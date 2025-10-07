Руне об экстремальных погодных условиях в Шанхае: «На турнирах ATP должно быть правило о приостановке игры из-за жары»

Хольгер Руне высказался о тяжелых погодных условиях на «Мастерсе» в Шанхае.

В четвертом круге 22-летний датчанин обыграл Джованни Мпетши Перрикара – 6:4, 6:7(7), 6:3.

– Как бы вы оценили свой уровень игры?

– Все хорошо. У меня отличный боевой настрой. Первый матч прошел отлично. Второй матч был немного другим — я больше боролся с жарой. Сегодня снова показал высокий уровень. Матч был немного необычным, так как ритма было мало. В целом игра больше строилась вокруг подачи и приема. Но, как я сказал, все прошло очень хорошо, а в следующем матче будет новый вызов.

– Вы упомянули жару. Ранее вы были недовольны. Сегодня было прохладнее, но, учитывая большое количество отказов по ходу турнира, нужно ли что-то менять, например, правила ATP, касающиеся приостановки игр?

– Я считаю, что должно быть правило о приостановке игры из-за жары, как на турнирах «Большого шлема». Думаю, с этим согласились бы все игроки. Сегодня было лучше, не так жарко. По ощущениям – около 31 градуса и высокая влажность. Но если бы температура была как в прошлые дни, было бы очень тяжело.

Должно быть какое-то правило. Мы можем выдерживать определенную жару, потому что в форме, сильны физически и ментально, но есть предел. Важно заботиться о здоровье. Не нужно останавливать игру просто потому, что температура превышает допустимые значения. На турнирах «Большого шлема» организаторы чувствуют, когда становится слишком жарко, и немного ждут, чтобы посмотреть, спадет ли температура, – сказал Руне на пресс-конференции.

Из-за погодных условий в Шанхае в течение недели многие игроки снялись с соревнований. На данный момент на турнирах ATP решение о предоставлении дополнительных перерывов или приостановке матчей принимают супервайзеры.