Соревнования Паралимпиады в триатлоне перенесены на 1 сентября из-за состояния реки Сены

Старты по триатлону на Паралимпиаде-2024 в Париже перенесены на 1 сентября

Об этом сообщил Международный союз триатлона (World Triathlon ). Решение принято из-за неблагоприятного прогноза погоды, которая может повлиять на состояние реки Сены, где пройдут заплывы.

Изначально старты планировались на 1 и 2 сентября. При этом World Triathlon и оргкомитет Парижа-2024 продолжают мониторинг качества воды.

Ранее в столице Франции завершилась летняя Олимпиада, где Сена уже принимала старты по триатлону и плаванию на открытой воде. Но соревнования и тренировки несколько раз переносились из-за состояния реки.

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