Захарян стал 11-м в топ-50 вундеркиндов от Goal.com. Но Арсена удалили из списка, на его месте – No player

«Динамо» не предупредили.
22 марта сайт Goal.com представил список 50 главных вундеркиндов мирового футбола – игроков, родившихся после 31 декабря 2002 года. На 11-м месте вы уткнетесь в No Player (Игрока нет). А дальше идет такое объяснение:
«Мы поставили Арсена Захаряна на 11-е место нашего списка еще до событий на Украине. Этот топ должен чествовать самых талантливых молодых футболистов мира. Захарян – один из таких. Мы верим, что его ждет большое будущее.
Но в свете того, что УЕФА и ФИФА отстранили Россию от международных соревнований, мы не хотим одобрять и поощрять команды, за которые Захарян выступает. Поэтому мы решили оставить 11-е место пустым».
«Динамо» не предупредили об исключении Захаряна
В «Динамо» ситуацию описали так:
«Мы знали о включении Захаряна в список месяц назад. Еще неделю назад наш клуб подготовил интервью с игроком по вопросам Goal.com, мы его опубликуем завтра и расшарим вам в скором времени.
Неделю назад представитель сайта и премии уверял, что, образно говоря, футбол вне политики и что Заха будет в списке. Есть переписка. Нас НЕ уведомили об исключении Захи. И честно говоря, это самое странное, что может быть.
Мы не вправе влиять на чужие премии и для нас это не так важно – ну выбрали или не выбрали. Но само отношение вызывает очень большое удивление.
Отметим, что до странного решения Захарян был единственным игроком из России, который в этой премии был так высоко. По просьбе Гоал мы сделали с ним интервью, и ему должны были доставить приз: фактически это вхождение в сборную топ-11 лучших молодых игроков мира.
Еще раз хотим сказать: это была полная инициатива данного сайта – учредить премию и включить в нее кого бы то ни было. Мы рады, что Захарян объективно заслужил этот результат своей игрой, работой, самоотдачей – по мнению экспертов. Непонятно, по какому поводу нужно исключать».
«Динамо» показало Sports.ru переписку с представителем Goal.com: она действительно началась еще 21 февраля, а в марте журналист сообщил, что приз футболисту, к сожалению, передать не смогут – но Захарян будет в топ-50.
Захарян – первый футболист из России в топ-50 вундеркиндов от Goal.com. Выиграл в этом году Джуд Беллингем из «Боруссии»
До Захаряна в топе вундеркиндов от Goal.com (выходят с сезона-2015/16) не было российских футболистов. А его 11-е место прежде занимали Райан Шерки (главный талант «Лиона»), Себастьяно Эспозито (перспективный нападающий «Интера»), Райан Сессеньон (подсдулся в «Тоттенхэме»), Дайот Упамекано и Вацлав Черны из «Аякса».
Рейтинг NXGN (сокращение от Next Generation – следующее поколение) достаточно популярный. В прошлые годы его выигрывали Юри Тилеманс, Джанлуиджи Доннарумма, Джастин Клюйверт, Джейдон Санчо, Родриго и Ансу Фати.
В этом году топ-20 выглядит так:
20. Ромеро Лавиа – «Манчестер Сити»
19. Кацпер Козловски – «Брайтон»
18. Ильяс Ахомаш – «Барселона»
17. Илаиш Мориба – «Валенсия»
16. Мохамед-Али Чо – «Анжер»
15. Лука Нетц – «Боруссия Менхенгладбах»
14. Маркос Леонардо – «Сантос»
13. Юсуф Демир – «Рапид»
12. Матиас Соуле – «Ювентус»
11. *Место для Захаряна*
10. Рикардо Пепи – «Аугсбург»
9. Беньямин Шешко – «Ред Булл Зальцбург»
8. Юссуфа Мукоко – «Боруссия Дортмунд»
7. Девайн Ренсх – «Аякс»
6. Райан Шерки – «Лион»
5. Харви Эллиот – «Ливерпуль»
4. Джамаль Мусиала – «Бавария»
3. Гави – «Барселона»
2. Флориан Виртц – «Байер»
1. Джуд Беллингем – «Боруссия Дортмунд»
Компания очень достойная. Например, Рикардо Пепи с десятого места зимой переехал из МЛС в Бундеслигу в статусе главного нового таланта США – и за почти 17 млн евро. Провел 6 матчей, но пока не забил.
Что за сайт Goal.com? Кто владелец?
Goal.com – один из самых популярных тематических сайтов о футболе. Его основали в 2004 году два итальянца – и с тех пор он вырос в международное издание. У Goal.com есть 38 национальных представительств, статьи выходят на 19 разных языках, в редакции – 600 журналистов.
Владеют изданием американская инвестиционная компания TPG Capital (через подразделение IMC) и DAZN Group, еще одно крупное спортивное медиа, стриминговый сервис. Так что Goal.com – часть большой империи.
Издание составляет топы лучших футболистов мира с сезона-2007/08 (первым победителем стал Криштиану Роналду). С сезона-2018/19 выбирают и лучших футболисток.
Топу NXGN уже 7 лет. Ситуация, когда какое-то место осталось пустым, случилась впервые.
Захарян – наша новая звезда. Переключается между разными позициями и в топе РПЛ по атакующим показателям
Фото: Gettyimages.ru/Matthias Hangst; VK/fcdm_official
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