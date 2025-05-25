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«Бриллиантовая лига». Бол, Симбине, Джексон, Паттерсон, Эль-Баккали, Чебет, Мун, Керр одержали победы, другие результаты

В Рабате проходит четвертый этап легкоатлетической серии «Бриллиантовая лига».

«Бриллиантовая лига»

4-й этап

Рабат, Марокко

Женщины

100 м

1. Шерика Джексон (Ямайка) – 11,04

2. Майя Маккой (Либерия) – 11,08

3. Джейсиус Сирс (США) – 11,11

400 м c/б

1. Фемке Бол (Нидерланды) – 52,46

2. Андренетт Найт (Ямайка) – 53,90

3. Айомиде Фолорунсо (Италия) – 54,74

800 м

1. Циге Дугума (Эфиопия) – 1.57,42

2. Пруденс Секгодисо (ЮАР) – 1.57,52

3. Эддисон Уайли (США) – 1.57,55

3000 м c/п

1. Беатрис Чебет (Кения) – 8.11,56

2. Надя Баттоклетти (Италия) – 8.26,27

3. Сара Хили (Ирландия) – 8.27,02

Прыжки с шестом

1. Кэти Мун (США) – 4,73

2. Тина Сутей (Словения) – 4,63

3. Габриэла Леон (США) – 4,63

Метание копья

1. Элина Дженго (Греция) – 64,60

2. Адриана Вилагош (Сербия) – 63,25

3. Анете Сиетиня (Латвия) – 60,19

Мужчины

100 м

1. Акани Симбине (ЮАР) – 9,95

2. Фердинанд Оманьяла (Кения) – 10,05

3. Фред Керли (США) – 10,07

200 м

1. Кортни Линдси (США) – 20,04

2. Джозеф Фанбуле (Либерия) – 20,12

3. Фред Керли (США) – 20,16

400 м

1. Джекори Паттерсон (США) – 44,37

2. Закити Нене (ЮАР) – 44,46

3. Куинси Холл (США) – 44,90

800 м

1. Тшеписо Масалела (Ботсвана) – 1.42,70

2. Макс Бурджин (Великобритания) – 1.43,34

3. Эммануэл Ваньони (Кения) – 1.43,37

1500 м

1. Йонах Коэч (США) – 3.31,43

2. Рейнольд Черуйот (Кения) – 3.31,78

3. Фестус Лагат (Кения) – 3.32,06

3000 м с/п

1. Суфьян Эль-Баккали (Марокко) – 8.00,70

2. Фредерик Рупперт (Германия) – 8.01,49

3. Эдмунд Серем (Кения) – 8.07,47

Толкание ядра

1. Пэйтон Оттердаль (США) – 21,97

2. Раджиндра Кэмпбелл (Ямайка) – 21,95

3. Джо Ковач (США) – 21,52

Прыжки в высоту

1. Хэмиш Керр (Новая Зеландия) – 2,25

2. Марко Фассинотти (Италия) – 2,25

3. Юал Рит (Австралия) – 2,25

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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