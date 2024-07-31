Мэр Парижа об этапе триатлона на Сене: «У нас не было плана Б, план А был единственно возможным. Мы были уверены в себе»
Мэр Парижа высказалась о том, что плавательный этап триатлона ОИ-2024 прошел на Сене.
Перед соревнованиями были отменены два тренировочных заплыва из-за плохого качества воды после прошедших дождей.
Несмотря на это, старты сегодня состоялись. Победили француженка Кассандра Богран и британец Алекс Йи.
«Мы проделали большую работу и были уверены в профессионализме всех участников. Мы выиграли наше пари, заключенное несколько недель назад.
Конечно, случаются капризы погоды, дожди и штормы. Но мы всегда были уверены в себе, потому что трудились серьезно, вместе с отличными профессионалами.
Плана Б [по проведению соревнований] не было, потому что в нем не было необходимости. План А был единственно возможным», – приводит слова Анн Идальго RMC Sport.
Кроме кишечной палочки есть и другие показатели, прямо влияющие на человека. Их вообще не приводят В принципе.
Ну ок, кишечная палочка. Спортс пишет:
"чудо – показатель кишечной палочки снизился до 868 КОЕ на 100 мл воды. При максимально допустимом 900."
Но максимально допустимый по российскому СанПин - 500...
То есть было так:
- Спорим, что заставим спортсменов плыть по Сене?
- Забились! Но как?
- Мы просто скажем им, что тупо нет других вариантов и медали отдадут тем, кто согласится хотя бы зайти в реку)
План «Б» универсальный — адреналин, индифферентность и оружие
А что не должно было получиться, если вода в Сене никуда не делась.
А то что она возможно не соответствует каким- то показателям "чистоты", так это вполне решаемо. "Другой Сены у нас для вас нет".Кто хотел, тот поплыл, не зря же ехали на ОИ, тем более зная ситуацию.