1

Димитров о восстановлении после травмы: «Я прекрасно провел время этим летом»

Григор Димитров рассказал, как ему помог перерыв от тенниса.

Вчера болгарин обыграл Джованни Мпетши Перрикара в первом круге «Мастерса» в Париже – 7:6(5), 6:1. Димитров не играл с «Уимблдона» из-за частичного разрыва грудной мышцы.

«Я очень рад вернуться. Я прекрасно провел время этим летом (смеется). Больше ничего не могу добавить – это был отличный способ отключиться от всего. После стольких лет в туре я чувствую, что этот перерыв дал мне новую энергию, новые эмоции и, конечно, подарил новые вызовы.

У меня были сомнения, смогу ли я вернуться и играть на том уровне, который хочу демонстрировать, но теперь я с нетерпением жду возможности проверить себя и примерно понять, где нахожусь. Моя главная цель – успешно начать следующий сезон, поэтому я стараюсь быть ответственным по отношению к своему телу и делать всё необходимое».

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @ZiggoSport
logoГригор Димитров
logoATP
травмы
logoRolex Paris Masters
logoДжованни Мпетши Перрикар
