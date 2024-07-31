Американский триатлонист Райдер перестал мыть руки после туалета для подготовки к заплыву в Сене: «Стараюсь повысить свой порог устойчивости»

Американский триатлонист ради заплыва в Сене перестал мыть руки после туалета.

31 июля на Олимпиаде-2024 в Париже проходят мужские соревнования по триатлону. На первом этапе спортсмены плывут в реке Сене, которую очищали перед началом Игр из-за высокой концентрации бактерий.

«Мы знаем, что там может оказаться кишечная палочка. Поэтому я лишь стараюсь повысить свой порог устойчивости, подвергая себя небольшому воздействию кишечной палочки в повседневной жизни.

Это касается мелочей в течение дня, например не мыть руки после посещения туалета и тому подобное», – заявил Сет Райдер.

«Это похоже на издевательство». Сена – грязная и срывает Олимпиаду