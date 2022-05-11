Осака ушла из IMG и объявила о создании собственного спортивного агентства

Четырехкратная чемпионка «Больших шлемов» Наоми Осака завершила сотрудничество с IMG и запустила свое агентство Evolve.

«На протяжении всей карьеры я все делала по-своему, даже когда люди говорили, что ожидали другого или это нетрадиционно.

Evolve – вполне логичный следующий шаг в моей жизни как спортсменки и бизнесвумен, а также способ продолжать быть собой и делать все по-своему».

Агентство IMG вырастило Курникову с Шараповой и рулит теннисом. А еще работало с папой римским, Тэтчер и Горбачевым

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