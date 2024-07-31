Американский триатлонист Райдер перестал мыть руки после туалета для подготовки к заплыву в Сене: «Стараюсь повысить свой порог устойчивости»

Теги Олимпиада-2024 сборная США Здоровье Экология Сет Райдер река Сена Триатлон

Американский триатлонист ради заплыва в Сене перестал мыть руки после туалета.

31 июля на Олимпиаде-2024 в Париже проходят мужские соревнования по триатлону. На первом этапе спортсмены плывут в реке Сене, которую очищали перед началом Игр из-за высокой концентрации бактерий.

«Мы знаем, что там может оказаться кишечная палочка. Поэтому я лишь стараюсь повысить свой порог устойчивости, подвергая себя небольшому воздействию кишечной палочки в повседневной жизни.

Это касается мелочей в течение дня, например не мыть руки после посещения туалета и тому подобное», – заявил Сет Райдер.

«Это похоже на издевательство». Сена – грязная и срывает Олимпиаду

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42 комментария
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Это как минимум смешно =))
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+53
Хороший троллинг ! :)))
Респект !
+34
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+29
Можно было в Индию на месяц на адаптацию съездить) После уже никакая Сена не страшна)
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0
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Хороший троллинг ! :))) Респект !
Троллинг же..
правда?..
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Американский триатлонист после заплыва по Сене, решил продолжать не мыть руки после туалета.
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Задницу тоже можно не вытирать
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Это смешно)))
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Отличный план, надёжный.....
+4
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+4
Я вот одно понять не могу - серфинг у них аж в Полинезии, Ironman спокойно проходит в Ницце, как и олимпийские соревнования по футболу, но плавательный этап триатлона все равно должен был пройти в Сенне. Ну просто зачем идти на такие вещи как не мытье рук после туалета?
+6
-2
+4
Ответ unreality
Ой дурак 🙈 Это так не работает.
спортсмен же
+3
0
+3
Ответ BillShen
Я вот одно понять не могу - серфинг у них аж в Полинезии, Ironman спокойно проходит в Ницце, как и олимпийские соревнования по футболу, но плавательный этап триатлона все равно должен был пройти в Сенне. Ну просто зачем идти на такие вещи как не мытье рук после туалета?
Есть в Париже другие каналы, где можно провести соревнования. Это всё политический момент. Мэру и орг комитету нужно оправдываться за потраченные миллиарды евро, поэтому они даже не пытались подготовить альтернативу. Страдают же во всем спортсмены
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Ответ Кросс Тони Кросса
На самом деле мыть руки после туалета абсолютно бесполезно. Они через секунду становятся такими же грязными, как и были.
🤦
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Чтобы повысить порог ему, как минимум, после посещения туалета надо начать их облизывать.)
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Гениально.
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Спортсмены доказывают что образование и ум не их конёк.
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* зловещий голос М. Задорнова звучит где-то на фоне
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+1
пусть еще расскажет, что перестал жопу вытирать после дефекации
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Ответ Ебздрогыч
Он мог бы также воспользоваться услугами французского тренера по гребле, которого вчера арестовали за мочеиспускание на улице и драку с полицейскими в Париже - тот мог бы ему прямо на руки мочеиспускать, для повышения порога устойчивости
так это, как бабки говорили в моём детстве - вообще обеззараживает))))
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а те, кто с ним за руку здороваются - знают об этом?
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Ответ Кросс Тони Кросса
На самом деле мыть руки после туалета абсолютно бесполезно. Они через секунду становятся такими же грязными, как и были.
После мытья рук человек будет трогать кран, ручку двери, после контакта с которыми бактерий будет еще больше, чем до посещения туалеты
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Ответ Артур Сергеевич
Можно было в Индию на месяц на адаптацию съездить) После уже никакая Сена не страшна)
Поплавать в Ганге вместе с трупами и мусором
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Ответ <Inter>
Есть в Париже другие каналы, где можно провести соревнования. Это всё политический момент. Мэру и орг комитету нужно оправдываться за потраченные миллиарды евро, поэтому они даже не пытались подготовить альтернативу. Страдают же во всем спортсмены
Да тут даже не в попилинге дело - ну сказали бы - не получилось, не фортануло очистить Сенну, переносим соревнования в Ниццу. Попилили еще бы там. Политика - да, надо всех запихнуть в Париж, хотя там и марафоны и шоссейный велосипед тоже же будет проходить. Короче глупо.
Я был в этом Париже - более напыщенного пафосом и самолюбованием города в мире точно нет. Этим он отталкивает.
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Ответ БезызбежноНаКрасный
а те, кто с ним за руку здороваются - знают об этом?
Там все триатлонисты
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Ответ внучок Бэйхайма
Задницу тоже можно не вытирать
Если завтра опять в туалет
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Ответ ant.mart
пусть еще расскажет, что перестал жопу вытирать после дефекации
Он это и имеет в виду.
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Ответ Артур Сергеевич
Можно было в Индию на месяц на адаптацию съездить) После уже никакая Сена не страшна)
А можно вообще как в средние века.
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Ответ Lexx2
Там все триатлонисты
весь Париж?
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Ответ BillShen
Да тут даже не в попилинге дело - ну сказали бы - не получилось, не фортануло очистить Сенну, переносим соревнования в Ниццу. Попилили еще бы там. Политика - да, надо всех запихнуть в Париж, хотя там и марафоны и шоссейный велосипед тоже же будет проходить. Короче глупо. Я был в этом Париже - более напыщенного пафосом и самолюбованием города в мире точно нет. Этим он отталкивает.
Мэру Парижа это не выгодно. Французы писали, что она всю свою кампанию построила на очистке Сены
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Ответ Кросс Тони Кросса
На самом деле мыть руки после туалета абсолютно бесполезно. Они через секунду становятся такими же грязными, как и были.
Не признавайся в этом никогда тем, кто с тобой здоровается за руку. А лучше, ради них хотя бы, все же мой руки после этого.
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Ответ Кросс Тони Кросса
На самом деле мыть руки после туалета абсолютно бесполезно. Они через секунду становятся такими же грязными, как и были.
глупости не надо говорить, поверят же
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