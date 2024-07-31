Мэр Парижа об этапе триатлона на Сене: «У нас не было плана Б, план А был единственно возможным. Мы были уверены в себе»

Мэр Парижа высказалась о том, что плавательный этап триатлона ОИ-2024 прошел на Сене.

Перед соревнованиями были отменены два тренировочных заплыва из-за плохого качества воды после прошедших дождей.

Несмотря на это, старты сегодня состоялись. Победили француженка Кассандра Богран и британец Алекс Йи.

«Мы проделали большую работу и были уверены в профессионализме всех участников. Мы выиграли наше пари, заключенное несколько недель назад.

Конечно, случаются капризы погоды, дожди и штормы. Но мы всегда были уверены в себе, потому что трудились серьезно, вместе с отличными профессионалами.

Плана Б [по проведению соревнований] не было, потому что в нем не было необходимости. План А был единственно возможным», – приводит слова Анн Идальго RMC Sport.

Триатлеты проплыли в Сене – никто (пока) не пострадал!