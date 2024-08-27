Олимпиада без машин, новых объектов и деревни – но с флаг-футболом. Ждем Лос-Анджелес-2028?
Олимпиада-2024 в Париже позади – это были уникальные Игры с аренами в центре города и церемонией открытия на реке.
А что нас ждет через четыре года в Лос-Анджелесе? Пора знакомиться со следующей версией летних Игр.
1. Если для Олимпиады в Париже построили всего две новые арены, то Играм-2028 новых объектов возводить и вовсе не будут. Город принимал летнюю Олимпиаду в 1932-м и 1984-м – основная инфраструктура в деле с тех времен.
Самые древние объекты: легкоатлетический стадион Мемориальный колизей Лос-Анджелеса и футбольный «Роуз Боул». Их построили в 1920-х – оба стадиона станут первыми в истории, которые приняли сразу три Олимпиады.
Плавание проведут на Соу-Фай Стэдиум – домашней площадке клубов НФЛ «Рэмс» и «Чарджерс». Обычно он рассчитан на 70 тысяч зрителей, но из-за бассейна трибуны сократят до 38 тысяч, хотя все равно стадион станет крупнейшим в истории олимпийского плавания.
Тут же предварительно пройдут церемонии закрытия и открытия, совместно с Мемориальным колизеем.
В пляжный волейбол, в отличие от Парижа, сыграют на настоящем пляже – с этим в Лос-Анджелесе проблем точно нет.
Два вида пройдут вне города – софтбол и гребной слалом примет Оклахома.
Даже олимпийскую деревню на этот раз строить не станут – спортсменов разместят в Калифорнийском университете.
Несмотря на экономию на постройке объектов, бюджет Игр пока оценивается в 7 млрд долларов – меньше, чем в Париже (там было от 8 до 10), но за 4 года многое может измениться.
2. Организаторы Игр решили не останавливаться на разработке одного логотипа, а придумали много – их будет больше 35!
Основа для всех одна – большие черные буква L и цифры 28, но вот буква A всегда разная. К созданию эмблем подключили известных жителей города и звезд: музыкантов, художников, спортсменов.
Свои версии логотипов сделали олимпийская чемпионка по футболу Алекс Морган, семикратная олимпийская чемпионка бегунья Эллисон Феликс, актриса Риз Уизерспун, певица Билли Айлиш и многие другие.
Все эмблемы используют одновременно, а логотип на официальном сайте Игр и вовсе динамический – меняется каждую секунду.
У Олимпиады-2028 35 логотипов! Среди дизайнеров – Билли Айлиш, Риз Уизерспун и Эллисон Феликс
3. Организаторы Парижа-2024 хотели провести экологичные Игры: отказывались от кондиционеров, чтобы уменьшить углеродный след. В Лос-Анджелесе, видимо, пойдут дальше – есть идея провести первую Олимпиаду, свободную от машин.
Лос-Анджелес часто называют столицей пробок на дорогах. А во время Олимпиады из-за наплыва туристов, болельщиков и делегаций станет еще хуже – с доступом к объектам будет непросто.
А вот общественный транспорт развит в мегаполисе не так хорошо. Идея мэра Лос-Анджелеса Карен Басс в том, чтобы доехать до объектов можно было только на специальных автобусах – доступ машин к ним будет запрещен.
«Мы очень зависимый от автомобилей город, но хотим сделать так, что если вы собираетесь посетить какое-либо спортивное мероприятие, то вам придется воспользоваться общественным транспортом. Мы выстраиваем систему, но понадобится много автобусов, тысячи автобусов из соседних городов и штатов, чтобы помочь все это осуществить», – говорит Басс.
Ожидается, что в город к началу Игр завезут около 3 тысяч автобусов со всей территории США. А жителей Лос-Анджелеса попросят по возможности уйти на удаленную работу, чтобы уменьшит трафик.
4. Спортивная программа в очередной раз изменится.
Скейтбординг, спортивное скалолазание и серфинг останутся, а вот дебютировавший в Париже брейкинг – нет.
Добавятся пять новых видов: бейсбол/софтбол, крикет, флаг-футбол, лакросс и сквош.
Бейсбол и софтбол мы видели в Токио-2020 – они покидали программу только на Играх в Париже. Лакросс в последний раз проводили аж в 1908-м, крикет – и вовсе в 1900-м. Сквош и флаг-футбол на Олимпиадах впервые.
Все эти виды популярны в США (кроме крикета) – и это главная причина их появления в программе. Крикет – религия в Индии и второй вид спорта по популярности в мире, уступает лишь футболу. Так что его попадание на Олимпиаду ожидалось давно.
Бейсбол, лакросс, сквош, крикет и флаг-футбол – в программе Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе. А чем они интересны?
Пока не все понятно с боксом – его могут исключить из-за проблем с Международной федерацией, которую возглавляет Умар Кремлев. Окончательное решение примут в 2025-м.
В Лос-Анджелесе впервые опробуют новый формат современного пятиборья – без конкура, но с полосой препятствий.
Новая дисциплина появится в академической гребле – пляжный спринт. Особенность в том, что спортсмены стартуют на суше, затем садятся в лодку, плывут вдоль береговой линии и финишируют снова на суше. Пляжный спринт в Лос-Анджелесе заменит легкие распашные двойки.
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Летняя Олимпиада в Лос-Анджелесе пройдет с 14 по 30 июля 2028-го. Осталось подождать четыре года.
Красота Олимпиады в Париже: закаты у Эйфелевой башни, мушкетеры в Версале и живописная Сена
Фото: Gettyimages.ru/David McNew, Katelyn Mulcahy, Mario Tama, Patrick Smith, Gareth Copley
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А если Лутфуллоев вернет старую фамилию, это спасет ситуацию?
Прям уже хочется посмотреть, как будут полыхать особо одаренные в комментариях спортса, пока весь мир будет наслаждаться зрелищем!
Полагаю, что если России там не будет, то освещение соревнований будет сопровождаться комментариями про ад и сатану на земле и будет негласное соревнование по части более шизанутого комментария.
И плавание в этот раз программу олимпиады закроет, а лёгкая атлетика начнёт.
Скейтборд - полноценный вид спорта. Чем он не спорт? Один из самых популярных и массовых видов спорта во многих странах! Что общего с пощечинами?
Наезжать на баскетбол 3х3 - вообще глупость. Во-первых, он тоже очень массовый. Во-вторых, очень зрелищный и весьма престижный.. Достаточно посмотреть, кто был на финалах из ВИП персон. Те же лица, что и на финале Евро, по статусу.
Если и убирать, то "пустые" виды спорта, которые не массовые и не популярные. Типа синхронного плавания, хоккея на траве, водного поло, тхэквондо.
Надо увеличивать время до 3 недель, потому что сейчас очень много пересекается ивентов. Просто не успеваешь следить.
В остальном - не вижу ничего плохого. Тем более, что придумали механизм ротации.
А скалолазание, серфинг и скейтборд зашли.
Вообще какая Олимпиада в ЛА без серфинга, скалолазания и скейтборда?))
С др.стороны, вот ты говоришь про разные города - но как тогда всё это посетить? Проведение игр в одном городе даёт возможность тебе утром побывать условно на пляжном волейболе, днём сходить на баскетбол, а вечером посмотрел Лёгкую Атлетику или плавание.
Как это будет возможно, если у тебя баскетбол будет в Лос-Анжелесе, плавание в Чикаго, а пляжный волейбол в Майами? Это огромная нагрузка же на кошельки и бюджет для туристов в первую очередь. Да и на логистику тоже(+ готовиться надо многим городам, а не одному-двум-трём)
Есть свежий пример с тем же Илоном их Маском, на секундочку, богатейшим человеком в этой галактике. Вот он реально погружен во внутрь проблемы, так что офисы его фирм и сотрудники планируют переехать из Калифорнии в Техас. Дело конечно не только в лгбт-законах, месяцах гордости или преступности, но и факты отрицать нельзя, когда повсеместно насаждаются "новые ценности", вытесняя все консервативное.
То что город грехов на ОИ станет витриной подобной нативной рекламы можно даже не сомневаться. Флаг в футболе вполне может быть радужным и без привязки к конкретному месяцу.
Зрелищем вас обеспечат, жаль не пищей для ума.