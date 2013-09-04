Павел Ростовцев о допинге триатлониста: «Культура нулевой терпимости к допингу должна быть базовым элементом, иначе это не спорт, а игры шулеров»

Трехкратный чемпион мира по биатлону, министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев прокомментировал информацию о допинге триатлониста Игоря Полянского.

Ранее в пробе спортсмена, представляющего Красноярский край, был найден эритропоэтин. На Олимпиаде в Токио Полянский занял 43-е место в индивидуальном турнире и 14-е – в смешанной эстафете.

«Мои чувства? Я расстроен и обескуражен. Позиция Минспорта России и моя лично – нулевая терпимость к допингу. Я за чистый спорт, за честную и справедливую конкурентную борьбу. Мне обидно, что из-за допинговых скандалов мы вынуждены выступать в нейтральном статусе – без флага и гимна. И мне горько, что мы не усваиваем уроки прошлого.

У Игоря сейчас есть возможность запросить анализ пробы и оспорить временное отстранение в спортивном арбитражном суде. Но если вина будет доказана, я за то, чтобы он понес наказание. Уверен, что культура нулевой терпимости к допингу должна быть базовым элементом воспитания всех спортсменов. Иначе это не спорт, а игры шулеров», – написал Ростовцев.

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