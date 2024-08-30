Соревнования Паралимпиады в триатлоне перенесены на 1 сентября из-за состояния реки Сены
Старты по триатлону на Паралимпиаде-2024 в Париже перенесены на 1 сентября
Об этом сообщил Международный союз триатлона (World Triathlon). Решение принято из-за неблагоприятного прогноза погоды, которая может повлиять на состояние реки Сены, где пройдут заплывы.
Изначально старты планировались на 1 и 2 сентября. При этом World Triathlon и оргкомитет Парижа-2024 продолжают мониторинг качества воды.
Ранее в столице Франции завершилась летняя Олимпиада, где Сена уже принимала старты по триатлону и плаванию на открытой воде. Но соревнования и тренировки несколько раз переносились из-за состояния реки.
Как триатлеты спасались от Сены: прививки, антибиотики и даже отказ от мытья рук
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: World Triathlon
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости