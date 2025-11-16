Синнер – самый молодой теннисист после Федерера в 2004-м, защитивший титул итогового
Янник Синнер защитил титул итогового турнира ATP, обыграв в финале первую ракетку мира Карлоса Алькараса – 7:6(4), 7:5. Их счет по личным встречам в этом сезоне стал 2:4, в карьере – 6:10.
В 24 года итальянец стал самым молодым игроком с 2004-го, защитившим этот титул. Тогда это сделал 23-летний Роджер Федерер. Вообще Синнер – четвертый по возрасту теннисист, ставший чемпионом итогового турнира два раза подряд.
Вторая ракетка мира одержал 31-ю победу подряд на крытом харде. Больше матчей подряд на этом покрытии в помещении в Открытой эре выиграли только Джон Макинрой (47), Новак Джокович (35), Роджер Федерер (33) и Иван Лендл (32).
Для Синнера это 24-й титул в карьере и шестой – в этом сезоне.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости