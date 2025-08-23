5

Тиафу о том, кто выиграет больше «Шлемов» – Синнер или Алькарас: «Карлос»

Фрэнсис Тиафу поделился мнением об игре Карлоса Алькараса и Янника Синнера.

Американцу задали вопрос, кто из них выиграет больше титулов «Большого шлема». Сейчас у испанца их пять, у итальянца – четыре.

«Меня так часто об этом спрашивают. Это забавный вопрос, потому что я играю в реальном времени. Ну вот почему у тебя не 20 [титулов]? У тебя 20? А я тут с нулем сижу.

Если мне надо кого-то выбрать, пусть это будет Карлос. Он играет очень разносторонно. Выбрать очень, очень сложно, но я выберу Карлоса.

Как я уже упоминал, когда-то их прерву, это просто должно случиться. Я не могу себе представить, чтобы они играли финалы каждую неделю. Нам нужно что-то новое, и игре нужно что-то новое. Я люблю этих ребят, я их уважаю. Но нам надо что-то новое.

Синнер очень спокоен. У Карлоса невероятная игра, он заводит болельщиков. Они оба потрясающе двигаются. Один из них очень мощно бьет по мячу, а другой играет очень универсально, по всему корту.

Они показывают невероятные матчи. Их интересно смотреть и интересно наблюдать за тем, как эти парни растут и продолжают играть на высочайшем уровне», – поделился мыслями Тиафу на пресс-конференции на US Open.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’’
