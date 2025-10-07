  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Руне об экстремальных погодных условиях в Шанхае: «На турнирах ATP должно быть правило о приостановке игры из-за жары»
3

Руне об экстремальных погодных условиях в Шанхае: «На турнирах ATP должно быть правило о приостановке игры из-за жары»

Хольгер Руне высказался о тяжелых погодных условиях на «Мастерсе» в Шанхае.

В четвертом круге 22-летний датчанин обыграл Джованни Мпетши Перрикара – 6:4, 6:7(7), 6:3.

– Как бы вы оценили свой уровень игры?

– Все хорошо. У меня отличный боевой настрой. Первый матч прошел отлично. Второй матч был немного другим — я больше боролся с жарой. Сегодня снова показал высокий уровень. Матч был немного необычным, так как ритма было мало. В целом игра больше строилась вокруг подачи и приема. Но, как я сказал, все прошло очень хорошо, а в следующем матче будет новый вызов.

– Вы упомянули жару. Ранее вы были недовольны. Сегодня было прохладнее, но, учитывая большое количество отказов по ходу турнира, нужно ли что-то менять, например, правила ATP, касающиеся приостановки игр?

– Я считаю, что должно быть правило о приостановке игры из-за жары, как на турнирах «Большого шлема». Думаю, с этим согласились бы все игроки. Сегодня было лучше, не так жарко. По ощущениям – около 31 градуса и высокая влажность. Но если бы температура была как в прошлые дни, было бы очень тяжело.

Должно быть какое-то правило. Мы можем выдерживать определенную жару, потому что в форме, сильны физически и ментально, но есть предел. Важно заботиться о здоровье. Не нужно останавливать игру просто потому, что температура превышает допустимые значения. На турнирах «Большого шлема» организаторы чувствуют, когда становится слишком жарко, и немного ждут, чтобы посмотреть, спадет ли температура, – сказал Руне на пресс-конференции.

Из-за погодных условий в Шанхае в течение недели многие игроки снялись с соревнований. На данный момент на турнирах ATP решение о предоставлении дополнительных перерывов или приостановке матчей принимают супервайзеры.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoДжованни Мпетши Перрикар
logoShanghai Rolex Masters
logoATP
logoХольгер Руне
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Шанхай (ATP). Медведев поборется с Тьеном, Музетти – с Оже-Альяссимом, де Минаур – с Боржесом, Джокович, Руне вышли в 1/4 финала
37913 минут назад
Ухань (WTA). Александрова сыграет с Ли, Самсонова – с Кенин, Соболенко встретится со Шрамковой, Гауфф – с Учиджимой, Андреева выбыла
16917 минут назад
Шарапова снялась для обложки L’Équipe
24 минуты назадФото
Дрэйпер будет работать с бывшим тренером Маррея и Димитрова
2сегодня, 18:28
Сафин опубликовал подборку фото из Китая
11сегодня, 17:54Фото
204-я ракетка мира Вашеро впервые вышел в четвертьфинал на уровне ATP
7сегодня, 17:09
Джокович после победы над Муньяром: «Физически было очень тяжело. К счастью, у меня лучшая поддержка в мире 🫶🏼. Я люблю Шанхай»
5сегодня, 16:46
37-летняя Зигемунд за 3 часа обыграла Андрееву и впервые в сезоне вышла в 1/8 финала тысячника
27сегодня, 15:57
Андреева после двойной ошибки в матче с Зигемунд: «###### этот теннис ######!»
41сегодня, 15:07
38-летний Джокович – самый возрастной игрок, вышедший в четвертьфинал «Мастерса». Он побил рекорд Федерера
28сегодня, 14:18
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото