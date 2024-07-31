Журова о качестве воды в Сене: «Если бы чиновники мэрии выпили из реки по стакану и остались живы-здоровы – вот это было бы доказательство»
Журова заявила, что французские чиновники подвергают риску здоровье спортсменов.
Сегодня на Сене прошел плавательный этап триатлона в рамках Олимпиады-2024.
Перед этим были отменены два тренировочных заплыва из-за плохого качества воды. Несмотря на это, старты состоялись, победили француженка Кассандра Богран и британец Алекс Йи.
В дальнейшем на Сене пройдут соревнования по плаванию на открытой воде.
«Они подвергают риску здоровье спортсменов. Причем об этом даже и разговоров не ведется, все как-то буднично.
Вот если бы чиновники мэрии и другие французские госслужащие выпили по стакану воды из Сены и остались живы-здоровы – вот это было бы доказательство», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.
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Внутри МКАДа ни одного одобренного места для купания этим летом, в ближайших окрестностях считанные единицы, более-менее приличное количество начинается в 100 и более километрах от Москвы.
Зато Журову волнует чистота воды в Сене, аж кушать не может.
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