Серебряный призер Олимпиады-2020 в эстафете Чиджинду Уйя отстранен за нарушение антидопинговых правил

Теги Бег допинг сборная Великобритании Олимпиада-2020 Чиджинду Уйя AIU Марк Отиено Беник Абрамян Альсадик Мику Легкая атлетика

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио в эстафете 4 по 100 метров британец Чиджинду Уйя временно отстранен из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил.

Об этом сообщает пресс-служба Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU). 

В допинг-пробе бегуна обнаружены селективные модуляторы рецепторов андрогенов (СМРА).

Уйя стал четвертым легкоатлетом, подозреваемым в нарушении антидопинговых правил в Токио-2020.

Ранее были отстранены Альсадик Мику из Бахрейна (бег на 1500 м), представитель Грузии Беник Абрахамян (толкание ядра) и кениец Марк Отиено Одиамбо (спринт). 

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