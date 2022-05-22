Кьеллини рассек бровь в последнем матче за «Ювентус». Перебинтованная голова – его главная фишка

Воин!

В последнем туре Серии А «Ювентус» проиграл «Фиорентине» – 0:2. Это был последний матч для легендарного защитника Джорджо Кьеллини в майке туринского клуба. 37-летний игрок завершил его в привычной для себя ситуации – с раccеченной бровью.

«Фиорентина» забила в самом конце первого тайма – а перед этим Кьеллини, борясь за мяч, столкнулся с нападающим Кшиштофом Пентеком. Массимилиано Аллегри решил не рисковать здоровьем игрока и в перерыве заменил Джорджо на Даниэле Ругани.

Защитник покидал поле с улыбкой на лице. После матча Кьеллини выложил в твиттер фото с разбитой головой и написал: «До конца». И это как нельзя лучше характеризует его футбольную самоотверженность.

Кьеллини постоянно травмирует голову – из-за жесткого стиля игры

Травмы головы для Джорджо – обыденность. Обычно Кьеллини после таких эпизодов остается на поле – останавливает кровотечение и продолжает игру.

Все началось в 2007-м, когда Джорджо, выступавший за молодежку сборной Италии, расшиб лоб об игрока английской сборной. Это случилось в марте. Через три с небольшим месяца ситуация повторилась – теперь это произошло на чемпионате Европы U-21 в решающем матче против португальцев, победитель которого получал путевку на Олимпийские игры.

В обоих случаях Кьеллини, не замечая противника, бросался в борьбу и выигрывал ее, но обязательно ценой потери крови. Естественно, на ту Олимпиаду поехали итальянцы.

13 ноября 2010-го Кьеллини вышел на поле в матче против «Ромы». Яквинта чудесным ударом отправил мяч в ворота Сержиу, а под занавес первого тайма Тотти сравнял счет. После перерыва команды тяжело двигались и много боролись. Никто и не заметил, как в одном из столкновений снова досталось Джорджо.

5 мая 2015-го в классическом полуфинале Лиги чемпионов против «Реала» Кьеллини, словно малярийный комар, впился в Гарета Бэйла. Борьба закончилась рассечением и кровью. Бандитский лук главаря тогда помог «Ювентусу» отстоять такую важную домашнюю победу.

«Травма? Главное, что сегодня у команды есть три очка, а восемь стежков в голове – украшение», – говорил Кьеллини после матча группового этапа ЛЧ с «Олимпиакосом» в сентябре 2017-го. Уже спустя три минуты после кровавого столкновения он стоял на ногах, а голову украшала привычная повязка.

Кьеллини щеголял с перевязанной головой и в позапрошлом сезоне…

…и в прошлом.

Слухи довольно активно отправляют Джорджо в МЛС – он склоняется к переходу в «Лос-Анджелес». Будущим соперникам Кьеллини нужно готовиться – в США защитник вряд ли изменит себе.

Фото: Gettyimages.ru/Phil Cole, Claudio Villa, Marco Luzzani, Michael Regan; globallookpress.com/Insidefoto, IMAGO; кадры трансляций