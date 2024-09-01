Соревнования по триатлону на Паралимпиаде-2024 в Париже перенесли на 2 сентября из-за плохого качества воды в Сене
Соревнования должны были пройти 1 сентября, но теперь запланированы на 2-е.
«Последние тесты показывают снижение качества воды в реке после дождей в течение последних двух дней. В результате качество воды в месте проведения соревнований в воскресенье 1 сентября не пригодно для плавания и превышает пороговое значение, установленное World Triathlon.
Было решено запланировать все 11 соревнований по паратриатлону на 2 сентября. Это зависит от предстоящих тестов воды, соответствующих установленным пороговым значениям World Triathlon для плавания.
Paris 2024 и World Triathlon вновь заявляют, что их приоритетом является здоровье спортсменов, и в этих условиях соревнования по паратриатлону не могут сегодня состояться», – говорится в заявлении World Triathlon.
«А вы знали, что один из заболевших даже не плавал в Сене?» Триатлеты прощаются с грязной рекой
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий