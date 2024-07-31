Журова о качестве воды в Сене: «Если бы чиновники мэрии выпили из реки по стакану и остались живы-здоровы – вот это было бы доказательство»

Теги плавание Светлана Журова Государственная дума Олимпиада-2024 Политика ТАСС Здоровье Экология река Сена Триатлон

Журова заявила, что французские чиновники подвергают риску здоровье спортсменов.

Сегодня на Сене прошел плавательный этап триатлона в рамках Олимпиады-2024.

Перед этим были отменены два тренировочных заплыва из-за плохого качества воды. Несмотря на это, старты состоялись, победили француженка Кассандра Богран и британец Алекс Йи.

В дальнейшем на Сене пройдут соревнования по плаванию на открытой воде.

«Они подвергают риску здоровье спортсменов. Причем об этом даже и разговоров не ведется, все как-то буднично.

Вот если бы чиновники мэрии и другие французские госслужащие выпили по стакану воды из Сены и остались живы-здоровы – вот это было бы доказательство», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова

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39 комментариев
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Российские чиновники без слова "выпили" не могут...
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Чего же Светлану так это волнует? В России все проблемы решены?
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Ну , это заявление , конечно, популизм чистой воды. Я из любой российской реки не рискну пить сырую воду.
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На Неве или Москва-реке есть зоны для купания. Депутатка не желает испить оттуда?
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Готова ли она выпить из Москвы реки из той её части, что рядом с белым домом находится
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Если бы Журовой врезал каждый в России кто хотел и она осталась жива - вот это был бы показатель что её работа важна и нужна
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Наши чиновники что пьют ? Дон периньон?
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А перед началом заплыва в бассейне тоже надо по стакану воды выпивать?
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Так заявляет, как будто сама уже ведро выпила.
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мистер депутат Журова - го в самарскую область на саратовское водохранилище - докажи , что здесь отменное качество воды!!!
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Светка шершавый язык
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Пусть из московского крана воды публично выпьет. Слабо?
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Какая радость, что у нас всё хорошо.
Внутри МКАДа ни одного одобренного места для купания этим летом, в ближайших окрестностях считанные единицы, более-менее приличное количество начинается в 100 и более километрах от Москвы.
Зато Журову волнует чистота воды в Сене, аж кушать не может.
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Меж тем в Омске уже лет наверное десять-пятнадцать официально закрыты городские пляжи, т.к. вода в реке Иртыш не соответствует требованиям... но "вы пасмарите что в Сени творица!"
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Что за бред? Кажется кто-то уже выпил. С чего вообще вода в реке должна быть питьевой?
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А можно ли выпить стакан воды из моря на пляже Анапы ?
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Журава уже выпила по стакану из Москвы-реки и осталась жива, но не очень здорова головой.
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Предлагаю Свете махнуть граненый из масквареки!
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Какая гниль из них сыпется, олимпида все равно топ!
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У нас же все чиновники в Москве и депутаты начинают каждый день со стакана воды из Москвы-реки. Просто мегамозг))))
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Чем болтать, может быть для начала отправила бы свои собственные медали назад, в стан врагов? А то что-то забыла, как долгие годы "терпела" на международных стартах...
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Вот например Светлана Журова уже многие годы начинает каждый день с бутылочки божьей росы, и отлично себя чувствует.
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Ответ Герман Гевейлер
Российские чиновники без слова "выпили" не могут...
Сами бы с удовольствием выпили из Сены, если бы их туда пускали. Поэтому их так и корёжит.
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Из Москвы-реки она не хочет испить?
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зачем пить воду из реки?)
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Ответ СержМиранэн
Ну , это заявление , конечно, популизм чистой воды. Я из любой российской реки не рискну пить сырую воду.
Согласен, но в принципе пить с реки у истока в горах еще как можно и очень вкусно. Когда речь заходит о реках в городах или ниже по течению после города, то конечно пить никому не стоит.
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Сама бы выпила из Москвы-реки, чтобы с нкй ствлр
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Просто Светлана очень ответственный и принципиальный депутат, привыкла быть строгой к чиновникам - представителям исполнительной власти, и вот эта профессиональная привычка распространяется и на французских чиновников.
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Ответ MikhaL
На Неве или Москва-реке есть зоны для купания. Депутатка не желает испить оттуда?
В Дубне проходит любительский триатлон, никто не блюет.
В Париже как минимум трое профиков блевали.
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Ответ Дмитрий Рабко
А можно ли выпить стакан воды из моря на пляже Анапы ?
думаю это если не смертельно то лютый дристач на полгода обеспечен
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