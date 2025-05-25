«Бриллиантовая лига». Бол, Симбине, Джексон, Паттерсон, Эль-Баккали, Чебет, Мун, Керр одержали победы, другие результаты
4-й этап
Рабат, Марокко
Женщины
100 м
1. Шерика Джексон (Ямайка) – 11,04
2. Майя Маккой (Либерия) – 11,08
3. Джейсиус Сирс (США) – 11,11
400 м c/б
1. Фемке Бол (Нидерланды) – 52,46
2. Андренетт Найт (Ямайка) – 53,90
3. Айомиде Фолорунсо (Италия) – 54,74
800 м
1. Циге Дугума (Эфиопия) – 1.57,42
2. Пруденс Секгодисо (ЮАР) – 1.57,52
3. Эддисон Уайли (США) – 1.57,55
3000 м c/п
1. Беатрис Чебет (Кения) – 8.11,56
2. Надя Баттоклетти (Италия) – 8.26,27
3. Сара Хили (Ирландия) – 8.27,02
Прыжки с шестом
1. Кэти Мун (США) – 4,73
2. Тина Сутей (Словения) – 4,63
3. Габриэла Леон (США) – 4,63
Метание копья
1. Элина Дженго (Греция) – 64,60
2. Адриана Вилагош (Сербия) – 63,25
3. Анете Сиетиня (Латвия) – 60,19
Мужчины
100 м
1. Акани Симбине (ЮАР) – 9,95
2. Фердинанд Оманьяла (Кения) – 10,05
3. Фред Керли (США) – 10,07
200 м
1. Кортни Линдси (США) – 20,04
2. Джозеф Фанбуле (Либерия) – 20,12
3. Фред Керли (США) – 20,16
400 м
1. Джекори Паттерсон (США) – 44,37
2. Закити Нене (ЮАР) – 44,46
3. Куинси Холл (США) – 44,90
800 м
1. Тшеписо Масалела (Ботсвана) – 1.42,70
2. Макс Бурджин (Великобритания) – 1.43,34
3. Эммануэл Ваньони (Кения) – 1.43,37
1500 м
1. Йонах Коэч (США) – 3.31,43
2. Рейнольд Черуйот (Кения) – 3.31,78
3. Фестус Лагат (Кения) – 3.32,06
3000 м с/п
1. Суфьян Эль-Баккали (Марокко) – 8.00,70
2. Фредерик Рупперт (Германия) – 8.01,49
3. Эдмунд Серем (Кения) – 8.07,47
Толкание ядра
1. Пэйтон Оттердаль (США) – 21,97
2. Раджиндра Кэмпбелл (Ямайка) – 21,95
3. Джо Ковач (США) – 21,52
Прыжки в высоту
1. Хэмиш Керр (Новая Зеландия) – 2,25
2. Марко Фассинотти (Италия) – 2,25
3. Юал Рит (Австралия) – 2,25
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.