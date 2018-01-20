Серебряный призер Олимпиады-2020 в эстафете Чиджинду Уйя отстранен за нарушение антидопинговых правил

Серебряный призер Олимпийских игр в в эстафете 4 по 100 метров британец Чиджинду Уйя временно отстранен из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил.

Об этом сообщает пресс-служба Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

В допинг-пробе бегуна обнаружены селективные модуляторы рецепторов андрогенов (СМРА).

Уйя стал четвертым легкоатлетом, подозреваемым в нарушении антидопинговых правил в Токио-2020.

Ранее были отстранены Альсадик Мику из Бахрейна (бег на 1500 м), представитель Грузии Беник Абрахамян (толкание ядра) и кениец Марк Отиено Одиамбо (спринт).