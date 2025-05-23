  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Карлос Алькарас: «Иногда я мечтаю играть как Ферреро. Мне кажется, он был более цельным игроком, чем я сейчас»
8

Карлос Алькарас: «Иногда я мечтаю играть как Ферреро. Мне кажется, он был более цельным игроком, чем я сейчас»

Карлос Алькарас иногда хочет играть, как его тренер Хуан Карлос Ферреро.

– Какие у вас отношения с грунтом?

– Не скажу, что это мое любимое покрытие (смеется). Скорее это хард, но вырос я на грунте. Когда я начинал, я хотел играть только на грунте. Лет до 11-12 вообще не играл на харде! Грунт – особое покрытие для испанских игроков. Мне удалось повысить уровень игры на грунте, я чувствую себя уверенно, и мой стиль игры для него подходит. Мне получаю удовольствие от каждого матча на грунте, и, как только начинается травяной сезон, я скучаю по грунту!

– Ваш тренер Хуан Карлос Ферреро выиграл «Ролан Гаррос»-2003, когда вам было всего несколько недель. Вы смотрели его матчи в Париже?

– Да, я видел фото, видео и нарезки его матчей, но не очень много. Судя по тому, что я слышал от других игроков, он был очень сильным, уверенно играл на задней линии. Он отлично принимал, но его главной сильной стороной было движение: он прекрасно двигался, и иногда я мечтаю играть как он. Мне кажется, он был более цельным игроком, чем я сейчас.

Алькарас снял документалку, что путь к величию – это рабство, а его команда – тираны

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт «Ролан Гаррос»
logoРолан Гаррос
logoХуан Карлос Ферреро
logoATP
logoКарлос Алькарас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Сафиуллин перед матчем с Тиафу: «Жеребьевка могла быть и получше, и похуже, так что не такой плохой первый круг»
9 минут назад
Шнайдер о работе с Копилом: «Про впечатления говорить еще рано, мы даже недели пока не отработали вместе»
116 минут назад
Соболенко о том, что съела плохо прожаренный стейк перед четвертьфиналом РГ-2024: «Урок усвоен, такого больше не будет»
227 минут назад
Ига Швентек: «Я никогда не пожертвую своей честностью ради победы любой ценой – теннис того не стоит, и у меня не такой характер»
737 минут назад
Алькарас о выступлении в паре с Надалем на Олимпиаде: «Я многому научился. Эти уроки останутся со мной на всю карьеру»
сегодня, 10:45
Пол о том, что Ford конфисковал у него пикап: «Я перешел на Goldman Sachs и не настроил автоплатеж»
1сегодня, 09:28
Кафельников о фаворитах «Ролан Гаррос»: «Не могу предположить, кто сейчас сможет остановить Алькараса»
8сегодня, 08:48
Рабат (WTA). 1/2 финала. Томлянович играет с Джойнт, Осорио встретится с Кристиан
19 минут назадLive
Гамбург (ATP). 1/2 финала. Рублев сыграет с Оже-Альяссимом, Коболли – с Этчеверри
1сегодня, 08:09
Женева (ATP). 1/2 финала. Хуркач борется с Офнером, Джокович сыграет с Норри
517 минут назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
123 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1130 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
124 января, 20:23