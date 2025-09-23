1

Димитров расстался с тренером Джейми Дельгадо

Григор Димитров прекратил сотрудничество с тренером Джейми Дельгадо.

Он работал с британцем с 2022 года.

«После нескольких лет совместной работы и значительных успехов мы решили прекратить сотрудничество, сохранив хорошие отношения. Желаю ему успехов во всех начинаниях. Я рад начать все с чистого листа после периода, который я полностью посвятил восстановлению. С нетерпением жду скорейшего возвращения к игре», – написал Димитров в соцсети.

Напомним, болгарин не играет с июля этого года. Он продолжает восстанавливаться от травмы грудной мышцы, полученной в матче четвертого круга «Уимблдона» против Янника Синнера.

Мои 34 главных впечатления от теннисного лета

Несчастный Димитров обыгрывал Синнера 2:0 по сетам – и дернул мышцу

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Григора Димитрова
