Карлос Алькарас: «Иногда я мечтаю играть как Ферреро. Мне кажется, он был более цельным игроком, чем я сейчас»

Карлос Алькарас иногда хочет играть, как его тренер Хуан Карлос Ферреро.

– Какие у вас отношения с грунтом?

– Не скажу, что это мое любимое покрытие (смеется). Скорее это хард, но вырос я на грунте. Когда я начинал, я хотел играть только на грунте. Лет до 11-12 вообще не играл на харде! Грунт – особое покрытие для испанских игроков. Мне удалось повысить уровень игры на грунте, я чувствую себя уверенно, и мой стиль игры для него подходит. Мне получаю удовольствие от каждого матча на грунте, и, как только начинается травяной сезон, я скучаю по грунту!

– Ваш тренер Хуан Карлос Ферреро выиграл «Ролан Гаррос»-2003, когда вам было всего несколько недель. Вы смотрели его матчи в Париже?

– Да, я видел фото, видео и нарезки его матчей, но не очень много. Судя по тому, что я слышал от других игроков, он был очень сильным, уверенно играл на задней линии. Он отлично принимал, но его главной сильной стороной было движение: он прекрасно двигался, и иногда я мечтаю играть как он. Мне кажется, он был более цельным игроком, чем я сейчас.

Алькарас снял документалку, что путь к величию – это рабство, а его команда – тираны