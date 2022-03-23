Захарян стал 11-м в топ-50 вундеркиндов от Goal.com. Но Арсена удалили из списка, на его месте – No player

«Динамо» не предупредили.

22 марта сайт Goal.com представил список 50 главных вундеркиндов мирового футбола – игроков, родившихся после 31 декабря 2002 года. На 11-м месте вы уткнетесь в No Player (Игрока нет). А дальше идет такое объяснение:

«Мы поставили Арсена Захаряна на 11-е место нашего списка еще до событий на Украине. Этот топ должен чествовать самых талантливых молодых футболистов мира. Захарян – один из таких. Мы верим, что его ждет большое будущее.

Но в свете того, что УЕФА и ФИФА отстранили Россию от международных соревнований, мы не хотим одобрять и поощрять команды, за которые Захарян выступает. Поэтому мы решили оставить 11-е место пустым».

«Динамо» не предупредили об исключении Захаряна

В «Динамо» ситуацию описали так:

«Мы знали о включении Захаряна в список месяц назад. Еще неделю назад наш клуб подготовил интервью с игроком по вопросам Goal.com, мы его опубликуем завтра и расшарим вам в скором времени.

Неделю назад представитель сайта и премии уверял, что, образно говоря, футбол вне политики и что Заха будет в списке. Есть переписка. Нас НЕ уведомили об исключении Захи. И честно говоря, это самое странное, что может быть.

Мы не вправе влиять на чужие премии и для нас это не так важно – ну выбрали или не выбрали. Но само отношение вызывает очень большое удивление.

Отметим, что до странного решения Захарян был единственным игроком из России, который в этой премии был так высоко. По просьбе Гоал мы сделали с ним интервью, и ему должны были доставить приз: фактически это вхождение в сборную топ-11 лучших молодых игроков мира.

Еще раз хотим сказать: это была полная инициатива данного сайта – учредить премию и включить в нее кого бы то ни было. Мы рады, что Захарян объективно заслужил этот результат своей игрой, работой, самоотдачей – по мнению экспертов. Непонятно, по какому поводу нужно исключать».

«Динамо» показало Sports.ru переписку с представителем Goal.com: она действительно началась еще 21 февраля, а в марте журналист сообщил, что приз футболисту, к сожалению, передать не смогут – но Захарян будет в топ-50.

Захарян – первый футболист из России в топ-50 вундеркиндов от Goal.com. Выиграл в этом году Джуд Беллингем из «Боруссии»

До Захаряна в топе вундеркиндов от Goal.com (выходят с сезона-2015/16) не было российских футболистов. А его 11-е место прежде занимали Райан Шерки (главный талант «Лиона»), Себастьяно Эспозито (перспективный нападающий «Интера»), Райан Сессеньон (подсдулся в «Тоттенхэме»), Дайот Упамекано и Вацлав Черны из «Аякса».

Рейтинг NXGN (сокращение от Next Generation – следующее поколение) достаточно популярный. В прошлые годы его выигрывали Юри Тилеманс, Джанлуиджи Доннарумма, Джастин Клюйверт, Джейдон Санчо, Родриго и Ансу Фати.

В этом году топ-20 выглядит так:

20. Ромеро Лавиа – «Манчестер Сити»

19. Кацпер Козловски – «Брайтон»

18. Ильяс Ахомаш – «Барселона»

17. Илаиш Мориба – «Валенсия»

16. Мохамед-Али Чо – «Анжер»

15. Лука Нетц – «Боруссия Менхенгладбах»

14. Маркос Леонардо – «Сантос»

13. Юсуф Демир – «Рапид»

12. Матиас Соуле – «Ювентус»

11. *Место для Захаряна*

10. Рикардо Пепи – «Аугсбург»

9. Беньямин Шешко – «Ред Булл Зальцбург»

8. Юссуфа Мукоко – «Боруссия Дортмунд»

7. Девайн Ренсх – «Аякс»

6. Райан Шерки – «Лион»

5. Харви Эллиот – «Ливерпуль»

4. Джамаль Мусиала – «Бавария»

3. Гави – «Барселона»

2. Флориан Виртц – «Байер»

1. Джуд Беллингем – «Боруссия Дортмунд»

Компания очень достойная. Например, Рикардо Пепи с десятого места зимой переехал из МЛС в Бундеслигу в статусе главного нового таланта США – и за почти 17 млн евро. Провел 6 матчей, но пока не забил.

Что за сайт Goal.com? Кто владелец?

Goal.com – один из самых популярных тематических сайтов о футболе. Его основали в 2004 году два итальянца – и с тех пор он вырос в международное издание. У Goal.com есть 38 национальных представительств, статьи выходят на 19 разных языках, в редакции – 600 журналистов.

Владеют изданием американская инвестиционная компания TPG Capital (через подразделение IMC) и DAZN Group, еще одно крупное спортивное медиа, стриминговый сервис. Так что Goal.com – часть большой империи.

Издание составляет топы лучших футболистов мира с сезона-2007/08 (первым победителем стал Криштиану Роналду). С сезона-2018/19 выбирают и лучших футболисток.

Топу NXGN уже 7 лет. Ситуация, когда какое-то место осталось пустым, случилась впервые.

Фото: Gettyimages.ru/Matthias Hangst; VK/fcdm_official