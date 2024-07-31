Соревнования по триатлону на Олимпиаде-2024 начнутся с плавания в Сене. Ранее заплывы переносили из-за качества воды

Теги Олимпиада-2024 Триатлон

Триатлон на Олимпиаде-2024 пройдет по запланированному маршруту.

Ранее из-за качества воды в Сене, где пройдет этап плавания, переносили тренировочные заплывы, а также соревнования мужчин.

Международный союз триатлона (World Triathlon) в соцсетях подтвердил, что 31 июля соревнования состоятся.

Женщины разыграют медали в 9:00 по московскому времени, старт мужских соревнований назначен на 11:45.

Триатлон на Олимпиаде все-таки перенесли! Оказывается, Сена опасна не только грязной водой

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31 комментарий
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Кто же знал, что фраза "Эмильен, мы в дерьме" будет буквально пророческой
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Квадротлон - бег, велосипед, плавание в Сене, отмывание дерьма 💩
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Зато как распиарили триатлон этот, следим как за главным видим олимпиады, ну разумеется после тайной вечери
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Ответ Kikir
Так это девиз нашего ОК. Все уж давно знали)
Однако наш ОК во время проведения ОИ так не обделывался, так что это скорее все же к французам
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Ответ Герман Сергеевич
Зато как распиарили триатлон этот, следим как за главным видим олимпиады, ну разумеется после тайной вечери
А чем Вам этот триатлон не угодил, что Вы так распереживались из-за его распиаренности ?)
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Участвовал пару раз в любительских заплывах в Неве. Не уверен, что там чище Сены. Хотя даже летом вода градусов 18 , и течение в дельте такое, что всю грязь наверное быстро уносит . Обошлось без последствий.
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Река в мегаполисе и чистота ее воды это вещи трудносовместимые. Ясно даже младенцу. Не понимаю, почему не перенесли триатлон в пригород Парижа, где можно найти чистые водоемы. Решение абсолютно очевидное.
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никогда в жизни не смотрел триатлон, но ради этой Олимпиады гляну.
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Кто не рискует, господа!
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Могли бы и на Таити поплавать и побегать вполне. Далась им эта Сена.
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А потом будет много новостей про последствия купания в этом дерьме))
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Спортсменам на заметку - симптомы заражения кишечной палкой.

повышение температуры тела до 37,5–39 градусов, иногда выше;
головная боль;
ломота в мышцах, слабость;
болевые ощущения, рези в области живота;
отказ от употребления еды;
тошнота;
рвота;
диарея (возможно наличие каловых масс с примесью слизи)
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Лишь бы спортсмены ничего не подхватили от этой воды
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Это, конечно, хорошо, но всё же не этого ждут люди - люди ждут обещанного заплыва Баха и Макрона.
Вот майская новость:
«На вопрос, искупается ли он в Сене с мэром Парижа Анной Идальго и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, Бах ответил: «Я еще не получил приглашение. Если я его получу, то буду очень рад присоединиться к ним и надеюсь, что вода не будет слишком холодной».
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Памперсы подвезли и можно в путь дорогу
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Ответ armageddon123456
Однако наш ОК во время проведения ОИ так не обделывался, так что это скорее все же к французам
Это вы про Сочи? После которого ввели санкции и ОКР исключили из МОК и спортсмены выступали ноунеймами? Ну да, так как французы не обделывались, согласен.
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Ответ Лютый альбинос
Дырки в стене (как и прочие обвинения) доказаны не были и МОК, ВАДА, ЮСАДА, Родченков и Зеппельт, об###равшись на суде в CAS, были вынуждены возвращать отобранные у российских спортсменом награды.
Зайцевой вернули награду? Ну да, про олимпийского чемпиона на территории РФ слышал. Это вы называете не доказанным обвинением? И зачем тогда российские чиновники признали наличие допинговой программы?
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Ответ Dmitry Zhuravlyov
Спортсменам на заметку - симптомы заражения кишечной палкой. повышение температуры тела до 37,5–39 градусов, иногда выше; головная боль; ломота в мышцах, слабость; болевые ощущения, рези в области живота; отказ от употребления еды; тошнота; рвота; диарея (возможно наличие каловых масс с примесью слизи)
Комментарий удален модератором
Ответ Shtirlic
Комментарий удален модератором
Вроде же это фейк наших СМИ, разве нет?
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Фекально-фатальный заплыв...
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Ответ krexii1
А ведь самое странное... Спортсмены молчат, им всё подходит. Взяли бы и бойкотировали дружно, но кишка тонка (пока что)
спортсмены хотят олимпийское соревнование и шансы на медали. к чему они 4 года. Ради этого готовы и просоаться потом
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Ответ lundian
спортсмены хотят олимпийское соревнование и шансы на медали. к чему они 4 года. Ради этого готовы и просоаться потом
Вспомнил недавно одну историю, про которую бОльшая часть не знает.
Там один актер махнул воды с Темзы. Результат - кома.
https://metro.co.uk/2017/12/18/darius-campbell-left-coma-drinking-water-thames-promote-filter-7168146/
Так что случаи бывали.
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