Ксения Шойгу единогласно переизбрана на пост главы Федерации триатлона России

Сегодня в Кронштадте прошла отчетно‑выборная конференция ФТР. Кандидатуру Ксении Шойгу поддержали все делегаты единогласно.

«Я буду по‑прежнему делать все возможное для того, чтобы развивать триатлон.

Самые важные цели, которые я ставлю перед собой – поездка на следующие Олимпийские игры в Лос‑Анджелесе, строительство триатлон‑центра, увеличение тренерского состава, количества занимающихся детей для формирования дополнительного объёма резерва, потому что нам очень нужны люди и хорошие результаты», – сказала Шойгу.

Она возглавляет Федерацию триатлона России с 2020 года.