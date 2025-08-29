Радукану о том, что проигрывает игрокам из топ-10: «Против меня они однозначно выкладываются сильнее»

Эмма Радукану рассказала о проблемах в матчах против топ-теннисисток.

Британка уступила десятой ракетке мира Елене Рыбакиной в третьем круге US Open – 1:6, 2:6.

В этом сезоне Радукану сыграла десять матчей против соперниц из топ-10 и выиграла лишь один, обыграв Эмму Наварро на турнире в Майами.

– Вы проигрываете только сильнейшим игрокам. Это вас вдохновляет или, наоборот, немного раздражает и мотивирует работать еще усерднее?

– Да, это скорее цель. Я дважды проигрывала Иге [Швентек ], а также Арине [Соболенко ] и Елене [Рыбакиной]. Но таков мой нынешний рейтинг. Я могу столкнуться с топ-соперницами уже в первом, втором или третьем круге. Поэтому нужно выкладываться на полную в ближайшие месяцы до Австралии, продолжать работать и сокращать отставание. В целом я прогрессирую, и в последние месяцы это видно. Главное – сохранять стабильность. Нужно оставить этот матч позади.

– Лучшие теннисистки, когда играют с вами, показывают очень сильный теннис. Вы ощущаете, что соперницы подходят к матчам с особой концентрацией?

– Да, точно. Топ-игроки хотят доказать, что находятся на вершине не случайно, и каждый раз, когда я с ними играю, они это показывают. С одной стороны, я прогрессирую, улучшаюсь и, возможно, получаю больше уважения. С другой, против меня топ-игроки однозначно выкладываются сильнее. Но я воспринимаю это как комплимент. Это значит, они действительно настраиваются, когда со мной играют. Но это также показывает, что у меня еще много работы, – сказала Радукану на пресс-конференции.