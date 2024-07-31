Журова о качестве воды в Сене: «Если бы чиновники мэрии выпили из реки по стакану и остались живы-здоровы – вот это было бы доказательство»

Журова заявила, что французские чиновники подвергают риску здоровье спортсменов.

Сегодня на Сене прошел плавательный этап триатлона в рамках Олимпиады-2024.

Перед этим были отменены два тренировочных заплыва из-за плохого качества воды. Несмотря на это, старты состоялись, победили француженка Кассандра Богран и британец Алекс Йи.

В дальнейшем на Сене пройдут соревнования по плаванию на открытой воде.

«Они подвергают риску здоровье спортсменов. Причем об этом даже и разговоров не ведется, все как-то буднично.

Вот если бы чиновники мэрии и другие французские госслужащие выпили по стакану воды из Сены и остались живы-здоровы – вот это было бы доказательство», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

Триатлеты проплыли в Сене – никто (пока) не пострадал!

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