пасующих защитников. Но девятое подряд скудетто Кьеллини все равно отпраздновал.

Джорджо – единственный игрок, который сыграл хотя бы по матчу в каждом из чемпионских сезонов. Живая легенда.

У «Ювентуса» начались смутные времена – в сезоне-2020/21 с Андреа Пирло у руля впервые упустили чемпионство. Зато внезапно пришли успехи со сборной. Летом Джорджо с капитанской повязкой привез «скуадра адзурру» на Евро. И взял трофей.

Перед серией пенальти в полуфинале Кьеллини закошмарил бедного Жорди Альбу.

А в финале на «Уэмбли» показал искусство олдскульной защиты на Букайо Сака. «Этот момент стал эмблемой всего Евро, самый популярный мем лета. На самом деле это была одна из немногих моих ошибок на турнире», – рассказывал потом Джорджо.

Кьеллини подрял трофей и со сборной. Хотя в Италию перед стартом мало кто верил. Капитан чемпионов стал MVP турнира по версии авторов Sports.ru.

«Секрет в том, что надо было использовать лучшие стороны каждого из нас. И мы в этом были великолепны. Теперь мы легенды!» – даже послематчевое интервью пара Бонуччи-Кьеллини давала вместе. А потом сделала традиционную фотографию с долгожданным трофеем в постели.

В сезоне-2021/22 Кьеллини уже догнали травмы. Он не играл столько, сколько хотелось. И в конце сезона объявил об уходе.

Провожали легенду всем стадионом.

На прощание «Ювентус» выложил подборку всех голов Джорджо за клуб. Их набралось 36 только в официальных матчах. В основном тут, конечно, классические для центрального защитника удары головой. Но есть и пара очень эффектных мячей. Все-таки начинал Кьеллини на фланге.

В июне 2022-го Кьеллини провел последний матч за сборную Италии. Это была Финалиссима против аргентинцев – суперкубок в мире сборных. Проиграли 0:3. И это было первое и единственное поражение пары Бонуччи и Кьеллини под руководством Роберто Манчини.

Завершать карьеру Кьеллини отправился в МЛС, в «Лос-Анджелес». И там сразу взял чемпионство, хоть финальный матч и просидел на скамейке.

В декабре 2023-го Кьеллини и «Лос-Анджелес» вышли во второй финал. Но тут уже проиграли «Коламбусу». Через несколько дней после этого Джорджо объявил о завершении карьеры.

561 матчей за «Ювентус», 9 чемпионств, 5 Кубков Италии, 5 Суперкубков Италии, 117 матчей за сборную, победа на Евро-2020 и многократно разбитая голова.

Фото: Gettyimages.ru/Giuseppe Bellini, Emilio Andreoli, Valerio Pennicino, Claudio Villa, Matthias Hangst, Marco Luzzani, Shaun Botterill, Emilee Chinn, Laurence Griffiths, Harry How, Giuseppe Cacace, Phil Cole, New Press, Michael Regan; East News/AFP PHOTO / JOE KLAMAR, MARCO BERTORELLO / AFP, PATRICK HERTZOG / AFP, Anteprima / AFP, JANEK SKARZYNSKI / AFP, FILIPPO MONTEFORTE / AFP, Yasuyoshi CHIBA / AFP, NICOLAS TUCAT / AFP, KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP, Isabella Bonotto / AFP, VINCENZO PINTO / AFP, Adrian DENNIS / AFP, AP Photo/Fabrizio Giovannozzi, AP Photo/Massimo Pinca, AP Photo/Massimo Pinca; losservatore.com/Riccardo Repetti; IMAGO/Jonathan Moscrop/Global Look Press; Instagram; Reuters