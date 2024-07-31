Соревнования по триатлону на Олимпиаде-2024 начнутся с плавания в Сене. Ранее заплывы переносили из-за качества воды
Триатлон на Олимпиаде-2024 пройдет по запланированному маршруту.
Ранее из-за качества воды в Сене, где пройдет этап плавания, переносили тренировочные заплывы, а также соревнования мужчин.
Международный союз триатлона (World Triathlon) в соцсетях подтвердил, что 31 июля соревнования состоятся.
Женщины разыграют медали в 9:00 по московскому времени, старт мужских соревнований назначен на 11:45.
Триатлон на Олимпиаде все-таки перенесли! Оказывается, Сена опасна не только грязной водой
повышение температуры тела до 37,5–39 градусов, иногда выше;
головная боль;
ломота в мышцах, слабость;
болевые ощущения, рези в области живота;
отказ от употребления еды;
тошнота;
рвота;
диарея (возможно наличие каловых масс с примесью слизи)
Вот майская новость:
«На вопрос, искупается ли он в Сене с мэром Парижа Анной Идальго и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, Бах ответил: «Я еще не получил приглашение. Если я его получу, то буду очень рад присоединиться к ним и надеюсь, что вода не будет слишком холодной».
Там один актер махнул воды с Темзы. Результат - кома.
https://metro.co.uk/2017/12/18/darius-campbell-left-coma-drinking-water-thames-promote-filter-7168146/
Так что случаи бывали.