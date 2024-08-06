Два триатлониста из Новой Зеландии почувствовали недомогание после заплывов в Сене. У них симптомы кишечной инфекции

Два новозеландских триатлониста заболели после заплыва в Сене на Олимпиаде.

Сообщается, что у спортсменов симптомы кишечной инфекции.

Одним из заболевших является Хэйден Уайлд, который выиграл серебряную медаль в личном турнире. По словам Уайлда, он почувствовал недомогание спустя два дня после соревнований.

В команде Новой Зеландии есть еще один заболевший, его имя пока не сообщается.

31 июля на Олимпиаде в Париже прошли индивидуальные соревнования по триатлону, 5 августа – смешанная эстафета. Плавательный этап проходил в Сене.

Оргкомитет Олимпиады-2024 о заболеваниях после заплывов в Сене: «Мы не знаем о подтвержденных диагнозах»