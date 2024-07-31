Соревнования по триатлону на Олимпиаде-2024 начнутся с плавания в Сене. Ранее заплывы переносили из-за качества воды

Триатлон на Олимпиаде-2024 пройдет по запланированному маршруту.

Ранее из-за качества воды в Сене, где пройдет этап плавания, переносили тренировочные заплывы, а также соревнования мужчин.

Международный союз триатлона (World Triathlon) в соцсетях подтвердил, что 31 июля соревнования состоятся.

Женщины разыграют медали в 9:00 по московскому времени, старт мужских соревнований назначен на 11:45.

Триатлон на Олимпиаде все-таки перенесли! Оказывается, Сена опасна не только грязной водой