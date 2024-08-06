Два триатлониста из Новой Зеландии почувствовали недомогание после заплывов в Сене. У них симптомы кишечной инфекции

Теги Олимпиада-2024 Хэйден Уайлд река Сена Триатлон

Два новозеландских триатлониста заболели после заплыва в Сене на Олимпиаде.

Сообщается, что у спортсменов симптомы кишечной инфекции.

Одним из заболевших является Хэйден Уайлд, который выиграл серебряную медаль в личном турнире. По словам Уайлда, он почувствовал недомогание спустя два дня после соревнований.

В команде Новой Зеландии есть еще один заболевший, его имя пока не сообщается.

31 июля на Олимпиаде в Париже прошли индивидуальные соревнования по триатлону, 5 августа – смешанная эстафета. Плавательный этап проходил в Сене.

Оргкомитет Олимпиады-2024 о заболеваниях после заплывов в Сене: «Мы не знаем о подтвержденных диагнозах»

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5 комментариев
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Прям как в русской народной сказке - выпил водички из речки и козленочком стал -)))
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здоровья погибшим
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Они даже не плыли в Сене, так как были уволены из триатлонистов две недели назад!
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Приятно что политизированная Олимпиада накладывает в штаны сама себе.
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по мнению макрона - эти триатлонисты дураки, потому что симптомы появились позже заплыва, значит Сена непричем и это все русские шпионы
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