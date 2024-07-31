Олимпийская чемпионка Раувендал высмеяла качество воды в Сене картинкой с Голлумом: «9 дней до выхода из воды в таком виде»

Теги фото Олимпиада-2024 Шарон ван Раувендал плавание в открытой воде река Сена Водные виды

Олимпийская чемпионка высмеяла качество воды в Сене, показав изображение Голлума.

Нидерландка Шарон ван Раувендал, которая побеждала на Играх-2016 по плаванию в открытой воде, пошутила о предстоящих соревнованиях в Париже.

«9 дней до того, как мы выйдем из воды в таком виде», – написала спортсменка и опубликовала картинку с персонажем «Властелина колец» Голлумом, который дает интервью журналисту, находясь в воде.

Сегодня в реке Сене проходят олимпийские заплывы триатлонистов. До начала Игр-2024 в ней было запрещено купаться из-за высокой концентрации бактерий.

8 августа в Сене планируются женские старты по плаванию на открытой воде.

«Это похоже на издевательство». Сена – грязная и срывает Олимпиаду

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Ильдар М
Это всё одновременно смешно и ужасно. Спортсменов, которых заставляют устраивать заплыв в самой известной канализации мира, просто жаль. Особенно девушек.
А на мужиков, в принципе, пофиг?
+18
-1
+17
Это всё одновременно смешно и ужасно.
Спортсменов, которых заставляют устраивать заплыв в самой известной канализации мира, просто жаль. Особенно девушек.
+30
-17
+13
Суперский троллинг !
+15
-7
+8
Бугага 🤣
+6
-3
+3
так для плавания на открытой воде вроде есть альтернативное место. Можно же потребовать проведения там
+1
0
+1
Ответ Dinamik1
Ох уж эта вода в Сене. Журналюги прямо угомониться не могут всё про нее пишут.
Вы читать не умеете штоле ?
"Олимпийская чемпионка высмеяла качество воды в Сене" - какие журналисты не могут угомониться ?
Пишет человек, которому там плыть.
+1
0
+1
Комментарий удален модератором
При активном плавании хочешь не хочешь, а вода точно в рот попадёт. Как можно в Сене плыть хз.
Ничего кроме массового бойкота со стороны спортсменов-пловцов не поможет.
Но они вроде как смирились
0
0
0
Ох уж эта вода в Сене. Журналюги прямо угомониться не могут всё про нее пишут.
0
0
0
Как бы не забеременеть в такой воде 😂
0
0
0
Ответ <Inter>
так для плавания на открытой воде вроде есть альтернативное место. Можно же потребовать проведения там
Ключевое - вроде как.
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий