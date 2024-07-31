Олимпийская чемпионка Раувендал высмеяла качество воды в Сене картинкой с Голлумом: «9 дней до выхода из воды в таком виде»

Олимпийская чемпионка высмеяла качество воды в Сене, показав изображение Голлума.

Нидерландка Шарон ван Раувендал, которая побеждала на Играх-2016 по плаванию в открытой воде, пошутила о предстоящих соревнованиях в Париже.

«9 дней до того, как мы выйдем из воды в таком виде», – написала спортсменка и опубликовала картинку с персонажем «Властелина колец» Голлумом, который дает интервью журналисту, находясь в воде.

Сегодня в реке Сене проходят олимпийские заплывы триатлонистов. До начала Игр-2024 в ней было запрещено купаться из-за высокой концентрации бактерий.

8 августа в Сене планируются женские старты по плаванию на открытой воде.

«Это похоже на издевательство». Сена – грязная и срывает Олимпиаду