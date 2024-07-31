Мэр Парижа об этапе триатлона на Сене: «У нас не было плана Б, план А был единственно возможным. Мы были уверены в себе»

Теги Олимпиада-2024 Анн Идальго река Сена Триатлон

Мэр Парижа высказалась о том, что плавательный этап триатлона ОИ-2024 прошел на Сене.

Перед соревнованиями были отменены два тренировочных заплыва из-за плохого качества воды после прошедших дождей.

Несмотря на это, старты сегодня состоялись. Победили француженка Кассандра Богран и британец Алекс Йи.

«Мы проделали большую работу и были уверены в профессионализме всех участников. Мы выиграли наше пари, заключенное несколько недель назад.

Конечно, случаются капризы погоды, дожди и штормы. Но мы всегда были уверены в себе, потому что трудились серьезно, вместе с отличными профессионалами.

Плана Б [по проведению соревнований] не было, потому что в нем не было необходимости. План А был единственно возможным», – приводит слова Анн Идальго RMC Sport.

Триатлеты проплыли в Сене – никто (пока) не пострадал!

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20 комментариев
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Риск менеджмент от бога, конечно
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Макрон: Ну просрутся после плавания триатлонисты - такое бывает :)
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От этого плана неприятно пахнет
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Принципиально странный подход.
Кроме кишечной палочки есть и другие показатели, прямо влияющие на человека. Их вообще не приводят В принципе.
Ну ок, кишечная палочка. Спортс пишет:
"чудо – показатель кишечной палочки снизился до 868 КОЕ на 100 мл воды. При максимально допустимом 900."

Но максимально допустимый по российскому СанПин - 500...
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"Мы выиграли наше пари, заключенное несколько недель назад. Плана Б не было"
То есть было так:
- Спорим, что заставим спортсменов плыть по Сене?
- Забились! Но как?
- Мы просто скажем им, что тупо нет других вариантов и медали отдадут тем, кто согласится хотя бы зайти в реку)
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Ну короче они просто решили рискнуть здоровьем атлетов, ибо запасного плана то не было))
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Это Фонбет, а не Олимпиада!!! :))) Организаторы заключают пари!
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План А - отменить тренировочные заплывы, чтобы никто перед основным не обделался от кишечной палочки и прочей живности и не снялся или не поднял шум. Провести только основной заплыв, потому что если кто-то обделается после него - пройдёт пара дней и можно будет другими новостями забить шум. Типичный современный европкин подход.
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Риск получить какахой по лбу на ОИ это нечто конечно)
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это как судья у буков зарядил бы на пенальти в матче с его участием
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Конкретного плана «Б» у меня нету, он вовсе и не нужен
План «Б» универсальный — адреналин, индифферентность и оружие
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Сейчас подождите, пойдут иски по заболеванием спортсменов.
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Подождем новостей до завтра...
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У них с самого начала была какая-то тактика…..
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Интересно как это преподносится, типа мы смогли это сделать, у нас всё получилось.
А что не должно было получиться, если вода в Сене никуда не делась.
А то что она возможно не соответствует каким- то показателям "чистоты", так это вполне решаемо. "Другой Сены у нас для вас нет".Кто хотел, тот поплыл, не зря же ехали на ОИ, тем более зная ситуацию.
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У них с самого начала была какая-то тактика…..
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Ну это позор - не иметь плана Б в такой ситуации. Молодцы, что провели, но план Б всегда должен быть.
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До сегодняшнего утра никто не был ни в чем уверен. Сомнительное оправдание плохого отношения к триатлонистам
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"Залупа" а не план
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Ответ Фан Рубина
План А - отменить тренировочные заплывы, чтобы никто перед основным не обделался от кишечной палочки и прочей живности и не снялся или не поднял шум. Провести только основной заплыв, потому что если кто-то обделается после него - пройдёт пара дней и можно будет другими новостями забить шум. Типичный современный европкин подход.
да, риск-менеджмент сомнительный. кому-то точно станет плохо… но если сделать весь тот же порядок действий, но в конце не забить шум другими новостями, а обвинить поднявших шум в отсутствии патриотизма и в том что они сами виноваты, получится чисто наш подход. получается, не так мы далеки от европы
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