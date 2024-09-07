Ксения Шойгу единогласно переизбрана на пост главы Федерации триатлона России
Ксения Шойгу единогласно переизбрана на пост главы Федерации триатлона России
Сегодня в Кронштадте прошла отчетно‑выборная конференция ФТР. Кандидатуру Ксении Шойгу поддержали все делегаты единогласно.
«Я буду по‑прежнему делать все возможное для того, чтобы развивать триатлон.
Самые важные цели, которые я ставлю перед собой – поездка на следующие Олимпийские игры в Лос‑Анджелесе, строительство триатлон‑центра, увеличение тренерского состава, количества занимающихся детей для формирования дополнительного объёма резерва, потому что нам очень нужны люди и хорошие результаты», – сказала Шойгу.
Она возглавляет Федерацию триатлона России с 2020 года.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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