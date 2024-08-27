Олимпиада без машин, новых объектов и деревни – но с флаг-футболом. Ждем Лос-Анджелес-2028?

Олимпиада-2024 в Париже позади – это были уникальные Игры с аренами в центре города и церемонией открытия на реке.

А что нас ждет через четыре года в Лос-Анджелесе ? Пора знакомиться со следующей версией летних Игр.

1. Если для Олимпиады в Париже построили всего две новые арены, то Играм-2028 новых объектов возводить и вовсе не будут. Город принимал летнюю Олимпиаду в 1932-м и 1984-м – основная инфраструктура в деле с тех времен.

Самые древние объекты: легкоатлетический стадион Мемориальный колизей Лос-Анджелеса и футбольный «Роуз Боул». Их построили в 1920-х – оба стадиона станут первыми в истории, которые приняли сразу три Олимпиады.

Плавание проведут на Соу-Фай Стэдиум – домашней площадке клубов НФЛ «Рэмс» и «Чарджерс». Обычно он рассчитан на 70 тысяч зрителей, но из-за бассейна трибуны сократят до 38 тысяч, хотя все равно стадион станет крупнейшим в истории олимпийского плавания.

Тут же предварительно пройдут церемонии закрытия и открытия, совместно с Мемориальным колизеем.

В пляжный волейбол, в отличие от Парижа, сыграют на настоящем пляже – с этим в Лос-Анджелесе проблем точно нет.

Два вида пройдут вне города – софтбол и гребной слалом примет Оклахома.

Даже олимпийскую деревню на этот раз строить не станут – спортсменов разместят в Калифорнийском университете.

Несмотря на экономию на постройке объектов, бюджет Игр пока оценивается в 7 млрд долларов – меньше, чем в Париже (там было от 8 до 10), но за 4 года многое может измениться.

2. Организаторы Игр решили не останавливаться на разработке одного логотипа, а придумали много – их будет больше 35!

Основа для всех одна – большие черные буква L и цифры 28, но вот буква A всегда разная. К созданию эмблем подключили известных жителей города и звезд: музыкантов, художников, спортсменов.

Свои версии логотипов сделали олимпийская чемпионка по футболу Алекс Морган, семикратная олимпийская чемпионка бегунья Эллисон Феликс, актриса Риз Уизерспун, певица Билли Айлиш и многие другие.

Все эмблемы используют одновременно, а логотип на официальном сайте Игр и вовсе динамический – меняется каждую секунду.

У Олимпиады-2028 35 логотипов! Среди дизайнеров – Билли Айлиш, Риз Уизерспун и Эллисон Феликс

3. Организаторы Парижа-2024 хотели провести экологичные Игры: отказывались от кондиционеров, чтобы уменьшить углеродный след. В Лос-Анджелесе, видимо, пойдут дальше – есть идея провести первую Олимпиаду, свободную от машин.

Лос-Анджелес часто называют столицей пробок на дорогах. А во время Олимпиады из-за наплыва туристов, болельщиков и делегаций станет еще хуже – с доступом к объектам будет непросто.

А вот общественный транспорт развит в мегаполисе не так хорошо. Идея мэра Лос-Анджелеса Карен Басс в том, чтобы доехать до объектов можно было только на специальных автобусах – доступ машин к ним будет запрещен.

«Мы очень зависимый от автомобилей город, но хотим сделать так, что если вы собираетесь посетить какое-либо спортивное мероприятие, то вам придется воспользоваться общественным транспортом. Мы выстраиваем систему, но понадобится много автобусов, тысячи автобусов из соседних городов и штатов, чтобы помочь все это осуществить», – говорит Басс.

Ожидается, что в город к началу Игр завезут около 3 тысяч автобусов со всей территории США. А жителей Лос-Анджелеса попросят по возможности уйти на удаленную работу, чтобы уменьшит трафик.

4. Спортивная программа в очередной раз изменится.

Скейтбординг, спортивное скалолазание и серфинг останутся, а вот дебютировавший в Париже брейкинг – нет.

Добавятся пять новых видов: бейсбол/софтбол, крикет, флаг-футбол, лакросс и сквош.

Бейсбол и софтбол мы видели в Токио-2020 – они покидали программу только на Играх в Париже. Лакросс в последний раз проводили аж в 1908-м, крикет – и вовсе в 1900-м. Сквош и флаг-футбол на Олимпиадах впервые.

Все эти виды популярны в США (кроме крикета) – и это главная причина их появления в программе. Крикет – религия в Индии и второй вид спорта по популярности в мире, уступает лишь футболу. Так что его попадание на Олимпиаду ожидалось давно.

Бейсбол, лакросс, сквош, крикет и флаг-футбол – в программе Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе. А чем они интересны?

Пока не все понятно с боксом – его могут исключить из-за проблем с Международной федерацией, которую возглавляет Умар Кремлев. Окончательное решение примут в 2025-м.

В Лос-Анджелесе впервые опробуют новый формат современного пятиборья – без конкура, но с полосой препятствий.

Новая дисциплина появится в академической гребле – пляжный спринт. Особенность в том, что спортсмены стартуют на суше, затем садятся в лодку, плывут вдоль береговой линии и финишируют снова на суше. Пляжный спринт в Лос-Анджелесе заменит легкие распашные двойки.

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Летняя Олимпиада в Лос-Анджелесе пройдет с 14 по 30 июля 2028-го. Осталось подождать четыре года.

Красота Олимпиады в Париже: закаты у Эйфелевой башни, мушкетеры в Версале и живописная Сена

Фото: Gettyimages.ru /David McNew, Katelyn Mulcahy, Mario Tama, Patrick Smith, Gareth Copley