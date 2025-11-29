  • Спортс
Шнайдер о частой смене тренеров: «Иногда быстро становилось ясно, что человек мне не подходит. Зачем тогда мучить и себя, и его?»

Диана Шнайдер прокомментировала частую смену тренеров в этом сезоне.

Диана Шнайдер высказалась о частой смене тренеров.

В этом сезоне 21-я ракетка мира работала с Динарой Сафиной, Мариусом Копилом и Карлосом Мартинесом. С августа россиянка сотрудничает с Сашей Баиным.

– Интересно спросить про опыт работы с разными тренерами. В этом году это тоже было частью турбулентности. Чему ты научилась?

– Самое главное – не строить завышенных ожиданий. Мне всегда хотелось найти человека, с которым будет полное взаимопонимание: одна дорога, одно видение тенниса, комфорт и, самое важное, прогресс. Чтобы я видела: с этим человеком могу зайти в топ-10, поставить большую цель и знать, что мы можем ее достичь.

Но это очень тяжело. Особенно когда человек не оправдывает твоих ожиданий (улыбается). Это, скорее, вопрос ко мне – я же сама эти ожидания и ставлю. И, может, ожидаю слишком многого.

Тренеры разные, стили общения разные, подходы к игре разные. И понять, подходит тебе человек или нет, можно только попробовав. К сожалению, иногда довольно быстро становилось ясно, что будущего нет, человек мне не подходит. Зачем тогда мучить и себя, и его? Не хотелось тратить ни свое время, ни чужое – игроков много, все друг друга знают и видят, когда какой тренер освободился.

Кому-то действительно везет. Есть единичные случаи, когда сразу все как пазл складывается – как у Мирры [Андреевой] и Кончиты [Мартинес], у Карлоса [Алькараса] и Хуан Карлоса [Ферреро]. Таким можно только поаплодировать и сказать: «Молодец».

– Что для тебя важнее – контакт с тренером или результат?

– В моем понимании, если нет связи с тренером – не будет и результата. И наоборот. Для меня это взаимосвязано: когда ты кайфуешь рядом с человеком, автоматически показываешь лучшие результаты. А если результат есть, но тебе неприятно находиться с этим человеком – рано или поздно эмоционально выгоришь, и все закончится. Результата не будет, – приводит слова Шнайдер GoTennis.ru.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: GoTennis.ru
