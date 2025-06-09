Тренер Алькараса: «Карлос рожден играть в ключевые моменты»

Тренер Карлоса Алькараса прокомментировал его умение играть в ключевые моменты.

Хуан Карлос Ферреро высказался о том, что испанец отыграл три матчбола и выиграл на решающем тай-брейке в финале «Ролан Гаррос» против Янника Синнера.

«Я думаю, он просто рожден играть в такие моменты. Каждый раз, когда мы оказывались в таких ситуациях – даже когда он был моложе и играл на «Челленджерах», турнирах категории 250 и 500, в те годы, когда для него открывались большие возможности – он всегда стремился ими воспользоваться.

В таких моментах, конечно, ставки намного выше, чем на других турнирах. Но его стиль игры, я думаю, остается прежним. Мы стараемся настроить его голову на такие ситуации, например, тай-брейк в пятом сете. Он сразу же бросается в бой при первой возможности. Он всегда агрессивен и старается выиграть каждый розыгрыш», – сказал Ферреро на пресс-конференции после финала «Ролан Гаррос».

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