Соревнования по триатлону на Паралимпиаде-2024 в Париже перенесли на 2 сентября из-за плохого качества воды в Сене

Триатлон на Паралимпиаде-2024 перенесли из-за плохого качества воды в Сене

Соревнования должны были пройти 1 сентября, но теперь запланированы на 2-е.

«Последние тесты показывают снижение качества воды в реке после дождей в течение последних двух дней. В результате качество воды в месте проведения соревнований в воскресенье 1 сентября не пригодно для плавания и превышает пороговое значение, установленное World Triathlon.

Было решено запланировать все 11 соревнований по паратриатлону на 2 сентября. Это зависит от предстоящих тестов воды, соответствующих установленным пороговым значениям World Triathlon для плавания.

Paris 2024 и World Triathlon вновь заявляют, что их приоритетом является здоровье спортсменов, и в этих условиях соревнования по паратриатлону не могут сегодня состояться», – говорится в заявлении World Triathlon.

«А вы знали, что один из заболевших даже не плавал в Сене?» Триатлеты прощаются с грязной рекой